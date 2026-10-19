Když se v sedmdesátých letech 20. století objevily na trhu první digitální hodinky, byl to hit století.
Školáci před rokem 1989 to pamatují. Jako výbavu do první třídy dostávali velké papírové hodiny s posouvacími ručičkami. Ve škole se na nich děti učily určovat, kolik je hodin. Teprve pak dítka nacházela pod stromečkem své první náramkové hodinky.
The Times They Are A-Changin’
Časy se mění, jak zpívá v originální písničce z roku 1964 Bob Dylan na stejnojmenném albu The Times They Are A-Changin’. Rozeznávání času na klasických ručičkových hodinkách a hodinách je pro současné mladší generace problém. Nebo jinak. Při pohledu na ciferník a ručičky musejí na okamžik dumat...
Nejnovější průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že zatímco starší generace nedají dopustit na tradici, pro mladé se ručičky stávají rébusem. Podobný fenomén se přitom řeší i v zahraničí – například podle britského deníku The Telegraph začaly tamní školy odstraňovat ručičkové hodiny ze zkušebních místností, protože studenti z nich nedokázali pod tlakem správně určit čas.
Náznaky tohoto posunu nyní vidíme i v Česku: podle rodičů více než třetina dětí ve věku 6 až18 let čas na analogových hodinách přečte jen s obtížemi, téměř pětina je neumí přečíst vůbec. Potíže přitom mají i mladí dospělí.
Rozpolcené generace
Česká internetová populace je v pohledu na náramkové hodinky rozdělená. Klasické ručičkové (analogové) hodinky preferuje 31 procent dospělých, přičemž největší oblibě se těší u lidí nad 60 let. Naopak digitální hodinky volí 28 procent lidí, u mladých ve věku 18 až 29 let je to dokonce nadpoloviční většina (53 procent).
|
Praha má lavičky s příběhem. Jedna připomíná Havla, jiná Foglara a další tajemnou lásku
Střední generace (45 až 59 let) se častěji než ostatní přiklání ke kombinovaným variantám (digitální displej s analogovým ciferníkem). Čtvrtina Čechů už náramkové hodinky nenosí vůbec, kupodivu častěji ti starší šedesáti let.
Rozdílné preference osobních hodinek jdou ruku v ruce s odlišnými postoji a životním stylem jednotlivých generací. Mladší ročníky se netají tím, že klasické ručičkové hodiny jsou pro ně hůře čitelné a v dnešní době je vnímají spíše jako přežitek. Naopak vyzdvihují digitální hodinky, které jsou pro ně přehlednější, a oceňují na nich širokou škálu doplňkových funkcí.
Plynulý pohyb klasických ručiček uklidňuje
Zcela odlišný pohled na věc má generace ve věku 45 až 59 let. Tito lidé mnohem častěji spatřují v ručičkových hodinkách eleganci, mají k nim nostalgický vztah a sledování plynulého pohybu ručiček je podle jejich slov uklidňuje. Zároveň častěji odmítají, že by pro ně byl analogový ciferník špatně čitelný, že by je rušilo jeho tikání nebo že by se jednalo o překonaný formát – přičemž tento nesouhlas je ještě silnější u seniorů nad 60 let. Starší generace zároveň častěji vyjadřují nesouhlas s tvrzením, že jsou digitální hodiny přehlednější, a méně často oceňují jejich moderní doplňkové funkce.
|
Mám to pod kontrolou. Vraky aut po Praze upozorňují řidiče na chyby za volantem
Souboj epoch. Nástěnné hodiny versus mobily
Doma má sice polovina dospělých Čechů převážně ručičkové hodiny, u mladých (18 až 29 let) už však dominují hodiny digitální (38 procent). A zatímco starší lidé (60+) sledují častěji doma čas na nástěnných hodinách, mladí do 29 let využívají k tomuto účelu nejčastěji mobilní telefon (63 procent).
Pokud mají lidé porovnat ručičkové a digitální hodiny z hlediska jejich čitelnosti a rychlé orientace v čase, dvě pětiny (40 procent) v nich nevidí žádný rozdíl, zejména lidé nad 60 let. Nicméně 37 procent Čechů vnímá jako čitelnější digitální displeje. Tento názor přitom jednoznačně dominuje u mladých ve věku 18 až 29 let, kde dosahuje celých 68 procent.
Prázdný ciferník bez číslic? To je velká výzva
S preferencí digitálního zobrazení u nejmladší generace souvisejí častější deklarované obtíže při čtení analogových hodin. I když 90 procent dospělých Čechů tvrdí, že analogový čas zvládá bez potíží, detailnější pohled ukazuje slabá místa právě u nejmladší generace. Téměř třetina dospělých do 29 let se musí nad ručičkami déle zamyslet.
Skutečnou výzvou jsou hodiny s prázdným ciferníkem bez čísel. Bezproblémové čtení zde deklaruje už jen 73 procent dospělé populace. Celé čtvrtině Čechů činí prázdný ciferník potíže, přičemž u mladých (18 až 29 let) je to dokonce 39 procent.
„Musíme mít na paměti, že výzkum mapuje deklarované názory rodičů, ne přímé testování dětí. Reálné schopnosti školáků se mohou od představ rodičů mírně lišit, ať pozitivně, či negativně,“ vysvětluje Tereza Kyselová ze STEM/MARK.