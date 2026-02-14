„Určitě si to nenechám ujít a rád dorazím se podívat, co For Fishing nabízí,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, který je sám vášnivým rybářem. Veletrh pro něj nepředstavuje jen přehlídku novinek, ale především možnost být mezi lidmi, kteří sdílejí stejný koníček a vztah k vodě.
Podobně vnímá For Fishing i mladý rybář a dobrodruh Matěj Houška. Ten se proslavil nejen na českých vodách, ale i prostřednictvím expedic do zahraničí, o nichž informuje své fanoušky na sociálních sítích. „Nejvíc se těším na společná setkání, která pro mě na veletrhu mají naprosto jedinečnou atmosféru, ať už jsou to setkání s fanoušky, nebo kamarády a známými, se kterými jsem se třeba celý rok neviděl,“ říká Houška.
Na letošním ročníku představí premiérově svou přednášku „Expedice Mongolsko – Cesta za legendárním tajmenem“, která zazní v sobotu 21. února od 12.50 v hlavním kongresovém sále. Návštěvníci se mohou těšit na autentické vyprávění o lovu jedné z největších lososovitých ryb světa i na pohled do drsné, ale fascinující mongolské krajiny a života místních obyvatel.
Výraznou tváří veletrhu je dlouhodobě také kaprař Michal Kučera. For Fishing má pro něj především lidský rozměr. „S mnoha známými, kamarády i zákazníky se vidím právě a jenom na For Fishingu,“ říká Kučera. Veletrh podle něj propojuje komunitu napříč generacemi, vytváří prostor pro výměnu zkušeností a přináší inspiraci pro novou sezonu. Když se řekne For Fishing, vybaví se mu tisíce návštěvníků, intenzivní pracovní tempo i dlouhé večerní debaty po skončení výstavního dne – a především nadšení, které všechny společně spojuje.
Silný důraz na komunitní rozměr akce klade i rybář a dobrodruh Jakub Vágner, který se pravidelně účastní rybářských veletrhů po celé Evropě. „Veletrh For Fishing je za mě tím nejlepším rybářským veletrhem v Evropě. A soudit to mohu, protože se pravidelně zúčastňuji většiny rybářských evropských veletrhů,“ říká. Podle něj nabízí unikátní kombinaci vysoké kvality vybavení a odborných znalostí napříč všemi rybolovnými technikami, zatímco řada jiných akcí se soustředí pouze na úzce vymezené segmenty.
Přestože novinky od výrobců tvoří důležitou součást programu, pro Vágnera jsou klíčová osobní setkání. „Důležitější je pro mě bezesporu setkání s přáteli a fanoušky, které běžně přes rok nemám šanci potkat. Atmosféra For Fishingu je úžasná. Pro vystavovatele jsou to velmi náročné čtyři dny, ale ta atmosféra musí dobíjet každého, kdo celý rok tvrdě pracoval,“ dodává. For Fishing označuje za svátek rybářů a symbolický start nové sezony: „Všichni jsme pod jednou střechou a je to nádherný start do nové sezony.“
Specifikem pražského veletrhu je podle něj i silná účast rodin. „Veletrh For Fishing je určen úplně pro každého, kdo má rád přírodu a rybaření. To, co je ale na našem veletrhu unikátní, jsou návštěvy celých rodin. To jinde po Evropě moc nevidíte,“ říká Vágner. Právě propojení generací a sdílená vášeň jsou podle něj hodnotami, které dávají akci výjimečný rozměr.
Influencer a rybář Šon Chung vnímá veletrh jako příležitost vystoupit z on-line prostředí. „For Fishing znamená vypnout sociální sítě a užít si osobní setkávání s přáteli a fanoušky,“ říká. Sdílení zkušeností, praktických tipů i obyčejné lidské radosti z pobytu u vody podle něj nelze plně nahradit žádnou digitální platformou. For Fishing 2026 tak není pouze výstavou produktů, ale především místem, kde se potkává komunita.
Zkušení rybáři zde hledají inspiraci a nové impulzy, začátečníci získávají první kontakty a motivaci a rodiny s dětmi objevují společný koníček.
V Letňanech se znovu potvrdí, že rybařina není jen technika a vybavení, ale především vášeň, přátelství a sdílený zážitek, který spojuje generace.