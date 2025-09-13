Rybářské historky, které se fakt staly: vydra na háčku, dron v podběráku i bosý let do vody

Rybářský magazín   7:00
Rybářský svět není jen o prutech, navijácích a čekání. Někdy totiž život u vody napíše příběhy, které by nevymyslel ani zkušený scenárista. Proto jsme oslovili i vás, naše čtenáře, abyste nám poslali svoje zážitky. Ten, co nám poslal Radek Filip, si můžete přečíst dneska.

Radek Filip a jeho hlavatka, kterou se mu podařilo ulovit až na druhý pokus. | foto: Radel Filip

Rybářský magazín deníku Metro oslovil další z vás rybářů a sepsal příběhy, o které stojí za to se podělit. Třeba jako v případě Radka Filipa, který si šel splnit sen o hlavatce a málem se mu to povedlo. „Vždycky jsem snil o ulovení hlavatky. Když jsem na ně jel poprvé, dostal jsem ostrý záběr hned první večer. Moje první hlavatka byla na prutu! Jenže ve stejnou chvíli měl záběr i můj parťák David. Zdolávali jsme a – světe, div se – vytáhli jsme stejnou rybu,“ vzpomíná Radek. „Bohužel pro mě jsme ale zjistili, že v tlamě byla jen Davidova nástraha. Do mého wobleru se hlavatka zřejmě jen zamotala při výpadu. Takže jsem se své vysněné první hlavatky vlastně nedočkal – ale aspoň vím, že existuje a že se mi nebojí ukázat.“

Zacinkala rolnička

Kdo chytá pravidelně, ví, že z vody se dá vytáhnout kdeco. Radek pokračuje: „Už jsem vytáhl botu, spodní prádlo, polovinu lesa, cizí prut, na Floridě želvu. Slyšel jsem i historku o sumcaři, který z vody vytáhl zloděje – chlápek mu chtěl ukrást nástražní rybu z prutu, jenže zrovna zacinkala rolnička, sumcař zasekl a místo sumce měl lapeného člověka za ruku. Nevím, jestli je ta historka pravdivá, ale jestli ano, tak bych chtěl vidět obličej přistiženého,“ směje se Radek Filip.

Rybářský ráj v srdci Prahy: Vltava u zoo nabízí kapitální úlovky i zážitek s divočinou

Místo ryby vydra

A v podobném duchu pokračují i další rybáři, kteří se s námi podělili o své neobyčejné úlovky. David Jošek, vášnivý vláčkař z jižních Čech, zažil situaci, kterou by člověk čekal spíš na safari: „Nahazuju do proudu, tahám gumu kolem padlého stromu… najednou záběr. Cítím, že to je velký. Jenže místo ryby se z vody vynořila vydra. Oba jsme lovili na stejném místě a opravdu se jí to nelíbilo. Asi jsem jí zkazil večeři. Párkrát se mi také podařilo při náhozu trefit kachnu, která zrovna letěla kolem. Ale vždycky to dopadlo dobře.“ Michal Doležal z Přezletic zase jednou zapomněl, že rybaření je často i o dobré fyzické kondici: „Chytali jsme v noci na přehradě. Najednou brutální jízda. Vyběhnu z bivaku bos, šlápnu do bahna, podklouznu a spadnu přímo do vody. Rybu jsem samozřejmě ztratil, ale stal jsem se legendou výpravy. Prý jsem se z vody vynořil jako jezerní příšera z hororu – jen s tím rozdílem, že jsem měl na hlavě čelovku a v ruce kaprový prut.“ A do třetice všeho dobrého – nebo divného – Roman Maleš z Berouna vzpomíná na svůj „úlovek století“: „Chytám na feeder, záběr malý, ale rozhodnu se přiseknout. Táhnu, těžké to je, ale ryba to není. Nakonec z vody dostanu malý dron – celý zabahněný. Později jsem zjistil, že ho tam před měsícem ztratil kluk z vesnice, co ho testoval nad vodou. Takže jsem místo cejna chytil technologii.“ Rybářské historky nejsou jen o tom, kolik to mělo kilo. Jsou o překvapení, o smíchu i občasné nervozitě.

Ať už chytáte pod přehradou, v horské bystřině, nebo na městské řece, vždycky se může stát něco, co vám navždy utkví v paměti. Tak ať vám to bere – a hlavně ať je u toho legrace!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné, škoda přes milion Kč

Hasiči od dnešních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo...

13. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Poděbrady obnovují hřiště v areálu Sportovního klubu Slovan

Poděbrady začaly obnovovat hřiště fotbalového areálu Sportovního klubu Slovan poblíž lesoparku Obora. Práce téměř za 13 milionů korun, jejichž součástí je...

13. září 2025  7:18,  aktualizováno  7:18

Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Kolem 40 tisíc aut denně projede po mostě přes Radslavický potok na 147. kilometru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Přemostění z roku 1979 prošlo lokálními opravami už v roce 2018 při modernizaci...

13. září 2025  8:37

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

Sever Čech a saské příhraničí rozeznívá klasická hudba. Festival Lípa Musica vábí diváky na hvězdné hosty. Koncertuje se v zámecké konírně, v kostelech i ve sklářské huti.

13. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Firmy PotisEdge a Lion Power uzavírají strategické partnerství za účelem podpory inovací v oblasti energetických řešení pro manipulaci s materiálem v Severní Americe

13. září 2025  8:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Uspěchané odvolání ředitele, míní opozice. Situaci v domově prověří audit

Za příliš uspěchané, unáhlené a nedostatečně vyargumentované označila krajská opozice odvolání Martina Kryštofa Kubáka z postu ředitele Domova sociálních služeb Tmavý Důl. Skutečný stav domova...

13. září 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Firma TCL získala na veletrhu IFA 2025 ocenění za klimatizaci FreshIN 3.0 s inovativní úsporou energie díky umělé inteligenci

13. září 2025  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.