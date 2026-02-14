Rybaření, setkání a vášeň, která spojuje generace, říkají rybářské osobnosti o veletrhu v Praze

Rybářský magazín   18:19
For Fishing není jen o prutech, navijácích a nových nástrahách. Největší rybářský veletrh v Česku každoročně přitahuje výrazné osobnosti domácí i světové scény, pro které je rybaření životní vášní. Olympijský vítěz Lukáš Krpálek, cestovatel a rybář Matěj Houška, kaprařská legenda Michal Kučera, influencer Šon Chung i Jakub Vágner se shodují: For Fishing je především o lidech, osobních setkáních a sdílené energii komunity. Letos se uskuteční od 19. do 22. února na výstavišti v pražských Letňanech.

Lukáš Krpálek se veletrhu účastní pravidelně. | foto: Archiv L. K.

„Určitě si to nenechám ujít a rád dorazím se podívat, co For Fishing nabízí,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, který je sám vášnivým rybářem. Veletrh pro něj nepředstavuje jen přehlídku novinek, ale především možnost být mezi lidmi, kteří sdílejí stejný koníček a vztah k vodě.

Podobně vnímá For Fishing i mladý rybář a dobrodruh Matěj Houška. Ten se proslavil nejen na českých vodách, ale i prostřednictvím expedic do zahraničí, o nichž informuje své fanoušky na sociálních sítích. „Nejvíc se těším na společná setkání, která pro mě na veletrhu mají naprosto jedinečnou atmosféru, ať už jsou to setkání s fanoušky, nebo kamarády a známými, se kterými jsem se třeba celý rok neviděl,“ říká Houška.

Na letošním ročníku představí premiérově svou přednášku „Expedice Mongolsko – Cesta za legendárním tajmenem“, která zazní v sobotu 21. února od 12.50 v hlavním kongresovém sále. Návštěvníci se mohou těšit na autentické vyprávění o lovu jedné z největších lososovitých ryb světa i na pohled do drsné, ale fascinující mongolské krajiny a života místních obyvatel.

Veletrh For Fishing je za mě tím nejlepším rybářským veletrhem v Evropě. A soudit to mohu, protože se pravidelně zúčastňuji většiny rybářských evropských veletrhů.

Jakub Vágner, rybář

Výraznou tváří veletrhu je dlouhodobě také kaprař Michal Kučera. For Fishing má pro něj především lidský rozměr. „S mnoha známými, kamarády i zákazníky se vidím právě a jenom na For Fishingu,“ říká Kučera. Veletrh podle něj propojuje komunitu napříč generacemi, vytváří prostor pro výměnu zkušeností a přináší inspiraci pro novou sezonu. Když se řekne For Fishing, vybaví se mu tisíce návštěvníků, intenzivní pracovní tempo i dlouhé večerní debaty po skončení výstavního dne – a především nadšení, které všechny společně spojuje.

Silný důraz na komunitní rozměr akce klade i rybář a dobrodruh Jakub Vágner, který se pravidelně účastní rybářských veletrhů po celé Evropě. „Veletrh For Fishing je za mě tím nejlepším rybářským veletrhem v Evropě. A soudit to mohu, protože se pravidelně zúčastňuji většiny rybářských evropských veletrhů,“ říká. Podle něj nabízí unikátní kombinaci vysoké kvality vybavení a odborných znalostí napříč všemi rybolovnými technikami, zatímco řada jiných akcí se soustředí pouze na úzce vymezené segmenty.

Zimní rybaření a pestré zarybnění. Středočeské revíry lákají rybáře po celý rok

Přestože novinky od výrobců tvoří důležitou součást programu, pro Vágnera jsou klíčová osobní setkání. „Důležitější je pro mě bezesporu setkání s přáteli a fanoušky, které běžně přes rok nemám šanci potkat. Atmosféra For Fishingu je úžasná. Pro vystavovatele jsou to velmi náročné čtyři dny, ale ta atmosféra musí dobíjet každého, kdo celý rok tvrdě pracoval,“ dodává. For Fishing označuje za svátek rybářů a symbolický start nové sezony: „Všichni jsme pod jednou střechou a je to nádherný start do nové sezony.“

Specifikem pražského veletrhu je podle něj i silná účast rodin. „Veletrh For Fishing je určen úplně pro každého, kdo má rád přírodu a rybaření. To, co je ale na našem veletrhu unikátní, jsou návštěvy celých rodin. To jinde po Evropě moc nevidíte,“ říká Vágner. Právě propojení generací a sdílená vášeň jsou podle něj hodnotami, které dávají akci výjimečný rozměr.

Influencer a rybář Šon Chung vnímá veletrh jako příležitost vystoupit z on-line prostředí. „For Fishing znamená vypnout sociální sítě a užít si osobní setkávání s přáteli a fanoušky,“ říká. Sdílení zkušeností, praktických tipů i obyčejné lidské radosti z pobytu u vody podle něj nelze plně nahradit žádnou digitální platformou. For Fishing 2026 tak není pouze výstavou produktů, ale především místem, kde se potkává komunita.

Sezona 2026 očima rybářských osobností. Popisují své sny i motivace, které je povedou k vodě

Zkušení rybáři zde hledají inspiraci a nové impulzy, začátečníci získávají první kontakty a motivaci a rodiny s dětmi objevují společný koníček.

V Letňanech se znovu potvrdí, že rybařina není jen technika a vybavení, ale především vášeň, přátelství a sdílený zážitek, který spojuje generace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Rybaření, setkání a vášeň, která spojuje generace, říkají rybářské osobnosti o veletrhu v Praze

Lukáš Krpálek se veletrhu účastní pravidelně.

For Fishing není jen o prutech, navijácích a nových nástrahách. Největší rybářský veletrh v Česku každoročně přitahuje výrazné osobnosti domácí i světové scény, pro které je rybaření životní vášní....

14. února 2026  18:19

Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky

ilustrační snímek

Policisté dnes po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v protisměru po dálnici D6 na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku....

14. února 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty

Skryté balistické vesty pro strážníky testují například v Českých Budějovicích....

Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice mají vesty, které si vozí v autech, ale v zájmu jejich bezpečnosti i komfortu jsme se rozhodli pořídit...

14. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?

Kevin Fiala s pukem na holi v zápase s Německem.

Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v dresech jiných zemí. Hokejový turnaj ZOH 2026 nabízí hned několik příběhů hráčů s českými kořeny.

14. února 2026  15:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

14. února 2026  15:22

Méně odkladů, více prvňáků. Zlínské školy se připravují na nový režim

Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)

Ve Zlíně se v pátek konaly zápisy do prvních tříd, míst je podle vedení města dostatek. Ubylo odkladů, podmínky jsou totiž přísnější. Školy zároveň hledají asistenty pedagoga, kteří budou od září...

14. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

14. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

U Smíchovského nádraží unikl plyn, plynaři prověřují metro i vlaková nástupiště

U Smíchovského nádraží unikl plyn, hasiči prověřují metro i vlaková nástupiště....

Pražští hasiči zasahují u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené jsou kvůli tomu spoje městské hromadné dopravy. Podle hasičů už na místě pracují plynaři a kontrolují...

14. února 2026  14:32

Areál Ševčinského dolu v Příbrami zaplnily masopustní maškary

ilustrační snímek

Areál Ševčinského dolu v Příbrami dnes oživil masopustní rej. V čele průvodu kráčel tradičně duch okolních brdských lesů Fabián, doprovázela ho kapela a důlní...

14. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Ostravská zoo odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ dalĹˇĂ­ dvÄ› mlĂˇÄŹata vzĂˇcnĂ©ho varana papuĂˇnskĂ©ho

Ostravská zoologická zahrada odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského. Zatím pobývají v chovatelském zázemí, dospělé varany mohou návštěvníci...

14. února 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po zlaté a stříbrné medaili z Milána věří, že úspěchy Čechů mohou pomoci změnit dlouholetý paradox českého...

14. února 2026  12:39

Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky

Reklama na streamovací službu Disney+ v New Yorku. (12. listopad 2019)

Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc zažité. Co když vám ale řekneme, že se trend krátkých videí „na výšku“, který v současnosti frčí typicky...

14. února 2026  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.