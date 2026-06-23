Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro patří ve svých 41 letech k nejdéle aktivně hrajícím fotbalistům historie. V minulých letech zářil v dresech gigantů. Hrál za Manchester United, Real Madrid či italský Juventus. V současnosti střílí góly za saúdskoarabský Al-Nassr FC, díky čemuž s rodinou našel nový luxusní domov v Rijádu. V současnosti jako kapitán reprezentuje portugalský národní tým na probíhajícím Mistrovství světa ve fotbale 2026.
Jeho soukromý život byl vždy pod drobnohledem médií. Než zakotvil v dlouhodobém vztahu s Georginou Rodríguez Hernández, stála po jeho boku například ruská topmodelka Irina Shayk, se kterou tvořil ostře sledovaný pár pět let. V současnosti je však Ronaldo především oddaným otcem, jehož rodinné zázemí kombinuje obrovské štěstí i hluboké rány osudu.
Junior a neznámá matka
Prvním synem fotbalové legendy je Cristiano Ronaldo Jr., který se narodil 17. června 2010 ve Spojených státech amerických. Identita jeho biologické matky je dodnes opředena tajemstvím a spekulacemi. Sám fotbalista veřejně prohlásil, že ji světu nikdy neprozradí a syna má od narození v plné péči. Junior jde úspěšně v otcových stopách a rozvíjí slibnou fotbalovou kariéru v mládežnických akademiích.
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Dvojčata z náhradní matky
S aktuální partnerkou, španělskou modelkou a influencerkou Georginou Rodríguez Hernández, tvoří stabilní pár od roku 2016. O rok později zažila jejich domácnost obrovský dětský boom. Nejprve se 8. června 2017 narodila dvojčata Eva María a Mateo, která na svět přivedla náhradní matka. Jen o pár měsíců později, v listopadu téhož roku, porodila sama Rodríguez dceru Alanu Martinu. Vzhledem k tomu, že jsou děti v podstatě stejně staré, vychovává je pár jako trojčata.
Další dvojčata a velký smutek
O pět let později, v roce 2022, oznámil hvězdný pár další radostnou novinu. Rodríguez čekala dvojčata, holčičku a chlapce. Celý průběh těhotenství i nadšení rodiny detailně mapovala reality show Jmenuji se Georgina z produkce Netflixu. Během komplikovaného porodu novorozený chlapeček Angel zemřel. Přežila pouze jeho sestra, která dostala jméno Bella Esmeralda. Georgina i přes tuto obrovskou tragédii často mluví o tom, že má celkem šest dětí, neboť Angel zůstává navždy v jejich srdcích.
Spekulace a zásnuby
Důvody, proč Ronaldo ani po letech nepožádal matku svých dětí o ruku, byly dlouho vděčným tématem bulvárních médií a řešily se i ve zmiňované reality show. Sám fotbalista situaci tehdy komentoval slovy, že svatbu rozhodně plánuje, ale oba dobře vědí, jaké okolnosti a životní milníky si pro tento krok předem stanovili. Všechny spekulace definitivně utichly 11. srpna 2025, kdy pár prostřednictvím příspěvku na Instagramu po devíti letech společného vztahu oficiálně oznámil zásnuby.