Ruské vysoké školy letos přijaly už třicet tisíc studentů, kteří nemusejí dokazovat své znalosti

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  16:40
Hodně peněz, dodatečné vstupní prémie, bonusy za zničení nepřátelské techniky. To jsou výhody, které mají žoldáci přijímaní do řad ruské armády, především pro krvavou válku proti Ukrajině. Mezi výhody, které nájemní bojovníci mají, patří i možnost být přijatý na vysokou školu, aniž by splnili podmínky přijímacích zkoušek. Přednost mají ti, kteří boje přežili a vypršela jim smlouva, případně jejich rodinní příslušníci, především děti.

Moskevská státní univerzita. I tady mohou podle nařízení z roku 2023 studovat ti, kteří neudělali přijímací zkoušky. | foto: Wikimedia Commons

Letos se stalo vysokoškoláky něco přes 28 tisíc Rusů. Na školy se dostali bez přijímaček. Právo na přijetí bez přijímacích testů totiž mají nejen vysloužilí vojáci, ale i děti bojovníků, kteří zahynuli ve „speciální vojenské operaci“. Řada z nich ale studuje ne proto, že bojovali, ale proto, že jsou z nich minimálně poloviční sirotci.

Uchazeči o vysokoškolský diplom sice zkoušky skládají, ale každá škola má přidělenou kvótu míst pro ty, kteří spadají do výše uvedené kategorie. Počet takto přijatých se letos zvýšil o tři čtvrtiny v porovnání s rokem 2024. Kvótu však ani zdaleka nevyčerpali, ruské ministerstvo školství disponuje celkově 50 997 volnými místy pro uvedenou kategorii studentů. Z celkových počtů přijímaných v letošním roce to představuje necelých pět procent.

Počet přijímaných tímto způsobem roste od roku 2023, kdy to přikázal prezident Vladimir Putin.

Jak uvádí nezávislý server Važnyje istorii, zjištění ukazují, že naprostá většina takto přijatých by za normálních okolností bez takového zvýhodnění přijímačky nezvládla. Například v Novosibirské státní univerzitě na obor Informatika a výpočetní technika přijali v roce 2024 téměř sto uchazečů, kteří testy dělali, ale ani jeden z nich nezískal potřebných 260 bodů.

Například na prestižní moskevskou Uralskou federální univerzitu přijali na obor stavebnictví studenta, který dosáhl jen na 121 bodů. Na Ruskou univerzitu přátelství národů Patrika Lumumby se letos dostal na chemickou specializaci student s pouhými 124 body. Dálněvýchodní federální institut přijal s ohledem na dané kvóty budoucího chemického technologa, který zvládl testy na 128 bodů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Hasiči z panelového domu v Prostějově kvůli požáru evakuovali pět desítek lidí

Pět desítek lidí evakuovali dnes odpoledne hasiči z panelového domu v Prostějově, v jehož sklepní části propukl požár a kouř se poté rozšířil do horních pater....

18. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho...

18. srpna 2025  18:12,  aktualizováno  18:19

Požár skladu sena a slámy v Červené Vodě způsobil škodu 5,6 milionu korun

Nedělní požár skladu sena a slámy v zemědělském areálu v Červené Vodě na Orlickoústecku způsobil škodu odhadem 5,6 milionu korun. Hasiči požár likvidovali od...

18. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

Ve veselském přístavu je nově k dispozici 30 stání pro rekreační lodě

V přístavu ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku mohou nyní návštěvníci Baťova kanálu využívat 30 nových stání. Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) dokončilo jednu...

18. srpna 2025  16:29,  aktualizováno  16:29

Chřadnoucí strom ve Starobrněnské ul. v centru Brna nahradila odolná ambroň

Chřadnoucí strom ve Starobrněnské ulici v centru Brna nahradila nová ambroň západní odolná vůči nepříznivému městskému prostředí. Dřevina dorůstající výšky až...

18. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Stavba nové keramické a sklářské školy v K. Varech bude stát 970 milionu korun

Stavba nového komplexu a rekonstrukce původní Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) v Karlových Varech bude stát 970 milionů korun...

18. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Kladno chystá úpravu prostranství v Holandské ulici, přibudou i parkovací stání

Kladno chystá úpravu chodníků a prostranství v Holandské ulici v části Kročehlavy, přibudou i parkovací stání. Spuštění prací je naplánované na září. V ulici...

18. srpna 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Ve zlínské nemocnici se letos zatím léčilo šest dětí kvůli nemocem z klíšťat

Lékaři na dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně léčili letos zatím šest malých pacientů kvůli nemocem souvisejícím s klíšťaty, klíšťovou...

18. srpna 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Padel dobývá Prahu. Nový sport přitahuje i byznysmeny

Padel dobývá Prahu. Nový golf mezi skleněnými stěnami. Ještě před pár lety o něm věděli jen cestovatelé, kteří si ho zahráli na dovolené ve Španělsku. Dnes roste jeho popularita i v Praze raketovým...

18. srpna 2025  17:13

U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru

Obec Třebnouševes na Jičínsku převzala o víkendu cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru, přestože jen před několika měsíci dostala pokutu za černou skládku. Podle kraje o ocenění...

18. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

FN Olomouc jako první nemocnice v ČR zřídila středisko centrální sekvenace

Fakultní nemocnice Olomouc zřídila jako první nemocnice v České republice středisko centrální sekvenace, které slouží všem jejím pracovištím využívajícím při...

18. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Ruské vysoké školy letos přijaly už třicet tisíc studentů, kteří nemusejí dokazovat své znalosti

Hodně peněz, dodatečné vstupní prémie, bonusy za zničení nepřátelské techniky. To jsou výhody, které mají žoldáci přijímaní do řad ruské armády, především pro krvavou válku proti Ukrajině. Mezi...

18. srpna 2025  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.