Obuvnický gigant Nike prodává již zhruba dva týdny úplně nové špinavě bílé tenisky. Falešnou nečistotou pokrytý vršek boty jednoho z jejich celosvětově nejprodávanějších modelů – Air Force 1 – se nošením ošoupává a postupně odhaluje čistě bílou vrstvu. Stejné je to v případě zažloutlé podrážky, která má být správně sněhově bílá. Podle hesla: Čím víc je nosíš, tím nověji vypadají. „Chápu, že se tomu lidi posmívají. Proč si kupovat jakoby obnošený boty? Ale to, že se nošením stávají hezčími a hezčími, mi přijde geniální,“ komentuje na Facebooku TV stanice Prima Cool Matěj Masný.

Nošení zdánlivě předpoužitého zboží není v módním světě novinkou. Všichni dobře známe a někteří i vzpomínáme na éru všudypřítomných roztrhaných džínů, plísňáků, jakoby amatérsky počmáraných triček či nejrůznějších dětských výšivek. Proč mají lidé v oblibě nové oblečení či obuv, co vypadají již na pultech jako dlouho nošené?

Děravé a hezké

Když dojde na extrémní módní trendy, mnoho z nás si vybaví ponožky v sandálech, nepřiměřeně hluboké mužské rozhalenky plné chlupů či koženkové ledvinky utažené kolem pasu. Žádný z těchto trendů, z nichž některé se opakovaně vracejí nejen do ulic, ale i na módní mola, však do kategorie „nošeného“ módního zboží nepatří. Na rozdíl od děravých džínů, jež skoro odnepaměti prodává například světový lídr v oblasti denimového oblečení – Levi Strauss & Co. „Možná lze do této kategorie zařadit i kalhoty z naší nabídky, které na sobě mají viditelné nášivky. Takhle mnohým z nás v dětství záplatovala džíny máma,“ říká prodMetro Daniela Hannová z agentury Friendly Friends, jež má v tuzemsku na starosti propagaci dvou oblíbených značek, takzvaných lovebrandů – zmiňovaný Levi’s a Converse.

Záměrně „obnošený“ vzhled se u Balenciagy objevuje často. Poněkud extrémnější verzi představila značka v roce 2022, kdy na trh uvedla limitovanou kolekci tenisek pod názvem Fully Destroyed (Zcela zničené). Potrhané a špinavé boty, které vypadaly tak trochu jako nálezy ze skládky, se daly koupit zhruba za 42 tisíc korun.

Upoutat pozornost

Roztrhané kalhoty budou v módě svým způsobem vždycky. Stejně tak jako se vždy najde někdo, kdo se nad předpoužitým trendem pozastaví. Není to ale tak dávno, necelé čtyři roky, co zašla začínající módní značka Wet Pants Denim ještě o krok dál. Začala totiž prodávat džíny, které jsou záměrně ušity a v rozkroku obarveny tak, aby v nich jejich nositel na veřejnosti působil jako někdo, komu se stala nemilá nehoda. Iluze velké mokré skvrny evokovala, že to dotyčný nestihl na záchod. „Pochopitelně se jedná o další komerční trend, kterým se značky v dnešní době chtějí alespoň jednorázově dostat do povědomí zákazníka. Pokud se však na trend podíváme se vší vážností, můžeme si tento komický produkt spojit s trendem homeless chic nepřímo navazujícím na devadesátkový grunge, zpopularizovaný v ulicích díky Kurtu Cobainovi a na mole díky Marku Jacobsovi. Grunge se po svém úpadku v roce 1994 opět vrátil díky vzkříšení vintage a ugly pouliční i vysoké módě. Za posledních několik let jsme jej mohli vidět u značek Gucci, Vetements nebo Balenciaga,“ komentovala tehdy pro deník Metro módní redaktorka Olga Egler.

Právě posledně zmiňovaná značka prodávala již několikrát ošoupané bundy, děravé kalhoty, ale i falešně obnošené tenisky, na nichž jako by se vyřádilo hejno hladových myší. Jakoby předošoupané tenisky za velké peníze prodává i značka Golden Goose.

Tenisky od módní značky Gucci vypadají jako by byly špinavé.

Zlaté plísňáky?

Kdo neměl v 80. letech plesnivé džíny zvané plísňáky, musel nosit manšestráky, či dokonce potupné tesilky. U žen tehdy frčelo růžové tričko s hlavou Mickeyho Mouse, široký pásek, popřípadě ještě lesklé elasťáky. Prvně jmenované kalhoty z „plesnivé džínoviny“ upravené například pomocí chloru zažily comeback před zhruba osmi lety. Do svých kolekcí je tehdy zařadily značky Stella McCartney nebo Miu Miu. Svou ošklivostí si kalhoty mohou dle kritiků směle podat ruku se zmiňovanými „počuranými džíny“.

Nenošené? Spíš nedodělané

Samostatnou kapitolou jsou také tenisky značky Prestige. Firma, jejíž výrobky najdete v botnících důchodců i hipsterů, totiž nabízí také dražší limitované modely. Ve spolupráci s módním návrhářem Janem Černým zde vznikají boty, které jsou jakoby nedokončené. Nemají totiž obroušené hrany podrážek. „U Prestige je pro ně spolupráce se mnou byznysově o ničem. Tuší ale, že konají správně třeba jen z hlediska tváře značky,“ komentoval pro Metro v minulosti Černý.