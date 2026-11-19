Používáme jej každý den několikrát a to i na citlivá či intimní místa - ručník, běžná věc v domácnosti, které si možná víc všimneme, až když s ní není všechno v pořádku...
Je vypraný, a přesto zapáchá
Zápach po osušení většinou znamená, že se ve vláknech usadily bakterie spolu se zbytky mýdla a kožního mazu. Pomůže praní na 60 °C, pokud to dovolí cedulka i barva ručníku, u barevných a mikrovlákna bývá bezpečnějších 40 °C. Zároveň nepřeplňujte pračku, mokré ručníky v bubnu nenechávejte přes noc a občas přidejte do máchání decilitr bílého octa. Ručník musí být vždy úplně suchý dřív, než skončí zpátky v koši na prádlo nebo ve skříni.
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Je tuhý a ztratil savost
„Za ztuhlým ručníkem většinou stojí příliš mnoho pracího prášku a tvrdá voda: zbytky prášku a vodního kamene slepí smyčky a ručník přestane být jemný a savý. Takový ručník lze ‚napravit‘ tím, že jej vyperete bez prášku, s decilitrem až dvěma octa v přihrádce na aviváž a s extra mácháním,“ radí Jan Rosenkranz, majitel společnosti Kapatex, která je největším českým dodavatelem froté. Před sušením ručník vyklepejte, v sušičce pomůžou sušicí míčky. Aviváž raději vynechte, vlákna obalí a savost snižuje.
Bílá zešedla nebo zežloutla
Bílé ručníky šednou a žloutnou kvůli zbytkům pracího prášku, kožnímu mazu, vodnímu kameni i praní společně s barevným prádlem. Pomáhá prát je samostatně na 60 °C se správnou dávkou prášku a přidat kyslíkový bělič. Proti vodnímu kameni zabere ocet v máchání. Velmi efektivní v bělení je i chlor na praní, ten ale nepoužívejte spolu s octem a rozhodně ne pravidelně, jelikož vlákna oslabuje. Dobře funguje i slunce, ručníky usušené na sluníčku jsou nejen světlejší, ale i svěžejší.
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Z froté vyčnívá smyčka
Vytažená nic na pleteném svetru nebo vytažená smyčka na ručníku. Jedno mají společné. Hlavně za to netahat. „Nedělejte to, mohli byste tím vytáhnout celou řadu a ručník by se nenávratně poškodil,“ radí Rosenkranz a dodává doporučení, co s tím: „Vyčnívající očko sestřihněte ostrými nůžkami co nejblíž u povrchu, nebo ho háčkem či jehlou protáhněte zpátky.“ Ručník tím neztratí ani savost, ani vzhled, jen se zbavíte drobné vady dřív, než se rozšíří.
Skvrny, které nechtějí pryč