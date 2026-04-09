Sety pro domácí samoléčení zubních kazů a dalších problémů s chrupem se letos prodávají na internetových portálech o více než šedesát procent více než v roce 2025. Za letošní první tři měsíce jich Rusové skoupili 150 tisíc v úhrnné hodnotě 39 milionů rublů (asi 10,5 milionu korun).
Nejvíc zubařských setů kupují ženy 35 až 45 let
Růst zájmu o „domácí stomatologii“ nepřekvapuje. Například v Moskvě podražily služby zubařů v průměru o 48 procent v porovnání s loňským rokem. Konkrétně to znamená, že v roce 2025 zaplatil pacient v průměru 352 korun za návštěvu a zákrok, letos již 540 korun. V ostatních ruských městech nad půl milionu obyvatel nyní platí lidé v ordinacích o 27 procent víc.
Největší zájem byl o dočasné plomby, které představovaly téměř šedesát procent všech zakázek, jedna sada vyšla v průměru na 189 rublů, což je asi padesát korun. Na druhém místě figurovaly zubní fazety, které zakrývají nerovnosti, zlepšují tvar a barvu zubů. Za ty platili zákazníci v přepočtu necelých devadesát korun. Průměrná útrata za produkty „zubní svépomoci“ byla přibližně 70 korun (262 rublů).
Nejvíc objednávek zadávaly ženy, jejich zakázky v e-shopech na tento typ zboží představovaly asi 64 procent. Z této skupiny si pořídily nejvíc souprav všeho druhu ženy mezi 35 až 45 lety. Téměř pětina všech stomatologických zakázek směřovala do Moskvy, následoval Sankt Petěrburg, Jekatěrinburg, Krasnodar a Novosibirsk.
Hygiena nehygiena, hlavně že je to levné
Zájem o samoopravné soupravy stoupl i přes varování, které stomatologové hojně prezentují. Upozorňují, že každý zub je jedinečný a vyžaduje konkrétní péči. V domácích podmínkách také nemůže člověk dosáhnout patřičné hygieny.
Především si ale takový zubní kutil sám jen těžko ošetří zub před samotným zaplombováním. Navíc domácí „vyšetření“ neodhalí malé kazy, které postupně přerostou ve velký problém.