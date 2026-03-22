Jste známý především ze slovenské kaprařské scény, ale dlouhodobě jezdíte rybařit i do Česka. Kdy jste se na české revíry dostal poprvé a jaké byly vaše první dojmy?
Moje první výprava do Česka byla v roce 1998 na Nové Mlýny. Byly to začátky éry moderní kaprařiny, která mě na dlouhé roky poznamenala. Toto nádherné období bylo plné objevování způsobů lovu kaprů a já jsem tím byl úplně posedlý. V té době se na Dyji 5 chytaly nádherné ryby a samozřejmě jsem tam nemohl chybět. Nachytal jsem tam krásné ryby a okamžitě jsem si tuto vodu zamiloval. Potom jsem tam byl ještě několikrát, včetně závodů.
Na kterých českých vodách jste v průběhu let lovil nejčastěji? Máte mezi nimi nějaké místo, které je pro vás srdeční záležitostí?
Těch vod bylo více. Kromě jezer pod Pálavou jsem nádherné chvíle zažil na Labi, chytal jsem na Berounce, kde byla velmi krásná příroda a moc mě to tam bavilo, i když velké ryby jsem tam žádné nechytil. Na více nádržích jsem závodil a velmi se mi líbilo prostředí na Katlově. V současnosti se vedle kaprařiny věnuji hodně i přívlači a Slapy se staly mojí velmi oblíbenou přehradou. Okouni jsou tam nádherní. Vždy se na tuto přehradu velmi rád vracím a i letos se tam zúčastním největších přívlačových závodů z lodí v Čechách.
V čem se podle vás liší rybaření na českých revírech od slovenských – ať už z pohledu ryb, prostředí, nebo třeba atmosféry mezi rybáři?
Mělo to určitý vývoj. Dříve jsme českým rybářům záviděli možnost lovu kaprů po celý rok. Na Slovensku to nebylo možné, a tak jsme často jezdili lovit do zahraničí, ať už do Maďarska, nebo i k vám do Čech. Potom přišly na Slovensku legislativní změny a lov kaprů je teď na mnoha vodách, jako jsou řeky a štěrkovny, možný prakticky po celý rok. Samozřejmě v určitém období platí zákaz přivlastnění úlovků podle doby hájení. V měsících červen až říjen nejsme na Slovensku časově omezeni a lov je na kaprových vodách povolen nonstop. To je velká výhoda oproti mnoha českým vodám. Co se týká ryb, obě naše země – Česko i Slovensko – mají krásné revíry s velkými rybami.
Myslím, že se obě země v tomto výrazně posunuly dopředu, a velké poděkování patří všem rybářům, kteří se podíleli na propagaci nového přístupu k rybám a osvojili si metodu „chyť a pusť“. Díky tomu vzniklo i určité propojení mezi českými a slovenskými rybáři. Byl tam společný cíl – vytvořit atraktivní revíry, kvalitně zarybněné, s trofejními rybami. Myslím, že se to díky této spolupráci podařilo. Já osobně mám mezi českými rybáři spoustu přátel.
Zažil jste na českých vodách nějaký opravdu nezapomenutelný úlovek nebo rybářskou příhodu, která vám dodnes utkvěla v paměti?
Samozřejmě – první velký kapr z Dyje 5, kterého jsem po dlouhém „kotvičkování“ dostal do podběráku. V té době jsem neměl žádné zkušenosti s lovem kaprů v překážkách, se kterými jsem se na této vodě setkal. Nejprve jsem tam o několik kaprů přišel a bylo pro mě téměř nemožné tyto ryby dostat do podběráku. Zoufalství mě přivedlo ke kotvičce a najednou, po tvrdé práci na vodě, jsem začal ryby dostávat do podběráku. Byla to pro mě velká škola, ale kapr, kterého se mi podařilo takto ulovit, byl pro mě na dlouhou dobu osobním rekordem.
Jezdíte do Česka rybařit dodnes? Co vás na českých revírech stále přitahuje?
S Českem jsem velmi úzce spojený. Především jsem rodilý Čechoslovák a za druhé všechny moje tři děti i moje vnoučata žijí v Čechách. Jsem tam poměrně často a pruty cestují se mnou. Už pro mě nejsou prioritou jen velké ryby – chci chytat v prostředí, kde se cítím dobře a užívám si každou chvíli. A i v Čechách jsem taková místa našel. Okolí Sázavy mě velmi okouzlilo a vždy se tam na ryby moc těším.
Vaše výpravy do Česka mají tedy nyní ještě jeden rozměr – vnoučata, která rybaření propadla. Jak jste je k němu přivedl?
Nebyla to vůbec složitá cesta. Pravděpodobně sehrály roli geny a já jsem hrdý děda, že mám takové pokračovatele. Vždy je fascinovaly fotky ryb stejně jako mě. Pak jsem jim dal do ruky bič s plavačkou, přišly první záběry a bylo to. Mladý rybář byl na světě.
Když spolu vyrážíte k vodě, jak probíhají vaše společné rybářské výpravy? Jsou spíš trpěliví jako kapraři, nebo chtějí pořád nahazovat a zkoušet nové věci?
Na lov kaprů mají ještě čas. Zatím je k tomu nevedu, i když už jsme spolu nějakého kapra chytili. Vnukovi Kyliánovi je teprve pět let a vnučce Hagar devět. Chci, aby začali úplně od začátku a nebyli ochuzeni o krásu lovu na splávek. Tam by měly začínat všechny děti, aby pochopily, o čem rybaření je. Aby viděly chvění splávku, když si ryba hraje s nástrahou, aby se učily trpělivě sledovat dění ve vodě.
Pamatujete si na jejich první rybu? Jak na to reagovali a jaký to byl pocit pro vás jako dědu a zároveň rybáře?
Velmi dobře si pamatuji první ulovenou ouklej – vnuk i vnučka byli fascinovaní. Když jdeme na ryby, vždy si berou malý atlas ryb, který je provází všude. Každou ulovenou rybu se snaží určit. Mě těší, že jejich cílem není jen rybu chytit, ale také ji poznat. Po ulovení pak následuje spousta otázek, jako například jestli určili druh správně, čím se ryba živí, jaké má zbarvení, a já trpělivě odpovídám. Je totiž úžasné vidět to dětské nadšení pro okamžiky, které jste kdysi prožívali stejně.
Co se vnoučatům snažíte u vody předat – kromě samotné techniky rybaření? Je pro vás důležité třeba i to, jak se má rybář chovat k přírodě a k rybám?
Vedu je především k úctě k přírodě a samozřejmě i k rybám. Zdůrazňuji, že jsou v přírodě na návštěvě a jako dobří hosté by se měli podle toho chovat. Stejné je to i s rybami – chci, aby si uvědomili, že ryba je živý tvor a zaslouží si respekt. „Žij a nech žít“ je heslo, kterým se řídím, a chci, aby ho přijali i Kylián s Hagar.
Vidíte u něj stejnou vášeň, jakou jste měl kdysi vy, když jste začínal?
Ano, vidím v nich kus sebe a mám z toho velkou radost. Na rozdíl ode mě se ale snaží víc proniknout do života jednotlivých druhů ryb, víc je poznat a porozumět jim. Překvapuje mě, že je to zajímá už v tak mladém věku. Já jsem ve stejném věku řešil hlavně to, jak ryby chytit – ostatní mě začalo zajímat až později.
Když spolu sedíte u vody v Česku, napadne vás někdy, že vlastně předáváte své zkušenosti další generaci rybářů?
Vždy jsem byl typ rybáře, který se snažil předávat své zkušenosti dál – ať už prostřednictvím článků, přednášek, nebo přímo u vody. Předat je ale vlastním vnoučatům, to je asi to nejvíc, co vás může v rybářském životě potkat. Snažím se k tomu přistupovat zodpovědně, aby tyto chvíle zůstaly dlouho v jejich paměti a aby z nich byli nejen dobří rybáři, ale i dobří lidé milující život.
Mluvili jsme o tom, co všechno s vámi u vody vnoučata prožívají, k čemu je vedete. Zkoušeli jste různé techniky chytání ryb. Jak chytají nejraději? Jednoznačně je to plavaná – ta je teď baví nejvíc. Co bude v budoucnu, nevím, ale ať to bude jakákoli technika, vždy je oba budu podporovat. Co se týká ryb, tak samozřejmě štika a sumec jsou pro ně – jako pro mnoho dětí – velkým snem. Věřím, že si ho jednou splní a já u toho budu.
Na závěr – plánujete spolu ještě nějakou větší rybářskou výpravu na českých revírech, na kterou se všichni těšíte?
Sázava je nádherná řeka, protéká krásnou krajinou a já jako milovník foglarovek chci, abychom její krásu zažili společně. Abychom poznali tu Bobří řeku, chytili krásné ryby, opekli nejlepší špekáčky a zažili úžasnou noc pod hvězdami.