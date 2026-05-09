Škodí vychvalování Západu, psaní o homosexualitě a podobné „neváznosti“. Seznam nežádoucích témat ve filmu, literatuře a umění obecně je v Rusku rozsáhlý. Už předloni začala nakladatelství vyřazovat z edičních plánů „závadové“ rukopisy a také stahovat potenciálně problematické knihy z prodeje, aby se vyhnula možným postihům.
Seznam zakázaných témat
Za tímto účelem si některá nakladatelství najímají odborníky, kteří identifikují potenciálně kontroverzní pasáže, informuje Spiegel s odvoláním na tři zdroje z oboru. Podle nich jsou z knih následně odstraňovány jakékoli problematické části, včetně scén násilí, zmínek o drogách či sebevraždách a také výroků o ruské armádě. Vylučovány jsou rovněž zmínky o sexuální orientaci a genderové identitě.
„Strach z odvetných opatření je na knižním trhu všudypřítomný,“ řekla ruská žena pracující v tomto odvětví. Dodává, že společenský tlak související s válkou na Ukrajině výrazně posílil autocenzuru, protože autoři i vydavatelé se obávají udání.
„Pro úřady je to výhodný model: protože Rusko zatím nemá jediný orgán pro kontrolu a odstraňování knih s nevhodným obsahem, jak tomu bylo v sovětských dobách, stát přesouvá odpovědnost na samotný sektor,“ poznamenává.
V důsledku toho je část literatury fakticky vytlačována z trhu a knihkupectví i vydavatelé čelí správním i trestním postihům. Jedním z nejznámějších případů je román Léto v pionýrské kravatě od Jeleny Malisové a Kateřiny Silvanové. Kvůli jeho vydání byli zaměstnanci nakladatelství Popcorn Books a Individuum obviněni z „extremismu“.
Sovětský svaz, náš vzor
Nyní začíná režim tlačit i na filmový průmysl a distributory. Podle oficiálních představ je třeba lidem nabízet pozitivní témata, nikoli „strašení“. V Rusku se podle kritiků vytratil „obraz krásné a zářivé budoucnosti“, a proto je nutné vytvářet „státní zakázky na optimistickou budoucnost“, tvrdí Alexej Semjonov, zástupce vedoucího prezidentského ředitelství pro monitoring a analýzu společenských procesů.
Jako příklad uvádí kulturní politiku Sovětského svazu, který měl jasně definovaný ideologický model a státní aparát aktivně udržoval obraz pozitivní budoucnosti. Podle něj dnes podobný rámec chybí.
Za „pochmurný obraz budoucnosti“ v kultuře, zejména v kinematografii, podle těchto představitelů mohou i západní apokalyptické filmy, například seriál Paradise. Ten zobrazuje Spojené státy po jaderné válce jako radioaktivní pustinu, kde přeživší bojují o život.
Takové tvorbě chtějí současní „odborníci na lepší zítřky“ zabránit.