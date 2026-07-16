Druhá polovina prázdnin bude pro závodní rybáře pestrá. V kalendáři Rybářských žebříčků jsou od 18. července do 31. srpna 2026 uvedeny jednodenní závody pro jednotlivce, noční závody, dětská klání, ženský memoriál i několik závodů dvojic a týmů.
Dětské závody i Buřenický nočník
Hned v sobotu 18. července čekají rybáře tři závody. V Dobřanech na Dolní Kotynce se chytá noční závod s kapacitou 50 míst, startovným 400 korun a rezervací přes telefon. V Přepychách se závodí klasicky ráno, startovné je 400 korun a přihlášky jsou v den závodu.
|
Nejlepší tipy na lov štik. Kam nahazovat, jak vést nástrahu a kdy nechytat
O týden později jsou v nabídce dětské závody Rybáři dětem na Bobrníku u Sedlčan, šesté kolo Romanova desetiboje v ATC Hradec u Kadaně, závody v Letinech a noční Lovosický úhoř. Letiny ještě 8. července uváděly 15 volných míst z celkové kapacity 30. Začátek srpna patří hlavně nočním a delším závodům. V Buřenicích se 7. a 8. srpna koná „Buřenický nočník“, týmový závod tříčlenných družstev se startovným 600 korun za tým a kapacitou osmi stanovišť.
Zajímavou možností je také Skuhrovská čtyřiadvacítka dvojic na rybníku Debřece D1, kde dvojice platí 1 000 korun a počet týmů je omezen na 24. V polovině srpna stojí za pozornost Hradčany, Cizkrajov. 22. srpna se nabídka výrazně rozšiřuje: v Dřenicích se jede ženský Memoriál Moniky Doležalové, v Bylanech pokračuje Romanův desetiboj, na Rožmberku v Třeboni se uskuteční velký závod dvojic se startovným 4 800 korun a v Horních Počaplech se konají rodinné závody bez startovného.
|
Ulovili jste bílou rybu? Rybáři věří, že její zabití může přinést smrt
Charitativní závody
Závěr srpna patří především benefičním akcím v Pěkově-Honech u Police nad Metují. Sobotní závod pro jednotlivce má kapacitu 70 míst a u propozic bylo uvedeno 37 přihlášených; v neděli navazuje dětský závod s kapacitou 50 dětí. V obou případech jde o charitativní závody pro Středisko rané péče Sluníčko Hradec Králové. Současně se konají také závody v Dačicích, Počernech, Kolovči, Bakově nad Jizerou a klubové závody Rybářských žebříčků v Lázních Bohdaneč.