Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Karel Kopeček
Karel Kopeček
Rybářský magazín   5:01
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Albín je zpět ve vodě, kam patří. | foto: Archiv I. R.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď už nastal čas. Přesně takový příběh má za sebou Inka Růžičková, rybářka, která na pražské svazové vodě před pár dny ulovila mimořádného sumce albína.

Nebyla to náhoda v pravém slova smyslu. Inka o rybě věděla dlouho a cíleně na ni vyrazila. „Ten pocit byl úplně neskutečný. Byla to obrovská euforie a velká radost, ale zároveň jsem trochu tušila, že bych ho mohla chytit, protože jsem na něj cílila,“ popisuje okamžiky po záběru.

Na sumce se vydala zhruba týden po zahájení sezony, v posledním týdnu školního roku. Běžně se věnuje hlavně lehké a ultralehké přívlači, tentokrát si ale chtěla začátek sezony ozvláštnit. Rozhodla se pro sumcovláčku. Sama přitom říká, že není specializovanou sumcařkou. Jen cítila, že tentokrát by to mohlo vyjít.

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Bouřka a zakalená voda

Do karet jí hrálo i počasí. Den předtím se přes Prahu přehnala bouřka a voda byla hodně zakalená. Právě takové podmínky mohou být pro lov sumce ideální. „O téhle rybě jsem snila spoustu let, ale nikdy jsem na ni opravdu nešla s vláčákem v ruce. Až letos jsem cítila, že nastal ten správný moment,“ říká Inka.

Ke konkrétnímu místu je opatrná. Prozrazuje jen tolik, že šlo o svazovou vodu v Praze. Fotky i videa se snažila upravit tak, aby nebylo poznat přesné stanoviště. Ti, kteří danou vodu dobře znají, ale podle stromů nebo břehů možná tuší.

K vodě dorazila se synem až kolem sedmé večer. Vzala si nejsilnější přívlačový prut, který měla doma. Nešlo o sumcový speciál, ale o těžkou přívlač s vrhací zátěží do 125 gramů. K tomu naviják velikosti 5000, šňůra o nosnosti 25 kilogramů a silný fluorocarbonový návazec. Nástrahou byla kovová cikáda o hmotnosti 26 gramů.

Inka Růžičková a její vysněný sumec albín.

Nástraha? Důležité jsou vibrace

Volba nástrahy nebyla náhodná. Inka potřebovala něco, co nebude příliš velké, půjde dobře nahazovat pod větve a zároveň bude pod vodou výrazně pracovat. U sumce podle ní nejde o barvu, ale hlavně o vibrace. Cikáda je v tomhle ohledu výborná, protože se dá vést klasicky přitahováním, ale i vertikálně pod nohama.

Asi hodinu a půl prohazovala jedno místo ze všech možných stran. Vedle stromu, pod stromem, za stromem. Věděla, že se tam sumci zdržují celoročně a že se odtud příliš nevzdalují. Několikrát se stalo, že sumec vyjel až ke břehu, ale nástrahu nevzal. A protože albín se pod vodou prozradí mnohem snáz než běžně zbarvená ryba, bylo jasné, že právě vytoužený sumec má o cikádu zájem.

Po několika neúspěšných výjezdech změnila taktiku. Nechala rybu znovu přitáhnout až ke břehu a v poslední fázi už cikádu nevedla klasicky, ale jen s ní cukala nahoru a dolů pod nohama. „Ta poslední fáze ulovení byla vlastně vertikál. Kombinace lineárního přitahování a potom zacukání pod břehem. On se ohnal a vzal to,“ popisuje rozhodující okamžik.

Připravená i na komplikace

U podobné ryby nejde jen o radost z úlovku. Albín je mimořádný tvor a rybář k němu přistupuje s ještě větší opatrností než obvykle. Inka na to myslela už předem. Cikádu si upravila: z výroby měla dva trojháčky, ona jeden sundala a nechala jen zadní. Ten navíc vyměnila za silnější. Chtěla, aby byla ryba zaseknutá co nejšetrněji a zároveň aby vybavení vydrželo.

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„Byla jsem připravená i na to, že kdyby se někde zamotal, okamžitě půjdu do vody,“ říká. Podle ní nešlo jen o techniku, ale také o psychickou připravenost. Na tuhle rybu myslela roky a nechtěla nic uspěchat. „V rybařině nedělám věci, když se na ně necítím. Musela jsem k tomu dozrát,“ dodává.

Souboj nakonec dopadl nejlépe, jak mohl. Sumce se podařilo zdolat, vyfotit a vrátit zpět do vody ve velmi dobré kondici. Pro Inku to byl splněný sen. Sama v tom vidí i kus rybářského štěstí a pokory. „Mám pocit, že se svatým Petrem máme dobrý vztah. Ne vždycky to klapne, ale často mě takhle odmění. Jsem za to strašně moc ráda,“ říká s úctou k patronu všech rybářů.

Na položenou a teď přívlač

Rybaření má Inka v sobě od dětství. Přivedl ji k němu táta. Dlouho chytala hlavně na položenou, ale s rodinným životem to přestalo být dobře slučitelné. Během mateřské proto objevila přívlač. Nejdřív rok studovala teorii, četla knihy a časopisy, sledovala videa a až potom vyrazila s vláčákem k vodě. Dnes se přívlači věnuje přibližně deset let.

Nejvíc ji baví právě lehká a ultralehká přívlač, protože člověk vezme pár věcí a může vyrazit. Když není sezona, chytá také plavanou, feeder nebo method feeder. K vodě vede i své děti, i když s úsměvem přiznává, že nadšení u nich není vždy tak velké jako u ní. Syn, kterému je dvanáct, občas vyrazí s ní. A právě s ním byla i ten večer, kdy se z dlouholetého snu stal skutečný úlovek.

Inka Růžičková a její vysněný sumec albín

Pražský sumec albín tak dál plave ve své vodě. Možná ještě někomu udělá radost. Pro Inku Růžičkovou už ale navždy zůstane rybou, ke které musela dozrát – a která jí ukázala, že trpělivost, příprava a pokora mají u vody pořád své místo.

Albíni v českých vodách

  • Albínem se může vzácně stát prakticky jakákoli ryba žijící v Česku. Rybáři se mohou setkat například se světlým kaprem, línem, karasem, ploticí, pstruhem, štikou, candátem, tolstolobikem nebo sumcem. Ne vždy však jde o „pravého“ albína — někdy se tak lidově říká i rybám jen nezvykle světlým či částečně odbarveným.
  • Skutečný albinismus je vrozená genetická odchylka, při níž tělo neumí správně vytvářet tmavé barvivo melanin. Ryba má proto bělavé, narůžovělé nebo nažloutlé zbarvení a často světlé až červené oči. V přírodě to bývá nevýhoda - albíni jsou nápadnější pro predátory a mohou být citlivější na sluneční záření.
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