„Zatímco mladší generace je velmi samostatná ve vyhledávání informací, ale i v tom, do čeho investuje, starší generace přece jen ve větší míře spoléhá na tradiční nástroje pro investování, jakými jsou bankovní domy či poradci. Informace získává spíše z tradičních médií – z tisku nebo televize. Už méně dá například na YouTube či rady influencerů, na které častěji pro změnu dá mladší generace. Tato cesta je přitom, jak například upozorňuje i Česká národní banka, mnohem rizikovější,“ říká na úvod Emmer.

Můžeme investory rozdělit optikou mladá versus stará generace?

Rozdělení podle věku silně koreluje s velikostí majetku. Například existují průzkumy z USA, které se zaměřují na srovnání bohatých mladých a bohatých starých. Mezi nimi jsou rozdíly minimální. Pokud se chceme držet rozdělení investorů podle generací a srovnáme například generaci Z s boomery, rozdíly jsou vidět na první pohled. To vyplývá také z toho, s jakým kapitálem tyto generace zachází, a od toho je i odvozen přístup k riziku. Uvedu příklad: Pokud máte měsíčně na spoření tisíc korun a chcete si je odkládat na stáří, tak vám úplně nevadí investovat část z tohoto obnosu do bitcoinové ETF, tedy burzovně obchodovaného fondu, protože víte, že za deset patnáct dvacet let peníze nejspíš zhodnotíte. Pokud jste si ale vybudoval už nějaký majetek a máte pět let do penze nebo chcete do penze odejít dřív, tak už si dáváte mnohem větší pozor na to, do čeho investujete a jakou míru rizika jste ochoten snést.

Ovlivňuje investiční strategie jednotlivých generací třeba i výchova a zkušenosti s nějakou ekonomickou krizí?

Roli hrají určitě oba zmiňované faktory. Vliv výchovy je hodně patrný při srovnání amerických a východoevropských, respektive středoevropských investorů. Můžeme to vidět například na rozdělení úspor domácností. Zatímco americké obecně investují asi 50 procent úspor do akcií, české domácnosti 50 procent svých úspor dávají na běžné spořicí účty. Vliv na investiční strategii mají určitě i zkušenosti. Dnešní dvacátníci a třicátníci nemuseli příliš řešit, co se děje na trhu. Když pomineme kratší epizodu covidu, akcie i dluhopisy nesly relativně stabilní výnos, který překonával inflaci. Situace se ale změnila s nástupem nového amerického prezidenta a jeho ekonomickými opatřeními. Pro mladé lidi jde o první větší „krizi“ na trhu. Starší generace si v lepším případě už prošla například dot-com bubble (Prasknutí internetové bubliny. Na přelomu tisíciletí byla finanční krize spojená s dramatickým propadem cen akcií technologických – poznámka redakce), v tom horším už zažila velkou finanční krizi (Nejhorší globální hospodářská krize od velké hospodářské krize ve 30. letech. Začala v roce 2007 jako hypoteční krize v USA a přerostla v celosvětový finanční kolaps – poznámka redakce), což zajisté formovalo to, jak se lidé dívají na investování a kam peníze ukládají.

Kam tedy investuje mladší a kam starší generace?

Nepravidelné žebříčky úplně nedokážou vysledovat nějaký trend, ale obecně platí, že mladší generace má větší příklon k alternativním investicím a nemusí jít jenom o kryptoměny. V řadě případů jde například také o určité formy umění. Na druhou stranu najdou se i průniky. Starší generace se s mladší relativně hodně shodují na tom, že příležitosti ke zhodnocení majetku vidí například v nemovitostech. To platí v Evropě i v USA. V čem se generace liší, je pohled na americké akcie a akcie rozvíjejících se ekonomik. Starší generace je v tomto ohledu překvapivě otevřenější a více věří titulům z rozvojových trhů. Naopak mladší generace dává přednost americkým indexům a akciím.

Zmínil jste investice do nemovitostí. I jako laik mám pocit, že jde o jeden z nejpopulárnějších způsobů, jak dlouhodobě zhodnotit kapitál. Čím to je?

U nás je to dáno částečně i komunistickou minulostí. Nemovitosti byly brány jako životní jistota, a to jak pro dělníka v Kolbence, tak i pro ředitele podniku. Pokud se na investování do nemovitostí podívám i ze širšího úhlu pohledu, nemovitosti dávají pocit jistoty, protože si je investoři mohou řekněme sami osahat. Dám příklad na produktech fondů, které naše skupina založila. Když si klienti prohlédnou jejich portfolio a vidí v něm například obchodní centra, která spravujeme, často se zamyslí nad tím, že místo sami znají a vědí, že tam lidé chodí. O víkendech bývají obchodní centra plná. Také tím získává investice do nemovitostí větší důvěru. A neplatí to jen pro komerční nemovitosti. Lidé mají pocit větší kontroly, když investují do vlastního bydlení, než když vloží peníze třeba do S&P 500 (akciový index zahrnující akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA – poznámka. redakce) a budou v uvozovkách muset doufat, že americký prezident nezavede další cla na kanadskou ekonomiku.

Jak investování ovlivnila digitalizace a rozvoj investičních mobilních aplikací? V dnešní době mohu vložit peníze do akcií na dvě kliknutí.

Rozvoj investování skrz mobilní aplikace byl takovou skrytou revolucí. Je to i jeden z faktorů, který u nás zpřístupnil investování mladší generaci. Je totiž možné investovat už od malých částek, což je něco, co vyhledávají spíš právě mladší lidé, kteří chtějí spořit pravidelně, ale nemají ještě tolik zdrojů. Druhá věc je ta, že se v posledních letech velmi rozšířila nabídka toho, co je možné přes mobilní platformy zainvestovat. Už neobchodujete jenom americké tituly, naopak můžete obchodovat celý svět. Můžete si kupovat jak v nemovitostní fondy, tak dluhopisové fondy i krypto. Už není důvod využívat například bankovní platformy. Na on-line platformách navíc můžete investovat s menšími poplatky. Na druhou stranu je nutné zohlednit i to, zda je investor sám schopen si spočítat, zda je pro něj konkrétní investice přes on-line platformu výhodnější než spolupráce s makléřem.

Vraťme se ještě k rozdílům mezi generacemi. Jak je to s ochotou riskovat a jak se která generace přiklání k dlouhodobým či naopak krátkodobým investicím?

V globálu to opět souvisí s velikostí kapitálu. Pokud investoři zachází s nějakým větším kapitálem, rozdíly napříč generacemi se relativně stírají. Pokud se ale bavíme jenom o tom, jestli mladí versus staří investují s větší, nebo menší averzí k riziku, tak mladší generace je ochotna podstoupit riziko větší. Vyplývá to z toho, a potvrzují to i průzkumy, že je pro mladší generaci její investiční horizont delší. V takovém případě nějaké výkyvy spojené s rizikem nehrají velkou roli. Mladí lidé investice používají jako spoření buď na bydlení, nebo si rovnou „ukládají“ peníze přímo na stáří.

Co se dá očekávat na poli investování v budoucnu?

Podobně jako bylo tichou revolucí investování přes mobilní aplikace, nyní probíhá i revoluce investování pomocí umělé inteligence. V posledních dvou letech se hodně investovalo do NVIDIA (americká technologická společnost, její grafické karty byly dlouhou dobu populární pro těžbu kryptoměn – poznámka redakce), což úzce s úspěchem umělé inteligence souvisí. Do palety nástrojů pro investování začínají postupně pronikat instrumenty, které využívají aktivně umělou inteligenci. V příštích pěti deseti letech si bude chtít nejspíš tuto možnost vyzkoušet řada investorů. Netvrdím, že půjde o sázku na jistotu, ale je jasné, že tento model bude schopný obchodovat s větší mírou profitability než třeba aktivní investor, který většinou do investování vnáší například svou subjektivní míru sentimentu. Nástroje umělé inteligence pro změnu fungují striktně na datových podkladech.