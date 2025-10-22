Rusko plánuje chránit nebe před ukrajinskými drony bariérovými balony. Jako v 1. světové válce

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:21
Balony plněné horkým vzduchem začaly armády využívat už v napoleonských válkách a později, plněné už i svítiplynem, ve velkém ve Velké válce, zvané 1. světová. Teď se zřejmě na nebe vrátí. Minimálně v Rusku.
Moskva a balon chránící nebe před německými bombardéry ve 2. světové válce

Moskva a balon chránící nebe před německými bombardéry ve 2. světové válce | foto: ARCHIV

Pozorovací balony v mírné vzdálenosti od zákopů pár set metrů nad zemí. Takový obraz vídávali vojáci na frontě 1. světové války. Pozorovatelé z nich kontrolovali bojiště a přes telefonní kabel předávali informace o poloze nepřítele pro vlastní dělostřelectvo.

Londýn se bránil před zepelíny

Později, když se do válčení zapojila první letadla a začala nepřítelovy balony sestřelovat, se jejich využití omezilo. Ale například Britové je zavedli jako ochranu Londýna před bombardováním z německých zepelínů. Desítky balonů se zavěšenými sítěmi a propojené mezi sebou vytvářely bariéru proti německému bombardování.

Německý zepelín bombarduje ruské město v 1. světové válce.

Ukrajinci odpovídají na ruské útoky stejnou silou. Pořiďte si generátory za své, radí úřady Rusům

Balonové ochrany se hojně využívaly i ve 2. světové válce. Byla jimi chráněna Velká Británie před nočními bombardéry luftwaffe a chránily i nebe nad Moskvou. Teď se možná na nebesa tato „prehistorická“ taktika vrátí. Minimálně na nebe v Rusku.

Barážové balony chránící velká sovětská města během 2. světové války.

Balony objednala vláda

Podle amerického serveru Daily Storm, jehož informaci zveřejnil i zpravodajský internetový deník Moscow Times, bude v chemickém závodě v Tulské oblasti instalován systém protidronové obrany založený na balonech. Server Daily Storm objevil výběrové řízení na dodávku vzducholodí se systémem sítí. Podle informací na internetu se jedná o jedinou takovou vládní zakázku v Rusku.

Válka vyrobila v Rusku novou vrstvu zbohatlíků. Vdovy „vydělávají“ na padlých na Ukrajině

Zatímco v první a v druhé světové válce chránily balonové přehrady proti letadlům, nyní je chtějí Rusové využít k ochraně před drony. Podobně jako už obě strany zavedly ochranu komunikací před dronovými útoky tím, že nad a kolem nich vytvářejí síťové tunely.

Balony nad Moskvou ve 2. světové válce

Inženýrské centrum Stratospheric Systems, které s řešením přišlo, zatím ochranu jen nabízí. „Všechno záleží na rozpočtu. Nabídli jsme regionům své služby, ale oni jen říkají: ‚Přivezte to, nainstalujte to, budeme to používat šest měsíců a pokud vše půjde dobře, systém objednáme.‘ Zatím se o tom jen bavíme,“ vysvětlil zástupce centra Vadim Timošenko. Výstavba a instalace systému trvá přibližně měsíc, cena jednoho kompletu je ale pro veřejné rozpočty měst relativně vysoká – devět milionů rublů.

Bariéra od Baltského k Černému moři

Podle Timošenka jsou balonové bariéry účinnější než konvenční pozemní sítě, pokud se používají k ochraně továren a skladů ropy. Nelze je ale použít k ochraně celého města. Konfigurace ochrany závisí na terénu a vzdálenosti chráněného místa od frontové linie. Moderní sítě jsou schopny odolat nejnovějším dronům, včetně těch s hliníkovými křídly a rychlostí kolem 800 kilometrů v hodině.

Ruské vysoké školy letos přijaly už třicet tisíc studentů, kteří nemusejí dokazovat své znalosti

Rusko potřebuje rozmístit bariéry „podél linie od Baltského k Černému moři“ a vytvořit „vzdušné vojenské jednotky“ na místní úrovni, kde by mohli sloužit příslušníci Národní gardy, dobrovolníci a branci, uvedl vojenský expert a historik sil protivzdušné obrany Jurij Knutov. „Není to však příliš levná záležitost, protože by bylo nutné postavit speciální hangár přímo na zemi, kde by byly balony zaparkované a servisované,“ připustil Knutov.

Bariérový balon v Moskvě před Velkým divadlem v roce 1942

Vývoj systému protidronové obrany v Rusku využívajícího síť vznášejících se balonů byl oznámen před rokem. Systém dostal název „Bariéra“. Vývojáři tvrdí, že systém byl testován na zkušebním polygonu a je schopen zachycovat drony ve výškách až 300 metrů, přičemž jeden balon unese zatížení až 30 kilogramů. Některé ukrajinské bezpilotní letouny jsou však mnohem těžší. Například dron Ljuty váží 250–300 kilogramů, zatímco E-300 Enterprise až 540 kilogramů.









