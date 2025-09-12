Vítejte na revíru 401 016 VLTAVA 4 H, v poetickém a rybářsky nečekaně bohatém úseku, který teče podél holešovického Výstaviště, Císařského ostrova a trojského břehu až k trojskému zámku a slavné pražské zoologické zahradě. Rybářské stanoviště na této části Vltavy je jedinečným zážitkem. Zatímco na jedné straně nás doprovází vzdálený řev tygrů a opičí skřeky, na druhé nás uklidňuje majestátní ticho trojského zámku a šumění stromů. Je to paradox, který nutí člověka k zamyšlení. A právě v tomto neobvyklém prostředí se ukrývají ryby, o kterých byste možná ani neřekli, že v srdci velkoměsta žijí.
Říční charakter
Ačkoli je řeka v těchto místech regulovaná a břehy zpevněné, stále si udržuje svůj říční charakter. Najdeme zde dostatek hlubokých tůní, proudných úseků, ale i mělčích, klidnějších zátok. To vše nabízí pestrou škálu druhů. Hojně se zde vyskytují kapři, kteří mají v korytu řeky dostatek potravy a síly.
Není výjimkou potkat rybáře, kteří z vody tahají poctivé líny, cejny nebo elegantní parmy. Tyto ryby jsou sice zvyklé na ruch města, ale o to opatrnější, a jejich ulovení vyžaduje trpělivost a jemnou taktiku.
Skutečným lákadlem jsou však dravci. Místní rybáři s přívlačovými pruty často slýchají příběhy o trofejních kusech, které se zdržují v místech, kde proud zpomaluje a skrývá se tu potopený strom nebo jiná překážka. Pro milovníky přívlače je to ráj.
Chcete kapitální kus?
V rybářských kruzích je tento úsek známý svou schopností vydat velmi silné a kapitální kusy. Sázet na to, že zde ulovíte nějakou trofej, je jistě odvážné, ale zcela reálné. Důkazem jsou pravidelné zprávy a fotografie, které kolují po rybářských fórech a sociálních sítích, kde se rybáři chlubí úlovky mohutných kaprů, ale zejména obrovských sumců, kteří každoročně Vltavu opouštějí, aby po zdokumentování putovali zpět do svého domova. Tyto ryby zvyklé na neustálý průtok a ruch jsou neuvěřitelně silné a jejich zdolání je skutečnou zkouškou rybářských dovedností.
Rybaření na Vltavě u zoo tak není jen o čase stráveném s prutem v ruce. Je to o spojení s přírodou uprostřed metropole, o pohledu na staré lodě, které líně proplouvají kolem, a o naději, že i ve městě se dá prožít rybářské dobrodružství, které si budete pamatovat po celý život. KOP