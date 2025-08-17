V extrémních teplotách se mění chování ryb, jejich ochota přijímat potravu a také volba správného místa a taktiky. Zkušení kapraři se shodují, že úspěch v parném létě závisí především na správné volbě revíru, denní doby a způsobu lovu.
Karel Nikl zdůrazňuje, že při výběru místa hraje velkou roli charakter vody. „Vyhýbám se mělkým a zabahněným rybníkům, kde se při vedrech tvoří sinice a dochází k nedostatku kyslíku. Tam ryby často odmítají potravu. Naopak pískovny s čistou a dostatečně okysličenou vodou nebo proudné řeky jsou v horku skvělou volbou. Ideální jsou úseky pod jezem, kde je voda bohatá na kyslík a ryby tam aktivně najíždějí,“ vysvětluje.
Podle Luďka Černého nemá smysl v největším žáru u vody zůstávat. „V tomto období nerybařím, a když, tak v noci nebo brzy ráno,“ říká. Tím potvrzuje i Niklovu strategii rybaření především ve večerních a ranních hodinách, kdy je voda chladnější a ryby aktivnější. Přes den ryby často stojí těsně pod hladinou a jen se vyhřívají, takže na háček je přiměje spíše cílená a jemná prezentace.
Zkuste zig-rig
Na hlubších vodách se v létě osvědčuje lov ze sloupce, takzvaný zig-rig, kdy nástraha visí několik metrů pod hladinou. „Tato taktika funguje hlavně na hlubších lokalitách. Na mělčinách je účinnější lov z hladiny – například na kůrku chleba nebo větší pelety. Je to adrenalinem nabitý způsob, kdy vidíte ryby přímo u nástrahy,“ popisuje Nikl. Jan Prchlík k tomu dodává, že v létě volným krmením šetří a raději sází na dobře zvolené místo s menším množstvím návnad. „Plovoucí nástrahy jsou v tomto období na stojatých vodách velmi účinné,“ říká. Stejně jako ostatní, i on má jasno o ideálním počasí: „Západní vítr, stabilní tlak vzduchu, občasné dešťové přeháňky a ideálně fáze měsíce těsně před úplňkem – to je jistota úspěchu.“
Souhra větru, tlaku a fáze měsíce
V otázce „rybářského počasí“ panuje mezi kapraři pozoruhodná shoda. Nikl má nejraději zataženo se západním větrem a drobným deštěm, kdy se na hladině tvoří vlny a ryby bývají v pohybu. Černý ocení dny, kdy teploty klesnou pod dvacet stupňů a u vody je klid. Prchlík zase hledí na souhru větru, tlaku a fáze měsíce. Společným jmenovatelem je, že extrémní vedro bez větru a oblačnosti rybám příliš nechutná – a tedy ani rybářům nepřeje.
Rada zkušených proto zní: v horku vybírejte dobře okysličené vody, lovte spíše v noci a ráno, přizpůsobte taktiku aktuální aktivitě ryb a počkejte si na příznivější počasí. Letní kaprařina pak nemusí být utrpením, ale může přinést třeba i životní úlovek a skvělé zážitky.