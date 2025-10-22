Pozorovací balony v mírné vzdálenosti od zákopů pár set metrů nad zemí. Takový obraz vídávali vojáci na frontě 1. světové války. Pozorovatelé z nich kontrolovali bojiště a přes telefonní kabel předávali informace o poloze nepřítele pro vlastní dělostřelectvo.
Londýn se bránil před zepelíny
Později, když se do válčení zapojila první letadla a začala nepřítelovy balony sestřelovat, se jejich využití omezilo. Ale například Britové je zavedli jako ochranu Londýna před bombardováním z německých zepelínů. Desítky balonů se zavěšenými sítěmi a propojené mezi sebou vytvářely bariéru proti německému bombardování.
Balonové ochrany se hojně využívaly i ve 2. světové válce. Byla jimi chráněna Velká Británie před nočními bombardéry luftwaffe a chránily i nebe nad Moskvou. Teď se možná na nebesa tato „prehistorická“ taktika vrátí. Minimálně na nebe v Rusku.
Balony objednala vláda
Podle amerického serveru Daily Storm, jehož informaci zveřejnil i zpravodajský internetový deník Moscow Times, bude v chemickém závodě v Tulské oblasti instalován systém protidronové obrany založený na balonech. Server Daily Storm objevil výběrové řízení na dodávku vzducholodí se systémem sítí. Podle informací na internetu se jedná o jedinou takovou vládní zakázku v Rusku.
Zatímco v první a v druhé světové válce chránily balonové přehrady proti letadlům, nyní je chtějí Rusové využít k ochraně před drony. Podobně jako už obě strany zavedly ochranu komunikací před dronovými útoky tím, že nad a kolem nich vytvářejí síťové tunely.
Inženýrské centrum Stratospheric Systems, které s řešením přišlo, zatím ochranu jen nabízí. „Všechno záleží na rozpočtu. Nabídli jsme regionům své služby, ale oni jen říkají: ‚Přivezte to, nainstalujte to, budeme to používat šest měsíců a pokud vše půjde dobře, systém objednáme.‘ Zatím se o tom jen bavíme,“ vysvětlil zástupce centra Vadim Timošenko. Výstavba a instalace systému trvá přibližně měsíc, cena jednoho kompletu je ale pro veřejné rozpočty měst relativně vysoká – devět milionů rublů.
Bariéra od Baltského k Černému moři
Podle Timošenka jsou balonové bariéry účinnější než konvenční pozemní sítě, pokud se používají k ochraně továren a skladů ropy. Nelze je ale použít k ochraně celého města. Konfigurace ochrany závisí na terénu a vzdálenosti chráněného místa od frontové linie. Moderní sítě jsou schopny odolat nejnovějším dronům, včetně těch s hliníkovými křídly a rychlostí kolem 800 kilometrů v hodině.
Rusko potřebuje rozmístit bariéry „podél linie od Baltského k Černému moři“ a vytvořit „vzdušné vojenské jednotky“ na místní úrovni, kde by mohli sloužit příslušníci Národní gardy, dobrovolníci a branci, uvedl vojenský expert a historik sil protivzdušné obrany Jurij Knutov. „Není to však příliš levná záležitost, protože by bylo nutné postavit speciální hangár přímo na zemi, kde by byly balony zaparkované a servisované,“ připustil Knutov.
Vývoj systému protidronové obrany v Rusku využívajícího síť vznášejících se balonů byl oznámen před rokem. Systém dostal název „Bariéra“. Vývojáři tvrdí, že systém byl testován na zkušebním polygonu a je schopen zachycovat drony ve výškách až 300 metrů, přičemž jeden balon unese zatížení až 30 kilogramů. Některé ukrajinské bezpilotní letouny jsou však mnohem těžší. Například dron Ljuty váží 250–300 kilogramů, zatímco E-300 Enterprise až 540 kilogramů.