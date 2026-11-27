Zachovalé monumentální obvodové zdi. Zřícenina letohrádku Belveder je jednou ze zajímavých památek středních Čech. Sloužila také jako lokace pro film Balerína z roku 2025, který byl natočen jako spin-off série John Wick Keanu Reevesem.
Letohrádek vyhrál hrabě v kartách
Když se řekne „belvedér“, většině turistů naskočí Letohrádek královny Anny – renesanční stavba na Pražském hradě. Či barokní zámek ve Vídni. Zříceninu letohrádku foneticky stejného jména však najdete i na kopci nad osadou Vysoká nedaleko Kutné Hory. Jde o jednu z „neobjevených“, ale velmi zajímavých památek středních Čech.
Zachovalé monumentální obvodové zdi, části kleneb, několik architektonických detailů kousek od rozhledny Vysoká posloužily i jako klíčová natáčecí lokace pro film Balerína v titulní roli s Anou de Armas a Keanu Reevesem coby Johnem Wickem. Letohrádek s kaplí sv. Jana Křtitele zvaný Belveder rozhodně stojí za vidění.
Vznikl v letech 1695–1697 na malešovském panství na příkaz tehdejšího majitele hraběte Františka Šporka – za peníze, které vyhrál v kartách nad saským kurfiřtem Augustem Silným v Karlových Varech.
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Kapli obklopoval malý klášter. Už roku 1759 byla stavba opuštěna a po požáru v roce 1834 se proměnila ve zříceninu. Tento osmiúhelníkový půdorys láká nevšedním, až romantickým charakterem. A to v každém ročním období.
Kutná Hora není pouze Barbora
Když jsme scházeli od Belvederu na parkoviště, to je bezplatné, počasí přálo – a Kutná Hora pouze několik kilometrů? Nedalo nám to a výlet jsme si tedy prodloužili do města, odkud pocházel také písničkový „koudelníkův syn“! Procházka jen v blízkosti věhlasného chrámu svaté Barbory nikdy nezklame. Uvnitř gotické katedrály zaujmou především kroužená klenba hlavní lodi a bohatě zdobené varhany z roku 1905.
Chrám je fotogenický z každého úhlu pohledu, avšak také v jeho blízkosti najdete objekty, které si zaslouží zachytit. Ať už je to kaple Božího těla, nebo Galerie Středočeského kraje se vznosnými zahradami u Jezuitské koleje. A nemusíte být ani tolik všímaví, abyste narazili třeba na sochu obřího elektrického kabelu se zástrčkou. Zajímavost: autorem je Milan Cais, vizuální umělec a frontman skupiny Tata Bojs.
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