Rozhoupejte Google. Zadejte do vyhledávače 6 7 a uvidíte, co se stane

Marek Hýř
Tereza Šimurdová
Marek Hýř, Tereza Šimurdová
  18:07
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google, který po zadání kombinace čísel spustí nenápadný, ale překvapivý vizuální efekt.
Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Už několik hodin kolabují výsledky vyhledávání Google, když lidé zadávají do vyhledávače frázi „6 7“ nebo „six seven“. Místo klasických odkazů se totiž stránka na několik sekund rozhoupá nahoru a dolů, jako by napodobovala gesto, které trend provází. A právě tento drobný trik rozhýbává sociální sítě i internetové diskuse.

Co je six seven?

Co je na tom celé zvláštní? „6 7“ sám o sobě nemá žádný hluboký význam. Jde o meme a digitální slang, který se rozšířil v roce 2025 z TikToku, Instagramu a dalších sítí, původně z písně „Doot Doot“ od rappera Skrilly a videí s číslem 6-7, jež si uživatelé prostě začali citovat bez zjevného důvodu. Více jsme o tématu psali zde.

Trend se pak rozšířil natolik, že fráze „6-7“ byla jedním z nejvyhledávanějších slangových výrazů roku, a paradoxně je to právě její bezvýznamnost, co ji dělá tak populární. Google teď oživuje tento virál i drobným „easter eggem“ v podobě animovaného rozhoupání obrazovky. Takže když do vyhledávání zadáte 6 7, uvidíte sami, jak se vše kývá tak, že internet s vámi zkrátka „zahrává“.

Six seven populazizovala i NBA

  • Ve Spojených státech se výška sportovců tradičně uvádí ve stopách a palcích (feet and inches – pozn. red.). Pak je tedy zřejmé, že fráze 6 ft 7 in znamená přibližně 201 centimetrů.
  • Později se na TikToku začalo objevovat spojení „I’m 6-7“, což v překladu znamená Jsem šest stop a sedm palců, a to často ve videích právě s basketbalovými hráči, kteří se tím chlubili nebo si z toho dělali legraci. Mezi prvními, kdo 6-7 potom popularizovali, byli právě fanoušci a imitátoři LaMela Balla, což je NBA hráč, jehož výška je právě 6 7.

