Když však ostrov postihne nečekaná katastrofa a Rufusův strýc přijde o magické schopnosti, které draky chrání, nezbývá nic jiného než jediné. Rufus musí překonat svůj strach, vystoupit ze své komfortní zóny a pokusit se zachránit rodinu i celý domov. Otázka zní: Dokáže to dřív, než bude pozdě?
Mořský dráček, který neuměl plavat
Jak příběh dopadne, se dozvíte už tento čtvrtek v českých kinech, a to prostřednictvím rodinného norského animáku s názvem Rufus: Mořský dráček, který neuměl plavat.
Hansen a spol.
Režisérem je norský animátor a ilustrátor Endre Skandfer. Za scénářem stojí Karsten Fullu, Tor Age a známý norský ilustrátor Thore Hansen, na jejichž knižní sérii je tento film postaven, zejména pak na vizuální stránce.
|
Horor Uzel zla (2025) nově přistál na Oneplay. Neurazí vás, ale možná u něj usnete