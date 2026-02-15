Hokej na ZOH 2026: Na koho mohou Češi narazit v osmifinále a čtvrtfinále?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   8:00
Čeští hokejisté vstupují do posledního utkání základní skupiny olympijského turnaje proti Švýcarsku s jasným cílem: zajistit si co nejlepší výchozí pozici pro play off. Dobrým výsledkem se můžeme vyhnout až do čtvrtfinále včetně favoritům v podobě Kanady a USA.

Kapitán Roman Červenka na tréninku českého týmu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté dnes po poledni nastoupí ke svému poslednímu zápasu ve skupině. Jejich soupeřem bude reprezentace Švýcarska. Jaké jsou možné scénáře vyřazovacích bojů pro český tým?

Přímý postup Česka do čtvrtfinále z 2. místa

Naši skupinu A vyhraje jednoznačně Kanada. K přímému postupu do čtvrtfinále tak vede mnohem složitější cesta a za současné situace dost nereálná. Při současném záporném skóre (6:8) jsou Češi daleko od pozice nejlepšího druhého týmu. Finsko má totiž výrazně lepší bilanci (16:5), a český výběr by tak musel v závěrečném utkání zvítězit rozdílem 13 branek.

Jak se postupuje z olympijské skupiny

  • 3 skupiny po 4 týmech
  • Přímý postup do čtvrtfinále:
    👉 vítězové všech skupin + nejlepší tým z druhých míst
  • Osmifinále:
    👉 zbývající týmy

Co určuje pořadí v žebříčku pro nasazení play off:

1. Umístění ve skupině

2. Počet bodů

3. Brankový rozdíl

4. Lepší skóre

5. Počet vstřelených gólů

6. Žebříček IIHF

Češi porazí Švýcary o méně než 13 branek

Pokud čeští hokejisté v závěrečném utkání základní skupiny zvítězí, vstoupí do vyřazovací fáze jako pátý nebo šestý nasazený tým. Ať už by konečné nasazení dopadlo jakkoli, v osmifinále by tým trenéra Radima Rulíka čelil některému z posledních týmů skupin — pravděpodobně Itálie nebo Francie.

Olympijský hokejový turnaj vrcholí: Češi vyzvou Švýcarsko, rozhodne se o pořadí ve skupině

O něco lepší by pak měl být los i co se týče soupeře ve čtvrtfinále. V něm by se totiž Češi, pokud by vyhráli osmifinále, vyhnuli dvěma nejvýše nasazeným favoritům, Kanadě a také USA. Pro Čechy by tak zbyli pro čtvrtfinále dva možní soupeři – Pokud skončí jako pátý nasazený tým, střetli by se s Finskem, v případě šesté pozice by to bylo derby se Slovenskem, které překvapivě vyhrálo svou skupinu před Finskem a Švédskem.

Komplikace v případě prohry se Švýcarskem

Důležitost v utkání se Švýcary potvrzuje i možný nejčernější scénář – prohra. Český tým by po ní totiž klesl v celkovém pořadí za Švédsko a do vyřazovacích bojů by vstupoval z osmého či devátého místa. To by znamenalo výrazně náročnější osmifinálový duel, v němž by svěřence Rulíka s největší pravděpodobností čekalo Lotyšsko nebo Německo.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

A ani případný postup by pak Čechům příliš neulehčil cestu turnajem. Ve čtvrtfinále by se totiž prakticky nevyhnuli zámořským favoritům (Kanada a USA), kteří s největší pravděpodobností obsadí dvě nejvyšší příčky celkového nasazení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

I my chceme, aby se bazén v dohledné době dostavěl, říká rektor ZČU

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička vyjádřil účast obětem...

Už v květnu roku 2022 zastupitelé Plzně schválili výsledek architektonické soutěže na návrh plaveckého areálu nedaleko budov Západočeské univerzity (ZČU) v plzeňské čtvrti Bory. Pak se příprava...

15. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Před bouřkou nevyrábíme, zní z netradiční čokoládovny. Šéfa tu nehledejte

Čokoládovna nabízí možnost prožít čokoládu naplno – nejen ji ochutnat, ale také...

V čokoládovně MANA v Krásné Lípě na Děčínsku si opravdu dávají záležet. Přesně tu rozlišují chutě kakaa, nakupují z různých kontinentů. Pracují s vlastními formami a reliéfy. A jsou specifickým...

15. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák

Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v týmovém snowboardcrossu, na start půjdou biatlonisté i curleři a hokejisty čeká rozhodující duel...

15. února 2026  7:20,  aktualizováno  8:36

Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou

V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.

15. února 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čelákovice nabízí 19 obcím zdarma místa v MŠ a ZŠ, mají volnou pětinu míst

ilustrační snímek

Čelákovice u Prahy v lednu nabídly 19 obcím v okolí, že zdarma přijmou jejich děti do svých mateřských a základních škol. Mají he obsazené z 80 procent a počet...

15. února 2026  6:40,  aktualizováno  6:40

Kapela z Podještědí v nové písni nouzově přistává, klip točila v simulátoru

Pop-rocková kapela Lithium vydala nový singl s názvem Nouzové přistání....

Vážné téma, které se v refrénu pojí s veselou melodií. Pop-rocková kapela Lithium z Jablonného v Podještědí vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání. Doprovází ho videoklip, který kapela natáčela...

15. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

15. února 2026  7:23,  aktualizováno  8:09

Aplikace Záchranka nabízí psychosociální pomoc nově také v Olomouckém kraji

Autor aplikace Záchranka Filip Maleňák představuje novinku v podobě...

Oblíbená aplikace Záchranka, díky níž si mohou lidé z mobilu snadno zavolat první pomoc, obsahuje v Olomouckém kraji nově také modul Psychosociální pomoc. Ten se zaměřuje na podporu těch, kteří se...

15. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Hokej na ZOH 2026: Na koho mohou Češi narazit v osmifinále a čtvrtfinále?

Kapitán Roman Červenka na tréninku českého týmu

Čeští hokejisté vstupují do posledního utkání základní skupiny olympijského turnaje proti Švýcarsku s jasným cílem: zajistit si co nejlepší výchozí pozici pro play off. Dobrým výsledkem se můžeme...

15. února 2026

Biatlon na ZOH 2026: Dnes jdou do akci muži i ženy. Program je v druhé polovině

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže...

15. února 2026  7:52

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Curling na ZOH 2026: Mužský tým stále čeká na výhru. Zadaří se dnes?

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů, v mixu se představila dvojici Julie Zelingrová – Vít Chabičovský....

15. února 2026  7:47

Ve školách na Vysočině je přes 2200 dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou

ilustrační snímek

V základních školách na Vysočině je přes 1600 dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Ukrajinských středoškoláků se stejným statusem je 348. Dalších téměř 300...

15. února 2026  6:15,  aktualizováno  6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.