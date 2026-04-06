Velikonoční víkend bývá pro rybáře svátkem klidu, naděje a dlouhých hodin u vody. Pro Luďka Sedláčka se letos proměnil v mimořádný zážitek. Na svém tajném místě ve východních Čechách, kam vyrazil se svým bratrem Michalem a švagrovou Gábinou, totiž na Velikonoční pondělí ráno ulovil kapra vážícího přes 20 kilogramů.
Tajné místo si nechává pro sebe
Některé rybářské výpravy se zapíšou do paměti navždy. Pro Luďka Sedláčka, který je mezi rybáři známý pod přezdívkou Jürgen, bude letošní velikonoční víkend patřit právě mezi ně. Společně se svým bratrem Michalem a švagrovou Gábinou vyrazil do východních Čech na místo, které si ale nechává pro sebe. A není divu. Každý zkušený rybář má svůj kousek vody, o kterém se nemluví nahlas.
Ryby dlouho nespolupracovaly
Samotný velikonoční víkend přitom rozhodně nezačal jako pohádka o rybářském štěstí. Naopak. Ryby byly podle Luďka skoupé, záběry přicházely jen sporadicky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se schylovalo k něčemu výjimečnému. O to víc musela nastoupit zkušenost, přemýšlení a také ochota nevzdat to po prvních neúspěšných hodinách.
Rozhodla trpělivost a změna taktiky
„Bylo to hodně těžké. Moc to nebralo, takže jsem pořád něco měnil. Zkoušel jsem jiné návazce, přesouval se, hledal aktivnější rybu. Člověk musí pořád přemýšlet, co udělat jinak,“ popisuje Luděk.
Právě to je podle něj na podobných výpravách nejdůležitější. Nejen technika a výbava, ale hlavně trpělivost. Vydržet, i když voda mlčí.
Záběr přišel na Velikonoční pondělí
A přesně takový okamžik přišel na Velikonoční pondělí ráno. Zatímco jinde možná koledníci čekali na velikonočního zajíčka, na Luďkově prutu se ozval záběr, na který čekal celý víkend. Následoval souboj, při němž musely stranou všechny předchozí pochybnosti i únava z náročných dnů.
Sourozenecká rivalita u vody
Velkou radost s ním sdílela i rodina. Bratr Michal dobře ví, co takový úlovek znamená, a zároveň přiznává, že mezi sourozenci funguje i zdravá rybářská rivalita. Právě společné chvíle u vody dělají z podobných výprav víc než jen lov ryb.
Velikonoce, na které nezapomene
I když ryby dlouho nespolupracovaly a podmínky nebyly jednoduché, vytrvalost se nakonec proměnila v odměnu snů. Jediná ryba změnila celý víkend a přinesla zážitek, kvůli kterému se rybáři k vodě stále vracejí.