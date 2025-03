Je to finanční závod napříč velkou zemí. Města, oblasti, gubernie, všichni se postupně předhánějí v tom, jaké prémie vyplatí každé ženě za první porozené dítě. Například vláda oblasti Nižního Novgorodu láká na sumu jeden milion rublů, což při kurzu 0,27 koruny za rubl představuje v přepočtu asi čtvrt milionu korun. Průměrný ruský plat byl v roce 2024 kolem 18 tisíc korun měsíčně.

Bejby recese Na jednu rusko ženu připadlo ve statistikách počtu narozených dětí letos v lednu 1,39 dítěte. Loni se propadl počet nově narozených dětí za měsíc pod 100 tisíc. Je to nejnižší porodnost od roku 1999.

Osm dětí, stejně jako ve středověku, doporučuje ženám Vladimir Putin. Podle Odboru OSN pro ekonomické a sociální záležitosti by mělo mít Rusko v roce 2025 asi 129 milionů obyvatel (nyní má 145,2 milionu). PH

Podobné stimuly najdete po celé Ruské federaci. V současnosti nabízí peníze za porození dítěte asi čtyřicet regionů. Pouze tři z nich ale nabízejí uvedenou sumu jednoho milionu rublů.

Podmínky výplaty se liší místo od místa. Nejčastěji míří na podporu mladých párů a žen do 25 let. V některých oblastech si však kladou podmínky. V Tatarstánu zaplatí pouze prvorodičkám, které žijí na vesnici. V Permském kraji dostanou peníze výhradně studentky a také účastnice „speciální vojenské operace“. Ve dvou regionech lze peníze použít pouze na splácení hypotéky nebo zlepšení podmínek bydlení.

Nad některými ale musíte kroutit hlavou. Protože tlak na porodnost míří na stále mladší a mladší prvorodičky. Andrej Klyčkov, gubernátor Orlovské oblasti, nyní zrevidoval loňské nařízení, podle kterého se vyplácela prémie 100 tisíc rublů studentkám vysokých škol. V praxi to znamená, že pokud dívka ve věku 15 a více let otěhotní a porodí, přistane jí na účtu uvedená částka. Klyčkov nyní upravil znění pravidel tak, že peníze dostane kterákoli studentka. Podle toho starého totiž neměly nárok na mimořádné porodné žákyně běžných škol, i když jim už je více než patnáct let a jsou v desátém ročníku.

Paradoxem je, že na začátku století nabízelo Rusko sirotky k adopci do Spojených států. Rusové pak tuto praxi zrušili poté, co americký otec zapomněl adoptované ruské dítě celý den zavřené v autě a malý chlapec zemřel. Po napadení Ukrajiny zase Rusové ve velkém deportovali ze zabraných ukrajinských oblastí stovky dětí, jejichž rodiče ve válce zahynuli nebo byli od dětí odděleni. Několik tisíc dětí bylo odvezeno do Ruska z anektovaných oblastí po roce 2014.