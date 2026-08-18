Nejnovějším oznámeným přírůstkem do segmentu fast foodu je berlínský Burgermeister. První českou restauraci plánuje otevřít začátkem roku 2027 na Václavském náměstí. Značka vznikla v roce 2006 v prostoru bývalých veřejných toalet v Berlíně a z původního malého podniku se postupně rozrostla na 32 restaurací v Německu a Polsku. Pražská pobočka má být prvním krokem k další expanzi v Česku.
Češi si už stihli vyzkoušet americký Five Guys, který otevřel první českou pobočku v prosinci 2025 v pražském Máji. Značka staví na čerstvém hovězím mase, hranolkách připravovaných z čerstvých brambor a možnosti poskládat si burger podle vlastních představ. Právě cena je ale jedním z důvodů, proč se Five Guys řadí spíše k prémiovějším fastfoodům.
Za fastfood už běžně necháme dvě stovky
Rozdíl mezi tradičním řetězcem a novými značkami je dobře vidět na cenách. U McDonald’s se například Big Mac aktuálně podle konkrétní restaurace pohybuje zhruba od 115 do 125 korun, malé McMenu pak kolem 169 až 179 korun. Burger King nabízí klasický Whopper za 135 korun. KFC má například Twister Menu od 188 korun a Grander Texas Menu od 200 korun.
Popeyes už cenově stojí o něco výš. Jeho základní Chicken Sandwich je aktuálně za 139 korun, kombinace sendviče s dalšími položkami se může dostat nad 250 korun. Zajímavostí je, že na náměstí Republiky vznikla vůbec první společná restaurace Popeyes a Burger King pod jednou střechou.
Pro část zákazníků už ale hranice končí mnohem výš. Five Guys při vstupu na český trh patřil jednoznačně k nejdražším fastfoodům. V nedávném srovnání Metro.cz vyšlo nejlevnější menu na necelých 300 korun a celé menu mohlo stát až 565 korun.
To může být zároveň jedna z nejzajímavějších otázek spojených s příchodem Burgermeisteru. Německý řetězec chce v Praze konkurovat zavedeným burgerovým značkám, české ceny ale zatím neoznámil. Podle společnosti stojí jeho koncept na vlastní výrobě a vlastní pekárně.
Nekončí to u burgerů. Chystá se další vlna
Burgermeister přitom není jedinou značkou, která se v Česku očekává. Podle lednových údajů společnosti Cushman & Wakefield, která se zabývá oblastí komerčních nemovitostí, se v tomto roce mají objevit také americká donuterie Krispy Kreme a fastfoodový řetězec Dave’s Hot Chicken. Další podrobnosti však dosud nejsou známé.
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Právě Dave’s Hot Chicken může být zajímavou konkurencí pro KFC a Popeyes. Americká značka se specializuje na pálivé kuře, přičemž umožňuje volit mezi několika stupni pálivosti. V roce 2025 získala prostřednictvím britské Azzurri Group exkluzivní práva na rozvoj v deseti evropských zemích včetně Česka. V Evropě má vzniknout celkem 180 restaurací.
Krispy Kreme je naopak úplně jiný typ hráče. Americká značka je známá především proslulými plněnými a glazovanými donuty a kávou. I její zařazení mezi očekávané nové gastronomické značky ukazuje, že zahraniční řetězce už v Česku necílí jen na klasický burger nebo smažené kuře.
Ale uvidíme, jak to celé dopadne. Například už v roce 2024 oznámil další silný americký hráč, Wendy’s, záměr vstoupit na český trh a hledalo franšízového partnera. Tehdy šéf evropské části řekl, že při rychlém uzavření dohody by první restaurace mohla vzniknout už v roce 2025. A dosud taková pobočka nestojí.
Fastfoodový souboj se přiostřuje
Zajímavé přitom je, že tradiční hráči nezůstávají stranou. McDonald’s letos otevřel v Česku už svou 143. restauraci, tentokrát v Kutné Hoře. Popeyes zase zítra otvírá svou 19. pobočku v Plzni. Souboj tak není jen o to, kdo přijde s novým logem, ale také o lokality, ceny a o to, čím zákazníka přimět, aby příště nešel ke konkurenci.
A právě proto může být Burgermeisterův příchod zajímavější, než se na první pohled zdá. Na českém trhu se totiž začíná vytvářet nová cenová i gastronomická nabídka: od hamburgeru za něco přes stovku přes stále dražší klasický fastfood až po prémiové řetězce, kde může jedna návštěva stát několik set korun.
Kdo nově přichází nebo se chystá?