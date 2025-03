Zapomeňte na klišé o rybářích v maskáčích. Stále více žen se vrhá do světa rybaření a dokazují, že tahle vášeň nezná pohlaví. Ať už k němu přišly náhodou, přes rodinu nebo z lásky ke sportu, jedno mají společné – tahle záliba je chytila a nepustila.

Lov dravých ryb Přívlač je rybolovnou technikou určenou výhradně pro lov dravých ryb. Spočívá ve vedení umělé nástrahy, nebo přirozené nástrahy tak, aby imitovala pohyb živočicha, který slouží jako potrava příslušné dravé rybě.

„Mnoho lidí si myslí, že rybaření je o tom sedět a čekat, ale opak je pravdou. Při přívlači jste neustále v pohybu, hledáte dravou rybu, brodíte se vodou, měníte nástrahy. Je to dynamický, akční sport,“ říká Veronika Kolajová, která se k rybaření dostala díky výstavě For Fishing.

Lucie Machalová si zase rybaření zamilovala díky příteli. „Když jsem s ním začala chodit k vodě, netušila jsem, jak moc mě to pohltí. Dnes je pro mě rybaření způsob života,“ svěřuje se. Její rodina ji v tom plně podporuje a přátele už nepřekvapuje, když místo kavárny raději volí víkend u vody.

