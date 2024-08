Ruské hrůzy v české virtuální helmě vyjedou na festival do Benátek

Vítejte ve virtuální realitě. Nasaďte si helmu či brýle a ponořte se do příběhu, který píše interaktivní film Křehký domov. „Jedná se o česko-ukrajinský projekt, který divákovi přiblíží, jaké to je, když za okny vypukne válka. Tak, jak to zažívají obyvatelé Ukrajiny už více než dva roky,“ uvádí Robin Pultera ze studia Brainz Immersive s povděkem, že Křehký domov zaujal pořadatele filmového festivalu v Benátkách. „Na přelomu srpna a září se tam představíme v sekci Venice Immersive, která dává prostor projektům, které pracují s technologiemi virtuální, rozšířené či smíšené reality,“ poznamenává Pultera.

Hlasy ukrajinského lidu

Jaký zážitek může divák s nasazeným headsetem virtuální reality očekávat? „Naš snímek divákovi ukáže, jak by se mohl proměnit i jeho domov a pokoj, kdyby Putinův teror prosákl za válečnou linii,“ říká režisér snímku Ondřej Moravec s tím, že pokoj se v průběhu zážitku vizuálně i emocionálně proměňuje – klid minulosti střídá napětí i strach. Průvodci na této cestě jsou hlasy ukrajinského lidu, které se splétají do tradičních melodií a ladí struny divákových pocitů ohledně vlastního vztahu k domovu.

Hrozně to letí. Ruská zvěrstva na Ukrajině započala již v únoru 2022.

„Nechceme prvoplánově strašit ani moralizovat. Spíš nám šlo o to, aby se diváci zahloubali nad tím, co pro ně domov vlastně znamená,“ doplňuje Moravec, jenž Křehký domov stvořil v uměleckém tandemu s Victorií Lopukhinou, ukrajinskou designérkou virtuální reality.

Po návštěvě Charkova

Česko-ukrajinský film navazuje tematicky na projekt Fresh Memories: The Look, v němž autoři v čele s Moravcem přenesli diváky díky virtuální realitě do rozbombardovaného Charkova, kde hleděli zblízka do očí místním obyvatelům zasaženými válkou.

V rámci spolupráce Ondřeje Moravce a studia Brainz Immersive je Křehký domov třetím projektem. Tím prvním byl interaktivní film Tmání, nominovaný také na Českého lva, který otevírá téma deprese a divákům názorně ukazuje, jak je možné se s ní vypořádávat.