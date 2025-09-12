Rybářský ráj v srdci Prahy: Vltava u zoo nabízí kapitální úlovky i zážitek s divočinou

Autor:
Rybářský magazín   5:00
Naše toulky po řece Vltavě, která se líně vine českou metropolí, nekončí u břehů, kde se zrcadlí Národní divadlo, ani u historických pilířů Karlova mostu. Pravé kouzlo, kde se civilizace potkává s divočinou, začíná až kousek od centra.

Císařský ostrov. Se svými 66 hektary největší pražský ostrov. Jméno je památkou na Rudolfa II., kterému toto území věnovaly pražské stavy. Za dob, kdy Vltava protékala svým původním korytem, zasahovala na ostrov část Královské obory (dnes Stromovka). Kolem Císařského ostrova existovaly počátkem 18. století ještě dva další ostrůvky, Ráček a Řádky, které s ostrovem splynuly a byly přeměněny v louky. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Vítejte na revíru 401 016 VLTAVA 4 H, v poetickém a rybářsky nečekaně bohatém úseku, který teče podél holešovického Výstaviště, Císařského ostrova a trojského břehu až k trojskému zámku a slavné pražské zoologické zahradě. Rybářské stanoviště na této části Vltavy je jedinečným zážitkem. Zatímco na jedné straně nás doprovází vzdálený řev tygrů a opičí skřeky, na druhé nás uklidňuje majestátní ticho trojského zámku a šumění stromů. Je to paradox, který nutí člověka k zamyšlení. A právě v tomto neobvyklém prostředí se ukrývají ryby, o kterých byste možná ani neřekli, že v srdci velkoměsta žijí.

Říční charakter

Ačkoli je řeka v těchto místech regulovaná a břehy zpevněné, stále si udržuje svůj říční charakter. Najdeme zde dostatek hlubokých tůní, proudných úseků, ale i mělčích, klidnějších zátok. To vše nabízí pestrou škálu druhů. Hojně se zde vyskytují kapři, kteří mají v korytu řeky dostatek potravy a síly.

Máme pro vás výzvu pro malé rybářky a rybáře. Pochlubte se svými úlovky z prázdnin

Není výjimkou potkat rybáře, kteří z vody tahají poctivé líny, cejny nebo elegantní parmy. Tyto ryby jsou sice zvyklé na ruch města, ale o to opatrnější, a jejich ulovení vyžaduje trpělivost a jemnou taktiku.

Skutečným lákadlem jsou však dravci. Místní rybáři s přívlačovými pruty často slýchají příběhy o trofejních kusech, které se zdržují v místech, kde proud zpomaluje a skrývá se tu potopený strom nebo jiná překážka. Pro milovníky přívlače je to ráj.

Chcete kapitální kus?

V rybářských kruzích je tento úsek známý svou schopností vydat velmi silné a kapitální kusy. Sázet na to, že zde ulovíte nějakou trofej, je jistě odvážné, ale zcela reálné. Důkazem jsou pravidelné zprávy a fotografie, které kolují po rybářských fórech a sociálních sítích, kde se rybáři chlubí úlovky mohutných kaprů, ale zejména obrovských sumců, kteří každoročně Vltavu opouštějí, aby po zdokumentování putovali zpět do svého domova. Tyto ryby zvyklé na neustálý průtok a ruch jsou neuvěřitelně silné a jejich zdolání je skutečnou zkouškou rybářských dovedností.

Jak temná je hlubina štěchovické Vltavy? Kapři jsou zde cenění, jejich chycení je výzva

Rybaření na Vltavě u zoo tak není jen o čase stráveném s prutem v ruce. Je to o spojení s přírodou uprostřed metropole, o pohledu na staré lodě, které líně proplouvají kolem, a o naději, že i ve městě se dá prožít rybářské dobrodružství, které si budete pamatovat po celý život. KOP

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Společnost Sunwoda představila na veletrhu RE+ 25 celosvětově nové články k ukládání energie s kapacitou 684 Ah a 588 Ah, které umožňují rozmanité využití

12. září 2025  7:46

Huawei představuje průmyslové výzvy na světovém finále ICPC 2025

12. září 2025  7:29

Praha schválila územní plán pro mrakodrap Top Tower, podobný vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Změnu plánu schválili ve čtvrtek městští...

12. září 2025  7:22

Sermatec představuje modulární systém pro skladování energie o kapacitě 835 kWh: škálovatelný, spolehlivý a připravený pro připojení k síti

12. září 2025  7:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kraji se otevřou památky

Dny evropského dědictví otevřou v sobotu mnoho zajímavých památek, budov a prostor, včetně těch, které běžně nejsou přístupné.

12. září 2025  7:18

Alex Spiro jménem Tecnoglass žaluje pro pomluvu short-sellera

12. září 2025  7:09

Choltický deštník spojí umění s beneficí

V sobotu 13. září od 13 hodin se v areálu zámku Choltice uskuteční další ročník benefičního festivalu Choltický deštník.

12. září 2025  7:04

Skalní masiv, na kterém stojí Kunětická hora, potřebuje po těžbě kamene sanaci

Skalní masiv, na kterém stojí hrad Kunětická hora na Pardubicku, bude nutné ve vzdálenější budoucnosti nákladně sanovat. Jeho statika je narušená kvůli...

12. září 2025  5:25,  aktualizováno  5:25

Víkendové volno láká na hornický den, otevřené bunkry, varhanní festival či africké trhy

Nabitý akcemi je druhý zářijový víkend v Moravskoslezském kraji. Vybírat je opravdu z čeho. Využijete některých z našich tipů?

12. září 2025

Víkendové tipy: krajské dožínky, Mariánské poutní slavnosti i stezka odvahy

O víkendu se na severu Čech koná řada zajímavých akcí, na které stojí za to vyrazit. V Peruci už tradičně proběhnou krajské dožínky, v Lounech se uskuteční pivní festival, na zámku v Jílovém se...

12. září 2025  6:59

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice

Průmyslový park s desítkou hal má vzniknout u obce Želeč na Prostějovsku poblíž dálnic D46 a D1. Investor ho zamýšlí pro drobné podnikatele z regionu. O poznání větší zóna se pak chystá u Přerova,...

12. září 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Hlavně ať je počasí. Začíná Zahrada Čech, loni ji překazil extrémní vítr

V pátek začíná oblíbený šestidenní podzimní veletrh Zahrada Čech, který se už tradičně koná na litoměřickém výstavišti. Letošní, v pořadí už 49. ročník má podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb...

12. září 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.