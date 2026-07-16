Rybářské závody lákají na pořádný úlovek. Léto nabídne desítky akcí, některé jsou zdarma

Karel Kopeček
Karel Kopeček
Rybářský magazín   19:52aktualizováno  4. srpna 10:59
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Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce. | foto: Petr Janík

Noční závody, dětská klání, ženský memoriál i čtyřiadvacítka dvojic. Druhá polovina prázdnin nabídne rybářům pestrý kalendář akcí po celém Česku. Závodit se bude od poloviny července až do konce srpna, přičemž některé podniky podpoří také charitu.

Druhá polovina prázdnin bude pro závodní rybáře pestrá. V kalendáři Rybářských žebříčků jsou od 18. července do 31. srpna 2026 uvedeny jednodenní závody pro jednotlivce, noční závody, dětská klání, ženský memoriál i několik závodů dvojic a týmů.

Dětské závody i Buřenický nočník

Hned v sobotu 18. července čekají rybáře tři závody. V Dobřanech na Dolní Kotynce se chytá noční závod s kapacitou 50 míst, startovným 400 korun a rezervací přes telefon. V Přepychách se závodí klasicky ráno, startovné je 400 korun a přihlášky jsou v den závodu.

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O týden později jsou v nabídce dětské závody Rybáři dětem na Bobrníku u Sedlčan, šesté kolo Romanova desetiboje v ATC Hradec u Kadaně, závody v Letinech a noční Lovosický úhoř. Letiny ještě 8. července uváděly 15 volných míst z celkové kapacity 30. Začátek srpna patří hlavně nočním a delším závodům. V Buřenicích se 7. a 8. srpna koná „Buřenický nočník“, týmový závod tříčlenných družstev se startovným 600 korun za tým a kapacitou osmi stanovišť.

Zajímavou možností je také Skuhrovská čtyřiadvacítka dvojic na rybníku Debřece D1, kde dvojice platí 1 000 korun a počet týmů je omezen na 24. V polovině srpna stojí za pozornost Hradčany, Cizkrajov. 22. srpna se nabídka výrazně rozšiřuje: v Dřenicích se jede ženský Memoriál Moniky Doležalové, v Bylanech pokračuje Romanův desetiboj, na Rožmberku v Třeboni se uskuteční velký závod dvojic se startovným 4 800 korun a v Horních Počaplech se konají rodinné závody bez startovného.

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Charitativní závody

Závěr srpna patří především benefičním akcím v Pěkově-Honech u Police nad Metují. Sobotní závod pro jednotlivce má kapacitu 70 míst a u propozic bylo uvedeno 37 přihlášených; v neděli navazuje dětský závod s kapacitou 50 dětí. V obou případech jde o charitativní závody pro Středisko rané péče Sluníčko Hradec Králové. Současně se konají také závody v Dačicích, Počernech, Kolovči, Bakově nad Jizerou a klubové závody Rybářských žebříčků v Lázních Bohdaneč.

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