Na záběrech ukrajinských dronů se občas objevují záběry ruských vojáků v bojovém pásmu, kteří slouží i s francouzskými holemi. Zranění či poškození těla není překážkou boje s nepřítelem.
Za volant nesmějí jen zcela bezrucí
a zcela beznozí
Ruská vláda nyní překročila další Rubikon. Z úředního seznamu zdravotních omezení pro možnost řídit nákladní automobily a vozidla veřejné dopravy vyškrtla některá dosavadní omezení.
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Týká se to dosud platných omezení pro lidi s absencí či závažnou deformací paží, nohou, rukou, chodidel a prstů. Vyplývá to z vládního nařízení zveřejněného na portálu právních informací. Současně bylo zavedeno nové omezení pro řízení uvedených dopravních prostředků: absence obou horních nebo dolních končetin či jejich deformace. Z toho vyplývá, že osoby po amputaci jedné paže nebo jedné nohy mají oficiálně povoleno řídit autobusy a nákladní vozidla.
Když zbyla levá noha, tím líp
Takové rozhodnutí zmírnit požadavky je reakcí na akutní nedostatek pracovních sil v dopravě. Na jaře 2025 Státní duma informovala, že ve veřejné dopravě chybí 37 tisíc řidičů. Podle Olega Toroše, předsedy organizace Řidiči Ruska, může skutečný deficit pracovníků v tomto sektoru dosahovat až půl milionu osob. Jen v Petrohradu poptávka po řidičích autobusů vzrostla v roce 2024 oproti roku 2023 o 40 procent.
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Návrh na změnu předložil už loni předseda Všeruské asociace cestujících Ilja Zotov. Poukázal na to, že řízení autobusu s automatickou převodovkou nevyžaduje levou nohu, a zasadil se o to, aby jako řidiči byli zaměstnáváni „hrdinové speciální vojenské operace“, kteří utrpěli zdravotní postižení. Podle Zotova by takový krok nepředstavoval pro cestující žádné riziko a účastníkům invaze na Ukrajinu by umožnil vydělávat si nad rámec invalidního důchodu „více než 100 tisíc rublů“ měsíčně.