Roste konkurence burgerů. Německý Burgermeister míří do Prahy, další řetězce čekají

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  14:23
Sledovat Metro na Googlu
Burgermeister je berlínská burgerová značka s kořeny v Kreuzbergu. Byla...

Burgermeister je berlínská burgerová značka s kořeny v Kreuzbergu. Byla založena v roce 2006 v prostorách bývalých veřejných toalet u Schlesisches Tor | foto: Burgermeister

Slavnostní otevření společné pobočky dvou fastfoodových značek Popeyes a Burger...
Five Guys burger
F.R.I.E.N.D.S. meal
Five Guys burger
5 fotografií
Český fastfoodový trh se začíná výrazně měnit. Zatímco ještě před pár lety vévodila centrům měst hlavně tradiční trojice McDonald’s, KFC a Burger King, v současnosti přibývají nové zahraniční značky a další už klepou na dveře. Americký Five Guys už v Praze otevřel, Popeyes rychle rozšiřuje svou síť a na český trh se chystají například Burgermeister, Krispy Kreme nebo Dave’s Hot Chicken. Zároveň ale platí, že za některé novinky si zákazník pořádně připlatí.

Nejnovějším oznámeným přírůstkem do segmentu fast foodu je berlínský Burgermeister. První českou restauraci plánuje otevřít začátkem roku 2027 na Václavském náměstí. Značka vznikla v roce 2006 v prostoru bývalých veřejných toalet v Berlíně a z původního malého podniku se postupně rozrostla na 32 restaurací v Německu a Polsku. Pražská pobočka má být prvním krokem k další expanzi v Česku.

Češi si už stihli vyzkoušet americký Five Guys, který otevřel první českou pobočku v prosinci 2025 v pražském Máji. Značka staví na čerstvém hovězím mase, hranolkách připravovaných z čerstvých brambor a možnosti poskládat si burger podle vlastních představ. Právě cena je ale jedním z důvodů, proč se Five Guys řadí spíše k prémiovějším fastfoodům.

burgermeister.official

Gerade noch bei uns produziert & schon auf dem Weg in die Burgermeister Stores!

#burgermeister #burger #behindthescenes #produktion

9. července 2025 v 12:29, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 13:40
oblíbit odpovědět uložit

Za fastfood už běžně necháme dvě stovky

Rozdíl mezi tradičním řetězcem a novými značkami je dobře vidět na cenách. U McDonald’s se například Big Mac aktuálně podle konkrétní restaurace pohybuje zhruba od 115 do 125 korun, malé McMenu pak kolem 169 až 179 korun. Burger King nabízí klasický Whopper za 135 korun. KFC má například Twister Menu od 188 korun a Grander Texas Menu od 200 korun.

Popeyes už cenově stojí o něco výš. Jeho základní Chicken Sandwich je aktuálně za 139 korun, kombinace sendviče s dalšími položkami se může dostat nad 250 korun. Zajímavostí je, že na náměstí Republiky vznikla vůbec první společná restaurace Popeyes a Burger King pod jednou střechou.

Slavnostní otevření společné pobočky dvou fastfoodových značek Popeyes a Burger King. (26. března 2026)

Pro část zákazníků už ale hranice končí mnohem výš. Five Guys při vstupu na český trh patřil jednoznačně k nejdražším fastfoodům. V nedávném srovnání Metro.cz vyšlo nejlevnější menu na necelých 300 korun a celé menu mohlo stát až 565 korun.

To může být zároveň jedna z nejzajímavějších otázek spojených s příchodem Burgermeisteru. Německý řetězec chce v Praze konkurovat zavedeným burgerovým značkám, české ceny ale zatím neoznámil. Podle společnosti stojí jeho koncept na vlastní výrobě a vlastní pekárně.

Nekončí to u burgerů. Chystá se další vlna

Burgermeister přitom není jedinou značkou, která se v Česku očekává. Podle lednových údajů společnosti Cushman & Wakefield, která se zabývá oblastí komerčních nemovitostí, se v tomto roce mají objevit také americká donuterie Krispy Kreme a fastfoodový řetězec Dave’s Hot Chicken. Další podrobnosti však dosud nejsou známé.

Do Prahy míří obchod plný hitů z TikToku. Normal otevře hned dvě prodejny

Právě Dave’s Hot Chicken může být zajímavou konkurencí pro KFC a Popeyes. Americká značka se specializuje na pálivé kuře, přičemž umožňuje volit mezi několika stupni pálivosti. V roce 2025 získala prostřednictvím britské Azzurri Group exkluzivní práva na rozvoj v deseti evropských zemích včetně Česka. V Evropě má vzniknout celkem 180 restaurací.

Krispy Kreme je naopak úplně jiný typ hráče. Americká značka je známá především proslulými plněnými a glazovanými donuty a kávou. I její zařazení mezi očekávané nové gastronomické značky ukazuje, že zahraniční řetězce už v Česku necílí jen na klasický burger nebo smažené kuře.

Ale uvidíme, jak to celé dopadne. Například už v roce 2024 oznámil další silný americký hráč, Wendy’s, záměr vstoupit na český trh a hledalo franšízového partnera. Tehdy šéf evropské části řekl, že při rychlém uzavření dohody by první restaurace mohla vzniknout už v roce 2025. A dosud taková pobočka nestojí.

Five Guys burger

Fastfoodový souboj se přiostřuje

Zajímavé přitom je, že tradiční hráči nezůstávají stranou. McDonald’s letos otevřel v Česku už svou 143. restauraci, tentokrát v Kutné Hoře. Popeyes zase zítra otvírá svou 19. pobočku v Plzni. Souboj tak není jen o to, kdo přijde s novým logem, ale také o lokality, ceny a o to, čím zákazníka přimět, aby příště nešel ke konkurenci.

A právě proto může být Burgermeisterův příchod zajímavější, než se na první pohled zdá. Na českém trhu se totiž začíná vytvářet nová cenová i gastronomická nabídka: od hamburgeru za něco přes stovku přes stále dražší klasický fastfood až po prémiové řetězce, kde může jedna návštěva stát několik set korun.

Kdo nově přichází nebo se chystá?

  • Five Guys
    V Česku už funguje. První pobočka otevřela v prosinci 2025 v pražském Máji.
  • Popeyes
    Už není nováčkem, ale rychle expanduje. V srpnu otevře svou devatenáctou pobočku.
  • Burgermeister
    Berlínský burgerový řetězec. První česká restaurace má otevřít začátkem roku 2027 na Václavském náměstí.
  • Krispy Kreme
    Americká značka donutů, která se uvádí mezi očekávanými novými gastronomickými koncepty pro český trh.
  • Dave’s Hot Chicken
    Americký fastfood zaměřený na pálivé kuře. Pro Česko má rozvojová práva evropský partner Azzurri Group.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Roste konkurence burgerů. Německý Burgermeister míří do Prahy, další řetězce čekají

Burgermeister je berlínská burgerová značka s kořeny v Kreuzbergu. Byla...

Český fastfoodový trh se začíná výrazně měnit. Zatímco ještě před pár lety vévodila centrům měst hlavně tradiční trojice McDonald’s, KFC a Burger King, v současnosti přibývají nové zahraniční značky...

18. srpna 2026  14:23

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Za brutální útok na patnáctiletého chlapce zazněla omluva

Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její...

18. srpna 2026  14:22

U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...

18. srpna 2026  14:22

Soudní spory Brna s bývalým nájemcem Muzejky pokročily, ze tří zbývá jeden

ilustrační snímek

Soudní spory města Brna s bývalým nájemcem řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce, pokročily. Z původních tří zůstává jeden....

18. srpna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odborníci ze tří zemí se pokusí zachránit kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý

ilustrační snímek

Vědci chtějí v dalších deseti letech posílit populace kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého a vrátit rostlinu na historické lokality. Zaměří se zejména na...

18. srpna 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku....

Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol...

18. srpna 2026  14:12

Slovácké slavnosti vína nabídnou ochutnávky, přehlídku krojů, hudbu i řemesla

ilustrační snímek

Ochutnávky vín, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla i jarmark nabídne 23. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. V...

18. srpna 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Lancelot posiluje pozici v západní Evropě. Enovos volí řešení od Unicornu

18. srpna 2026  13:56

Nezletilí mladíci se snažili ujet policii, v autě měli kradený alkohol

Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. Pak...

Havlíčkobrodští policisté v pondělí v noci pronásledovali auto, jehož řidič absolutně nereagoval na výzvy k zastavení. A měl k tomu dost dobrý důvod. Jednak mu bylo teprve 17 let, a navíc vezl...

18. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Pevnost poznání nabídne dětem deset vědeckých kroužků, novinkou je 3D tisk

ilustrační snímek

Deset vědeckých kroužků pro děti od pěti let až po žáky osmých tříd nabídne v prvním pololetí nadcházejícího školního roku interaktivní muzeum Pevnost poznání...

18. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Helfštýn na Přerovsku obsadí kováři, chystá se Kovářské fórum a Hefaiston

ilustrační snímek

Celkem 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na středověký hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších...

18. srpna 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Galerie hlavního města Prahy otevřela u Buštěhradu nový moderní depozitář

Galerie hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy otevĹ™ela u BuĹˇtÄ›hradu novĂ˝ modernĂ­ depozitĂˇĹ™

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) získala v lokalitě Bouchalka poblíž Buštěhradu na Kladensku moderní depozitář pro zhruba 16.000 předmětů a s...

18. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.