Čeští hokejisté dnes po poledni nastoupí ke svému poslednímu zápasu ve skupině. Jejich soupeřem bude reprezentace Švýcarska. Jaké jsou možné scénáře vyřazovacích bojů pro český tým?
Přímý postup Česka do čtvrtfinále z 2. místa
Naši skupinu A vyhraje jednoznačně Kanada. K přímému postupu do čtvrtfinále tak vede mnohem složitější cesta a za současné situace dost nereálná. Při současném záporném skóre (6:8) jsou Češi daleko od pozice nejlepšího druhého týmu. Finsko má totiž výrazně lepší bilanci (16:5), a český výběr by tak musel v závěrečném utkání zvítězit rozdílem 13 branek.
Jak se postupuje z olympijské skupiny
Co určuje pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Češi porazí Švýcary o méně než 13 branek
Pokud čeští hokejisté v závěrečném utkání základní skupiny zvítězí, vstoupí do vyřazovací fáze jako pátý nebo šestý nasazený tým. Ať už by konečné nasazení dopadlo jakkoli, v osmifinále by tým trenéra Radima Rulíka čelil některému z posledních týmů skupin — pravděpodobně Itálie nebo Francie.
|
Olympijský hokejový turnaj vrcholí: Češi vyzvou Švýcarsko, rozhodne se o pořadí ve skupině
O něco lepší by pak měl být los i co se týče soupeře ve čtvrtfinále. V něm by se totiž Češi, pokud by vyhráli osmifinále, vyhnuli dvěma nejvýše nasazeným favoritům, Kanadě a také USA. Pro Čechy by tak zbyli pro čtvrtfinále dva možní soupeři – Pokud skončí jako pátý nasazený tým, střetli by se s Finskem, v případě šesté pozice by to bylo derby se Slovenskem, které překvapivě vyhrálo svou skupinu před Finskem a Švédskem.
Komplikace v případě prohry se Švýcarskem
Důležitost v utkání se Švýcary potvrzuje i možný nejčernější scénář – prohra. Český tým by po ní totiž klesl v celkovém pořadí za Švédsko a do vyřazovacích bojů by vstupoval z osmého či devátého místa. To by znamenalo výrazně náročnější osmifinálový duel, v němž by svěřence Rulíka s největší pravděpodobností čekalo Lotyšsko nebo Německo.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
A ani případný postup by pak Čechům příliš neulehčil cestu turnajem. Ve čtvrtfinále by se totiž prakticky nevyhnuli zámořským favoritům (Kanada a USA), kteří s největší pravděpodobností obsadí dvě nejvyšší příčky celkového nasazení.