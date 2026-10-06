Neber úplatky, neber úplatky, neber úplaty. Je to marný, je to marný, je to... marný! Pamatujete na hořekování vedoucího autoservisu ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje? Ladislav Smoljak v něm žehral na úplatnost tehdejších automechaniků. Komedie si dělala legraci nejen z počítačem vyrobených kondiciogramů, ale i z drobného každodenního uplácení.
Ruská vláda na to jde rázně. Zakázala financovat filmy a seriály, kde se objevují úplatní „silovici“, tedy lidé z policie, soudnictví nebo armády. Korupcí prolezlý systém z obrazovek a kinosálů zmizí. Oznámili to zástupci velkých filmových společností v Rusku. V případě ruského zbrojního průmyslu a armádních zakázek nejde o všimné v malých obálkách, ale často o astronomické částky. Úplatky ve velkém ale provázejí i možnost vyvléci se z případného povolání do armády.
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Od této chvíle bude nemožné, aby scénář obsahoval scény úplatných soudců, vyšetřovatelů, generálů a dalších mužů z bezpečnostních struktur státu. Nejedná se však o žádné oficiální nařízení. Ministerstvo kultury Ruské federace a Institut pro rozvoj internetu (IRI) předaly do 46 filmových společností nařízení ústně. „Vědí to všichni producenti. Pokud by pravidlo porušili, nedostanou ze státní kasy ani kopějku,“ uvedl nejmenovaný zdroj pro ruský deník Kommersant.
Podobných omezení už ale v ruské kinematografii existuje hodně. Například nežádoucí jsou filmy o sériových vrazích. „Zneužívají zájmu diváků o tabuizovaná témata, psychické poruchy a úchylky,“ zdůvodnil nefinancování takových snímků generální ředitel IRI Alexej Goreslavskij. Od 1. března 2026 také platí zákon zakazující filmy, které znevažují tradiční hodnoty.
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Jevgenij Baženov, tvůrce youtubového kanálu BadComedian, uvádí, že diváci neuvěří filmu, který nepodává realistický obraz ruské společnosti. Výsledky státních omezování se ale už dostavily. Domácí producenti v současnosti prakticky opustili „riziková“ témata a chrlí jen obrovské množství obsahu laděného do stylu pohádek.
To vedlo k nasycení trhu, což se projevilo poklesem tržeb kin. I to je důvod, proč se zvyšuje státní finanční podpora poslušným filmařům. Od roku 2025 vzrostla o 26 procent.