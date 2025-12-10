Rychlá vstupenka zpět do práce? Mikrocertifikáty otevírají nové kariérní možnosti

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:20
Po návratu z mateřské dovolené stojí řada žen před rozhodnutím, jak dál. Vrátit se do původního zaměstnání, nebo konečně zkusit profesi, o které dlouho uvažovaly? Mezitím se ale svět práce výrazně proměnil. Digitalizace, nové technologie a nástup umělé inteligence mění požadavky na kandidáty i samotné pracovní role.

A co vy? Vlastníte už taky nějaký mikrocertifikát? | foto: Profimedia.cz

Nejen mnoha ženám tak chybí aktuální dovednosti, nebo naopak hledají způsob, jak bezpečně a smysluplně začít úplně od začátku. Právě zde se objevuje moderní nástroj, který rychle získává na významu, a tím jsou mikrocertifikáty.

Návrat po mateřské, ale i doplnění znalostí

„Mikrocertifikáty jsou ideální pro ženy, které se chtějí po mateřské vrátit do kvalifikované práce nebo zkusit nový obor. Umožňují doplnit konkrétní znalosti a získat i praktické zkušenosti, které firmy dnes hledají, a to bez nutnosti dlouhého studia,“ říká Ivana Rykrová z Unicorn University.

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Přesto nejde o nástroj určený výhradně ženám po rodičovské. Mikrocertifikáty využívají lidé všech věkových kategorií. Ti, kteří chtějí změnit kariéru, absolventi hledající praxi i zaměstnanci potřebující držet krok s rychle se měnícím trhem práce.

Stavební blok, který vede k vysokoškolskému titulu

Ale vraťme se zpět na začátek. Mikrocertifikát je krátký, intenzivní vzdělávací program na vysokoškolské úrovni. Trvá obvykle tři až šest měsíců a kombinuje samostudium, nahrané přednášky a živé konzultace s odborníky z praxe. Účastníci si tak doplní relevantní znalosti a zároveň získají oficiální certifikát, který má váhu i v mezinárodním prostředí.

Oproti běžným on-line kurzům mají mikrocertifikáty jasnou strukturu, obsah i ověřování znalostí. Navíc je lze později započítat do dalšího studia. Fungují totiž jako stavební blok, který může vést až k vysokoškolskému titulu.

Nutno podotknout, že z jejich flexibility těží i firmy. Stále více zaměstnavatelů je začíná aktivně využívat, a to nejen v oblasti profesního rozvoje, ale i v rámci společenské odpovědnosti firem.

„Mikrocertifikáty v současnosti firmám umožňují jasně a transparentně doložit konkrétní výsledky, ať už v oblasti rozvoje zaměstnanců a zaměstnankyň, nebo společenské odpovědnosti,“ uvádí Tereza Trávníčková ze společnosti ProVeg Česko.

Možnost vzdělávat se průběžně a cíleně

Podle personalistů i zástupců firem mikrocertifikáty přinášejí jasnou výhodu. Transparentně totiž dokládají konkrétní dovednosti nebo výsledky.

Michal Benatzky z e-commerce platformy Upgates upozorňuje, že zásadní roli hraje také instituce, která certifikát vydává. „Pokud jde o prestižní univerzitu nebo velkou technologickou společnost, může to uchazeči přidat výrazné plusové body. Například absolvování kurzů Googlu může být argumentem pro přijetí, protože uchazeč už umí pracovat s jejich nástroji,“ konstatuje pro deník Metro.

Z mikrocertifikátů ale těží i malé firmy, pro které je flexibilní vzdělávání klíčové. „Jako největší přínos vidím to, že mikrocertifikáty dávají lidem možnost vzdělávat se průběžně a cíleně, tedy bez nutnosti dlouhých studijních programů. Firmě to umožňuje rychle reagovat na nové trendy a dovednosti a ihned je převádět do praxe,“ říká pro Metro Michaela Špačková z týmu Švihej.

Dobré pro ty, kteří chtějí zůstat v obraze

Mikrocertifikáty se rozšiřují také do oborů, které jsou na rychlé inovace obzvlášť citlivé. Ve zdravotnictví nebo fyzioterapii slouží mikrocertifikáty jako doplněk znalostí, jenž pomáhá odborníkům držet krok s novými poznatky. Podle fyziologa Radima Šlachty ze společnosti Elonga odborníci díky mikrocertifikátům znalosti doplňují, aniž by museli podstoupit časově náročné studium, které se někdy obtížně kombinuje s prací. „Jsou proto ideální volbou pro specialisty, kteří chtějí zůstat v obraze a nové znalosti okamžitě aplikovat ve své praxi.

GALERIE: Bohnický hřbitov bláznů se mění. Proč areál, jenž přitahuje okultisty, fasuje novou kapli?

Pro začínající odborníky mohou mikrocertifikáty představovat zajímavý doplněk, ale nenahradí systematické studium. Přesto mohou být cenným nástrojem, který propojuje teoretické znalosti s praxí,“ říká Šlachta. Mikrocertifikáty tak představují jistotu a transparentní standard. A pro mnoho lidí jsou tím impulzem, který jim umožní otevřít nové kariérní možnosti a posunout se přesně tam, kam chtějí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.