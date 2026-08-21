Letní dovolené a začátek školního roku znamenají pro sociální sítě rodičů tradiční nálož dětských fotografií. Podle údajů Nadace Vodafone se nejčastěji objevují snímky z dovolených, které sdílí 66 procent rodičů, a fotografie z oslav nebo úspěchů dětí, jež zveřejňuje 56 procent.
|
Pec pod Sněžkou baví děti i dospělé: Koloběžky, koktejly i brutální stoupáky
Problém nemusí být v samotné fotce. Rizikem může být to, co všechno prozrazuje – kde se dítě pohybuje, kam chodí do školy nebo jaké má zájmy. Citlivý snímek se navíc může později stát materiálem pro kyberšikanu, posměch nebo jiné zneužití.
Dospívající děti jsou citlivější
Podle dostupných dat sdílí 51 procent rodičů informace, podle nichž lze dítě lokalizovat, a 27 procent dokonce nevhodné či nahé fotografie svých potomků. Přitom jen 11 procent rodičů se dítěte vždy ptá, zda s publikováním fotografie souhlasí. Čtvrtina se na souhlas neptá nikdy.
|
Praha chystá digitální kartu pro více než tisíc lidí. Nabídne jim řadu výhod
Přitom rodiče sledují pochopitelný cíl – chtějí uchovat vzpomínky, pochlubit se rodině či zůstat v kontaktu s přáteli. Jak ale upozorňuje psycholožka Kateřina Lukavská, děti mohou stejnou věc vnímat výrazně odlišně. „Dospívající děti tento fenomén celkově vnímají spíše negativně a často ho považují za trapný. Jejich postoje se liší právě podle vnímaného důvodu sdílení: k uchovávání vzpomínek bývají relativně smířlivé, zatímco sdílení motivované sebeprezentací rodičů hodnotí nejkritičtěji, „ vysvětluje výzkumnice z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Policie upozorňuje
Děti se navíc podle dřívějších průzkumů obávají, že jejich fotografie někdo zveřejní, zneužije nebo upraví pomocí umělé inteligence. Ztráta kontroly nad vlastními snímky patří mezi jejich největší online obavy.
Právě s tím má rodičům pomoci nový nástroj RODIcheck. Uživatel do něj může nahrát až deset fotografií, které plánuje zveřejnit. Nástroj upozorní na potenciálně citlivé, ztrapňující nebo jinak rizikové snímky a jednoduše vysvětlí, v čem může být problém.
|
Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru
Podle Policie ČR je důležitá především prevence. „Setkáváme se s případy, kdy se fotografie dětí sdílené rodiči stanou podkladem pro kyberšikanu, vydírání nebo další formy zneužití. Často nejde o úmysl, ale o podcenění důsledků,“ zdůrazňuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky.
|
Hobby horsing není bizár. Devatenáctiletá Barbora držela světový rekord
Premiéra ve Varech
Na téma sharentingu navazuje dokumentární film Zpráva pro rodiče, jenž sleduje dvě skutečné rodiny a jejich pohled na sdílení dětských fotografií. Snímek režiséra Martina Pavola Repky měl premiéru na karlovarském filmovém festivalu. Rodičům připomíná prostou otázku, jež může před zveřejněním fotografie ušetřit spoustu problémů: Jak by se na tenhle snímek dívalo moje dítě za pár let?
Mysleme na děti