Letos se stalo vysokoškoláky něco přes 28 tisíc Rusů. Na školy se dostali bez přijímaček. Právo na přijetí bez přijímacích testů totiž mají nejen vysloužilí vojáci, ale i děti bojovníků, kteří zahynuli ve „speciální vojenské operaci“. Řada z nich ale studuje ne proto, že bojovali, ale proto, že jsou z nich minimálně poloviční sirotci.
Uchazeči o vysokoškolský diplom sice zkoušky skládají, ale každá škola má přidělenou kvótu míst pro ty, kteří spadají do výše uvedené kategorie. Počet takto přijatých se letos zvýšil o tři čtvrtiny v porovnání s rokem 2024. Kvótu však ani zdaleka nevyčerpali, ruské ministerstvo školství disponuje celkově 50 997 volnými místy pro uvedenou kategorii studentů. Z celkových počtů přijímaných v letošním roce to představuje necelých pět procent.
Počet přijímaných tímto způsobem roste od roku 2023, kdy to přikázal prezident Vladimir Putin.
Jak uvádí nezávislý server Važnyje istorii, zjištění ukazují, že naprostá většina takto přijatých by za normálních okolností bez takového zvýhodnění přijímačky nezvládla. Například v Novosibirské státní univerzitě na obor Informatika a výpočetní technika přijali v roce 2024 téměř sto uchazečů, kteří testy dělali, ale ani jeden z nich nezískal potřebných 260 bodů.
Například na prestižní moskevskou Uralskou federální univerzitu přijali na obor stavebnictví studenta, který dosáhl jen na 121 bodů. Na Ruskou univerzitu přátelství národů Patrika Lumumby se letos dostal na chemickou specializaci student s pouhými 124 body. Dálněvýchodní federální institut přijal s ohledem na dané kvóty budoucího chemického technologa, který zvládl testy na 128 bodů.