Rybí putování po Berounce. Nabízí pestrou směs jezů i tůní. Lovci tu narazí na dravce i kapry

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   10:18
Z Prahy je to opravdu jenom kousek. A ani nemusíte mít auto. Vždyť s vybavením na dravce nebo batůžkem na zádech, kde máte vše potřebné třeba k lovu kaprů, je to z Prahy do středních Čech opravdu kousek třeba vlakem. Jedním z nejlákavějších revírů je řeka Berounka, kterou vám postupně představujeme. Je tady další její část.

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce. | foto: Petr Janík

Berounka 2, značená jako revír 401 002 (H), je pro rybáře z Prahy velmi atraktivní úsek řeky Berounky. Tok vede od jezu v Mokropsech až k jezu v Karlštejně-Klučicích, přičemž k němu patří i přilehlé tůně – například dolní a horní tůň ve Všenorech. Když se vydáte lovit, určitě vás při průzkumu vody zaujmou jezové úseky v Mokropsech, Řevnicích a kolem Karlštejna: to jsou místa s proudovými hranami a kamenitým dnem, kde často najdete dravce jako štiky, candáty či okouny. V přilehlých tůních – zejména ve Všenorech – se zase ukrývají kapři a cejni, obzvlášť v hloubkách a na klidných plochách. Ramena pod jezy, meandry a místa s překážkami, větvemi či kameny jsou skvělá pro přívlač nebo jemné položené montáže. V těchto tůních ale pozor – podle podmínek revíru je lov přívlačí či na živou nebo mrtvou rybku zakázán.

Na ostrově pod jezem Karlštejn-Klučice je navíc zakázán lov z pravého břehu ostrova. Tady smí rybáři vstupovat jen do proudu v přibližně třímetrovém pruhu levého břehu.

Kapři v listopadu

Co lze v Berounce 2 letos chytit, zejména v druhé polovině listopadu? Tento úsek je bohatý na kapry, okouny, štiky, candáty, boleny i sumce. V chladnější vodě podzimní dny poskytují dravcům aktivní režim – přívlač na jigy, woblery či gumové nástrahy přivedená pomaleji bývá velmi efektivní. Kapři se v tuto dobu stahují do hlubších zářezů a tůní, kde je vhodné používat jemnější montáže a vnadit střídmě – menší kuličky, kukuřici či boilies ryby zaujmou. Nekrmte ale moc, nemusí se to vyplatit.

Limity, časy i zákaz trhacích bójek

Lovit se v tuto roční dobu může od pěti ráno do deseti hodin večer. Každý den si rybář může přisvojit maximálně sedm kilogramů ryb, přičemž z velkých druhů (kapr, amur, štika, candát, bolen, sumec) lze ponechat maximálně dva kusy denně v libovolné kombinaci. Lososovité ryby jsou limitovány na tři kusy denně, okoun na čtyři kusy a podoustev či ostroretka na dva kusy. A parma obecná je v celém revíru celoročně hájena.

Pozor na zákaz některých typů bójek: při lovu na bójku smí být použity pouze bójky, které jsou pevně spojeny s udicí, použití trhacích bójek není dovoleno.

Doprava z Prahy? Autem, vlakem i autobusem

Pokud přijíždíte na Berounku 2 z Prahy, je to poměrně pohodlné. Autem vyrazíte jihozápadním směrem – Radotínem přes Řevnice až ke Karlštejnu. Závisí na provozu, ale cesta zabere přibližně 30 až 50 minut a v obcích jako Řevnice, Mokropsy nebo Karlštejn můžete zaparkovat na místech, od kterých je to pak jen pár kroků k vodě. Alternativou je vlak: linka S7 z Prahy – třeba z hlavního nádraží nebo Smíchova – vede přímo na zastávky jako Řevnice, Všenory, Mokropsy nebo Karlštejn, které leží podél revíru. Z těchto stanic se dá snadno dojít k vybraným úsekům. Regionální autobusy také spojují pražské okraje s blízkými obcemi v okolí Berounky.

Revír Berounka 2 je krásný a na jeho břehu najdete mnoho krásných a rozmanitých míst. Jezy, pod kterými se prohánějí dravci, klidné tůně, v nichž můžete narazit na kapry. Tak si to tam pěkně užijte.

22. listopadu 2025  10:18

