Roztomilá fotka, velký problém. Co všechno o dítěti prozradíme na sociálních sítích

David Halatka
David Halatka
  11:58
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Nevinná momentka z dovolené může zadělat na velké problémy. | foto: Profimedia.cz

Fotky z prázdnin nebo narozenin. Pro rodiče běžné vzpomínky, pro děti ale někdy zdroj trapasu, posměchu nebo dokonce nebezpečí. Odborníci upozorňují na fenomén sharentingu a radí, jak přemýšlet nad tím, co o svých potomcích zveřejňujeme.

Letní dovolené a začátek školního roku znamenají pro sociální sítě rodičů tradiční nálož dětských fotografií. Podle údajů Nadace Vodafone se nejčastěji objevují snímky z dovolených, které sdílí 66 procent rodičů, a fotografie z oslav nebo úspěchů dětí, jež zveřejňuje 56 procent.

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Problém nemusí být v samotné fotce. Rizikem může být to, co všechno prozrazuje – kde se dítě pohybuje, kam chodí do školy nebo jaké má zájmy. Citlivý snímek se navíc může později stát materiálem pro kyberšikanu, posměch nebo jiné zneužití.

Dospívající děti jsou citlivější

Podle dostupných dat sdílí 51 procent rodičů informace, podle nichž lze dítě lokalizovat, a 27 procent dokonce nevhodné či nahé fotografie svých potomků. Přitom jen 11 procent rodičů se dítěte vždy ptá, zda s publikováním fotografie souhlasí. Čtvrtina se na souhlas neptá nikdy.

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Přitom rodiče sledují pochopitelný cíl – chtějí uchovat vzpomínky, pochlubit se rodině či zůstat v kontaktu s přáteli. Jak ale upozorňuje psycholožka Kateřina Lukavská, děti mohou stejnou věc vnímat výrazně odlišně. „Dospívající děti tento fenomén celkově vnímají spíše negativně a často ho považují za trapný. Jejich postoje se liší právě podle vnímaného důvodu sdílení: k uchovávání vzpomínek bývají relativně smířlivé, zatímco sdílení motivované sebeprezentací rodičů hodnotí nejkritičtěji, „ vysvětluje výzkumnice z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Policie upozorňuje

Děti se navíc podle dřívějších průzkumů obávají, že jejich fotografie někdo zveřejní, zneužije nebo upraví pomocí umělé inteligence. Ztráta kontroly nad vlastními snímky patří mezi jejich největší online obavy.

Právě s tím má rodičům pomoci nový nástroj RODIcheck. Uživatel do něj může nahrát až deset fotografií, které plánuje zveřejnit. Nástroj upozorní na potenciálně citlivé, ztrapňující nebo jinak rizikové snímky a jednoduše vysvětlí, v čem může být problém.

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Podle Policie ČR je důležitá především prevence. „Setkáváme se s případy, kdy se fotografie dětí sdílené rodiči stanou podkladem pro kyberšikanu, vydírání nebo další formy zneužití. Často nejde o úmysl, ale o podcenění důsledků,“ zdůrazňuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky.

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Premiéra ve Varech

Na téma sharentingu navazuje dokumentární film Zpráva pro rodiče, jenž sleduje dvě skutečné rodiny a jejich pohled na sdílení dětských fotografií. Snímek režiséra Martina Pavola Repky měl premiéru na karlovarském filmovém festivalu. Rodičům připomíná prostou otázku, jež může před zveřejněním fotografie ušetřit spoustu problémů: Jak by se na tenhle snímek dívalo moje dítě za pár let?

Mysleme na děti

  • RODIcheck je jednoduchá platforma, která po nahrání až 10 fotek vyhodnotí potenciálně rizikový vizuální obsah a okomentuje, co je na fotkách závadného.
  • Nástroj je nejen pro rodiče k dispozici na webu Vodafone – Digitální rodičovství.
  • Cílem kampaně RODIcheck je otevřít společenskou debatu o sdílení dětského obsahu na sociálních sítích a upozornit na rizika, která z něj mohou plynout. Zároveň rodičům nabízí jednoduchý a praktický nástroj, jak své chování lépe reflektovat a chránit digitální soukromí svých dětí.
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