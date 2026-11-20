Jan Pilát studoval čtyři roky v zemi tulipánů. V Haagu. Po vyučování jako kurýr rozvážel na kole jídlo, aby měl na nájem a jídlo. Během covidu začal psát deník, který po návratu do Česka vydal jako knihu Sbohem, a díky za roušky! vlastním nákladem. Píše o sobě, přesto není zahleděný narcisticky do sebe, jak se autorům stává. Konečnou redakci svěřil babičce, bývalé novinářce. Ta ji mírně očistila o místa, kde se Honza moc „rozkecal“. Nic ale nevynechával a nevylepšoval ve svůj prospěch. „Aby bylo vidět, jak se měnily mé názory a pohled na svět,“ říká. Pokud chcete nahlédnout do duše mladého Čecha (v jeho žilách koluje z nemalé části i slovenská krev), dozvíte se z knihy víc než z průzkumu veřejného mínění.
Obálka knihy
Proč jste si knihu vydal vlastním nákladem?
Jenom pár velkých nakladatelství si může dovolit marketing. Ale i ta udělají za rok reklamu na pár knížek, od kterých čekají úspěch. Říkal jsem si, že když nejsem v pětici pro marketing, protože ještě nemám autorské jméno, a když jsem ve škole v Nizozemsku přičichl mimo jiné k Photoshopu, sazbě a dalším věcem, jsem schopen sám či s pomocí kamarádů splácat knihu sám. Zadal jsem poptávku tiskárnám. Aplikace vypočítá cenu podle typu obálky, papíru, formátu stránek, případně počtu fotek.
Jak dlouho jste knihu psal?
Prvotní ťukání do počítače, to bylo ve třetím ročníku školy a trvalo to celé dva roky. Deník jsem si od počátku pobytu v Nizozemsku nepsal. Začátek jsou mé zpětné vzpomínky, až postupně jsem přidával aktuální zážitky a pocity. Psát jsem začal v době, kdy byl i v Nizozemsku tvrdý covid, byli jsme zavření doma a já si řekl, že bych to měl ze sebe nějak dostat. Možná je v knize i znát, že tam, kde už jsem v současnosti, je kniha rozvláčnější. Ne jen retrospektiva, víc filozofie.
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V úvodu strašíte, že o Česku sdělíte nepříjemné pravdy v porovnání s jinou zemí. Nakonec vyjde Česko pozitivně.
Souhlasím. Zpočátku jsem to neměl v úmyslu. Jak jsem psal víc a víc a při konečné editace jsem chtěl vyjádřit, že obě místa, obě země se mi upřímně líbí. Z obou jsem si za ty čtyři roky vzal věci špatné, ale i spoustu věcí dobrých. Přitom v prvním období v Holandsku jsem si s určitým namyšlením, s nosem nahoru říkal, že tam zůstanu, všechno si z Česka přestěhuji a usadím se. Postupem doby jsem zjišťoval, že život tam i tady není černobílý.
Okrajově se zmiňujete o svých pocitech a názorech na českou politiku.
Nejsem člověk, který by asi mávnul rukou, že nám tady vládne nějaký Babiš, no, tak ty čtyři roky nějak přežiju. Jenže ono už je to dvanáct let a já jsem na takové věci přecitlivělý. Nejsem schopný to ignorovat. Během psaní jsem si ale zřejmě uvědomil, že Česko není pár lidí někde v Poslanecké sněmovně. Že je to jen fragment. Je tu i rodina, kamarádi a že Praha je za mě jedno z nejlepších měst, z těch, kde jsem měl možnost být delší dobu.
Při čtení zážitků mě přepadl pocit, že to byl jeden velký mejdan. Tráva a další radosti studentského života...
V něčem je asi ten pocit správný. Snad je z knihy zřejmé, že v té zemi panuje velká tolerance. Je to v nastavení tamní společnosti. Co jsem vypozoroval, lidé tam mají mnohem víc než u nás oddělený pracovní a osobní život. Když se dělá, tak se dělá, když se baví, tak se baví. Nesměšuje se to. To se týkalo i školy, určitě se mezi přednáškami nešlo společně někam na pivo.
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Můžete být konkrétní?
Jsem už pět let zpátky v Česku, kde pracuji. Když se jde s kolegy na oběd, dáme si třeba i jedno dvě piva, cigaretu, probereme leccos, nejen práci. Tam ne. Dokud není hotovo, tak se pracuje. Ano, doma si dělej, co chceš, pij, hul si, jak se ti líbí. Tady jsi v práci.
Podstatnou kapitolou studia byla práce cyklokurýra.
Většinou ji dělají imigranti a studenti, ne moc ti holandští. Ti si najdou práci někde v supermarketu pod střechou a v teple. Když to vezmu ekonomicky, jen hulit a pít pivečka, tak je o moc lepší zůstat v Česku. Tam to bylo mnohem dražší.
Občas se mi protáčely panenky, když popisujete, kolik stálo bydlení a další věci.
Citelná byla pokuta za to, že jsem neodevzdal daňové přiznání včas. Nevěděl jsem, že ho musím podat, i když jsem nic nevydělal. Automaticky tisíc eur. Když něco pominete, platíte jako mourovatí.
Je pro zahraničního studenta složité najít bydlení?
Řekl bych, že v roce 2017, kdy jsem do Haagu přijel, to bylo srovnatelné s tím, jako to je nyní v Praze. Jsou dva základní problémy. Nizozemsko je maličká země přeplněná lidmi. Ekonomická situace průměrného Holanďana je však někde zcela jinde než u nás. Průměrný plat asi sto tisíc korun čistého. Když zaplatíš všechno, co musíš, zbude dost. Když jste ale imigrant, jehož rodič bere v přepočtu dva tisíce eur, tak se tam s vámi majitel bytu nebaví. Pro něho jste sociální případ. Někdo, kdo může mít finanční problémy, nemusí vždy včas platit. A ještě třetí věc. Oni to sice nezdůrazňují, ale pořád jste imigrant.
Z Východu?
Ano. Oni o Východu, kam stále spadáme, přemýšlejí tak, že nejdřív jsme tady za železnou oponou vyrobili atomovku a pak jsme teprve začali vyrábět toaletní papír. Což v případě Ruska platí, že měli bombu o dvacet let dříve než továrnu na toaleťák. Jste zkrátka Ost.
S některými spolubydlícími bych spolubydlet nechtěl.
Teď už bych na to asi taky neměl nervy. Ale potřeboval jsem studovat, dodělat školu a neměl vždy na výběr.
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Jak popisujete, přístup některých k úklidu byl specifický.
Jeden spolubydlící prohlásil, že začne nádobí umývat, až tam budou broučci. Takže byt byl plný špinavých hrnků, talířů, hrnců...
Kolik jste jako kurýr denně ujel kilometrů?
Čtyřicet až padesát. Fyzicky vybavený jsem moc nebyl, jako dítě jsem dlouhodobě žádný sport nedělal, spíše jsem disciplíny střídal. Od patnácti jsme se moc nehýbal. Takže léta doma u počítače a sezení ve škole mě na to nepřipravily. Což se pak spojilo, když jsem tam měl na kole bouračku, kdy mě porazilo auto, že jsme musel nakonec absolvovat operaci v Česku. Že se ten životní styl propsal i do toho. Oslabené svalstvo a podobně.
Jací byli zákazníci? Byli štědří ve spropitném?
Hodně jsem vozil jídlo lékařům do nemocnic. Lidem, kteří si ráno doma dávali s partnerkou brunch. Snídaně na jedenáctou dopoledne. nebo někomu půlnoční svačinu při pařbě. Nejlépe se ke mně chovali lidé, kteří byli v práci někde venku. Hodní a milí byli dělníci na stavbách, dostával jsem pět až deset eur dýška.
Měl jste vůbec sílu vnímat město? Ne jenom jako cestu z bodu A do bodu B?
První rok jsem se učil, pomáhala navigace. Na konci jsem znal většinu ulic, i když jsem je leckdy neuměl vyslovit. Každý den byla minimálně jedna zakázka, kde jsem se musel podívat do navigace.
Jak knihu přijala vaše máma, navíc lékařka? Už jenom bouračka a léčení pro ni musely být traumatizující.
Zpočátku byla ze čtení skleslá. Asi jí ani nevadilo, že jsem si občas zakouřil trávu. Jen netušila, jak těžké to tam pro mě bylo, a myslím, že ji trápilo, jestli pro mě nemohla udělat víc. Nedokážu si představit, co víc by mohla udělat. To platí obecně pro všechny zahraniční studenty. Kdybych měl peníze z domova a nemusel si vydělávat. Na druhou stranu, byla to skvělá škola. Bez toho všeho bych si do života neodnesl ani polovinu. Jedno pro mě bylo nesmírně důležité. Věděl jsem, že v mámě mám někoho, kam se mohu v případě problémů kdykoli vrátit. Měl jsem vždycky komu zavolat, když jsem se vrátil ze směny, zmoklý, unavený, zmrzlý.
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Měl jste kolem sebe spolužáky, kteří finance neřešili?
Bylo to široké spektrum. Jedni na tom byli stejně jako já, jiní měli otevřené neomezené konto. Když já jsem dostával z domova nějakých pět tisíc korun, což mi nesmírně pomáhalo, jiní měli buď stejně, nebo deset dvacet tisíc. Když už museli pracovat, stačilo za měsíc vydělat polovinu toho co já. A byli samozřejmě i ti, co měli od rodiny neomezený příjem.
Projevovalo se to ve vztazích? Já na to nemám a on na to má?
Musel jsem i dobrému kamarádovi odmítat, že s ním nepůjdu na večeři, pařit nebo do kina, protože každé ušetřené euro bylo v některých chvílích dobré. Což si lidé, kteří to nemuseli řešit, někdy neuvědomovali.