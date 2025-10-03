Jak vyzrát na říjnové kapry? Máme zaručené tipy pro úspěšný lov

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   17:56
Začátek října představuje pro kapraře jedno z nejpříjemnějších a zároveň nejplodnějších období v roce. Voda se ochlazuje, což kapry nutí intenzivně se krmit a vytvářet si tukové zásoby na zimu. Tato aktivita však vyžaduje jemné doladění vaší taktiky. Chystáte se na kapry v těchto dnech? Deník Metro pro vás připravil pár praktických tipů.

Kapr nemusí být velký, často to dožene svojí krásou. | foto: Metro.cz

S příchodem chladnějších nocí se mění i místa, kde kapři tráví většinu času. Nejdřív probereme jezera a pískovny. Zatímco v létě kapři preferovali mělčiny, v říjnu se začínají přesouvat do hlubších částí. Hledejte je v hloubkách 3 až 6 metrů, kde je teplota vody stabilnější. Přesto se však rádi drží poblíž hran zlomů, potopených ostrůvků nebo lavic, protože jim to umožňuje rychle se přesunout na mělčí partie (1–2 metry) za potravou, když se přes den oteplí. Na řece kapři opouštějí nejrychlejší proud. Zdržují se v klidnějších částech, které jim šetří energii potřebnou pro zimní období.

Nejlepší místa jsou tišiny a zátočiny za silným proudem, propadliny a hlubší koryta řek, přechody mezi proudnou a klidnou vodou (takzvané vracáky). A jaký je tip pro hloubku? Chytání v hloubkách 4–5 metrů je skvělý kompromis, kapři tam tráví většinu podzimního dne. Je-li však slunečný, teplý den, vyplatí se zkusit nahození i do mělčích, prohřátých míst.

Co jim chutná?

Teplota vody (obvykle 10–15 °C) je stále dostatečně vysoká, aby kapr trávil bohatou stravu, ale už je nutné volit snadno stravitelné nástrahy. Začátek října je ideální dobou pro přechod z letních sladkých příchutí na masové a kořeněné směsi. Kapři instinktivně hledají potravu s vyšším obsahem bílkovin a tuků. Z masových příchutí můžete zkusit třeba oliheň, krill, játra, ale i sýr. Z těch kořeněných často slaví úspěch chilli nebo česnek. A co něco sladkého? Sladké a ovocné příchutě (jahoda, ananas) nejsou úplně mimo hru, ale je lepší je kombinovat s rybí moučkou nebo je zkusit spíše ve světlé plovoucí (pop-up) verzi.

Nástraha a prezentace

Plovoucí, potápivá, nebo „panáček“? V říjnu je voda čistější a kapři jsou opatrnější. Prezentace „na panáčka“ (sněhulák), kdy klesající boilie nadlehčíte menší plovoucí nástrahou, je obvykle nejefektivnější. Zajišťuje, že se nástraha vznáší těsně nad usazeninami a bahnem na dně a je pro kapra snadno viditelná. Na začátku podzimu kapři stále přijímají větší sousta. Ideální je boilie o průměru 18 až 24 mm. Můžete také kombinovat dvě menší (například 16 mm).

Vnaďte menším množstvím, ale pravidelněji (třeba každé 2–3 hodiny). Použijte kvalitní boilie a pelety s vyšším obsahem olejů. Přidejte trochu partiklu (kukuřice, tygří ořech) pro udržení kaprů na lovném místě.

Velikost háčku a jemnost

S ochlazující se vodou se kapři stávají opatrnějšími, což vyžaduje jemnější a přesnější chytání. Místo letních, obřích háčků (velikost 2 nebo 4) přejděte na střední a menší velikosti, konkrétně 6 nebo 8. Menší háček je lehčí, méně nápadný a umožňuje přirozenější pohyb nástrahy. Háčky by však měly být extrémně ostré.

Používejte fluorocarbonové nebo potahované šňůrky (coated braid) v tmavých, splývajících barvách (hnědá, zelená), které se na dně maskují. Délka návazce v říjnu může být kratší, obvykle 15–20 cm, aby se zabránilo opatrnému „nasátí“ nástrahy bez zaseknutí.

Na začátku října kapři žerou, ale jsou opatrní. Klíčem je najít hlubší zlom, vsadit na masovou, bílkovinnou nástrahu s prezentací „na panáčka“ a použít menší a ostřejší háčky pro jisté zaseknutí. S takovou strategií máte velkou šanci ulovit svého podzimního rekordmana.

