Ruská nakladatelství najímají cenzory. Mají číst rukopisy a vyhledávat závadný text a témata

Pavel Hrabica
  9:30
Ruské nakladatelství přebírají iniciativu a kontrolují obsah svých knih ještě před vydáním. Obávají se totiž zásahů ze strany státu, který stále přísněji určuje, o čem je možné psát. Místo rizika postihů tak raději zaměstnávají vlastní cenzory.
Ruská cenzura vidí pozitivní vzory v dobách Sovětského svazu a leninského chápání kultury.

Škodí vychvalování Západu, psaní o homosexualitě a podobné „neváznosti“. Seznam nežádoucích témat ve filmu, literatuře a umění obecně je v Rusku rozsáhlý. Už předloni začala nakladatelství vyřazovat z edičních plánů „závadové“ rukopisy a také stahovat potenciálně problematické knihy z prodeje, aby se vyhnula možným postihům.

Seznam zakázaných témat

Za tímto účelem si některá nakladatelství najímají odborníky, kteří identifikují potenciálně kontroverzní pasáže, informuje Spiegel s odvoláním na tři zdroje z oboru. Podle nich jsou z knih následně odstraňovány jakékoli problematické části, včetně scén násilí, zmínek o drogách či sebevraždách a také výroků o ruské armádě. Vylučovány jsou rovněž zmínky o sexuální orientaci a genderové identitě.

„Strach z odvetných opatření je na knižním trhu všudypřítomný,“ řekla ruská žena pracující v tomto odvětví. Dodává, že společenský tlak související s válkou na Ukrajině výrazně posílil autocenzuru, protože autoři i vydavatelé se obávají udání.

„Závadná“ literatura se stahuje z knihoven, knihkupectví i z nakladatelských plánů.

„Pro úřady je to výhodný model: protože Rusko zatím nemá jediný orgán pro kontrolu a odstraňování knih s nevhodným obsahem, jak tomu bylo v sovětských dobách, stát přesouvá odpovědnost na samotný sektor,“ poznamenává.

V důsledku toho je část literatury fakticky vytlačována z trhu a knihkupectví i vydavatelé čelí správním i trestním postihům. Jedním z nejznámějších případů je román Léto v pionýrské kravatě od Jeleny Malisové a Kateřiny Silvanové. Kvůli jeho vydání byli zaměstnanci nakladatelství Popcorn Books a Individuum obviněni z „extremismu“.

Sovětský svaz, náš vzor

Nyní začíná režim tlačit i na filmový průmysl a distributory. Podle oficiálních představ je třeba lidem nabízet pozitivní témata, nikoli „strašení“. V Rusku se podle kritiků vytratil „obraz krásné a zářivé budoucnosti“, a proto je nutné vytvářet „státní zakázky na optimistickou budoucnost“, tvrdí Alexej Semjonov, zástupce vedoucího prezidentského ředitelství pro monitoring a analýzu společenských procesů.

Jako příklad uvádí kulturní politiku Sovětského svazu, který měl jasně definovaný ideologický model a státní aparát aktivně udržoval obraz pozitivní budoucnosti. Podle něj dnes podobný rámec chybí.

Za „pochmurný obraz budoucnosti“ v kultuře, zejména v kinematografii, podle těchto představitelů mohou i západní apokalyptické filmy, například seriál Paradise. Ten zobrazuje Spojené státy po jaderné válce jako radioaktivní pustinu, kde přeživší bojují o život.

Takové tvorbě chtějí současní „odborníci na lepší zítřky“ zabránit.

