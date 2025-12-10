Nejen mnoha ženám tak chybí aktuální dovednosti, nebo naopak hledají způsob, jak bezpečně a smysluplně začít úplně od začátku. Právě zde se objevuje moderní nástroj, který rychle získává na významu, a tím jsou mikrocertifikáty.
Návrat po mateřské, ale i doplnění znalostí
„Mikrocertifikáty jsou ideální pro ženy, které se chtějí po mateřské vrátit do kvalifikované práce nebo zkusit nový obor. Umožňují doplnit konkrétní znalosti a získat i praktické zkušenosti, které firmy dnes hledají, a to bez nutnosti dlouhého studia,“ říká Ivana Rykrová z Unicorn University.
Přesto nejde o nástroj určený výhradně ženám po rodičovské. Mikrocertifikáty využívají lidé všech věkových kategorií. Ti, kteří chtějí změnit kariéru, absolventi hledající praxi i zaměstnanci potřebující držet krok s rychle se měnícím trhem práce.
Stavební blok, který vede k vysokoškolskému titulu
Ale vraťme se zpět na začátek. Mikrocertifikát je krátký, intenzivní vzdělávací program na vysokoškolské úrovni. Trvá obvykle tři až šest měsíců a kombinuje samostudium, nahrané přednášky a živé konzultace s odborníky z praxe. Účastníci si tak doplní relevantní znalosti a zároveň získají oficiální certifikát, který má váhu i v mezinárodním prostředí.
Oproti běžným on-line kurzům mají mikrocertifikáty jasnou strukturu, obsah i ověřování znalostí. Navíc je lze později započítat do dalšího studia. Fungují totiž jako stavební blok, který může vést až k vysokoškolskému titulu.
Nutno podotknout, že z jejich flexibility těží i firmy. Stále více zaměstnavatelů je začíná aktivně využívat, a to nejen v oblasti profesního rozvoje, ale i v rámci společenské odpovědnosti firem.
„Mikrocertifikáty v současnosti firmám umožňují jasně a transparentně doložit konkrétní výsledky, ať už v oblasti rozvoje zaměstnanců a zaměstnankyň, nebo společenské odpovědnosti,“ uvádí Tereza Trávníčková ze společnosti ProVeg Česko.
Možnost vzdělávat se průběžně a cíleně
Podle personalistů i zástupců firem mikrocertifikáty přinášejí jasnou výhodu. Transparentně totiž dokládají konkrétní dovednosti nebo výsledky.
Michal Benatzky z e-commerce platformy Upgates upozorňuje, že zásadní roli hraje také instituce, která certifikát vydává. „Pokud jde o prestižní univerzitu nebo velkou technologickou společnost, může to uchazeči přidat výrazné plusové body. Například absolvování kurzů Googlu může být argumentem pro přijetí, protože uchazeč už umí pracovat s jejich nástroji,“ konstatuje pro deník Metro.
Z mikrocertifikátů ale těží i malé firmy, pro které je flexibilní vzdělávání klíčové. „Jako největší přínos vidím to, že mikrocertifikáty dávají lidem možnost vzdělávat se průběžně a cíleně, tedy bez nutnosti dlouhých studijních programů. Firmě to umožňuje rychle reagovat na nové trendy a dovednosti a ihned je převádět do praxe,“ říká pro Metro Michaela Špačková z týmu Švihej.
Dobré pro ty, kteří chtějí zůstat v obraze
Mikrocertifikáty se rozšiřují také do oborů, které jsou na rychlé inovace obzvlášť citlivé. Ve zdravotnictví nebo fyzioterapii slouží mikrocertifikáty jako doplněk znalostí, jenž pomáhá odborníkům držet krok s novými poznatky. Podle fyziologa Radima Šlachty ze společnosti Elonga odborníci díky mikrocertifikátům znalosti doplňují, aniž by museli podstoupit časově náročné studium, které se někdy obtížně kombinuje s prací. „Jsou proto ideální volbou pro specialisty, kteří chtějí zůstat v obraze a nové znalosti okamžitě aplikovat ve své praxi.
Pro začínající odborníky mohou mikrocertifikáty představovat zajímavý doplněk, ale nenahradí systematické studium. Přesto mohou být cenným nástrojem, který propojuje teoretické znalosti s praxí,“ říká Šlachta. Mikrocertifikáty tak představují jistotu a transparentní standard. A pro mnoho lidí jsou tím impulzem, který jim umožní otevřít nové kariérní možnosti a posunout se přesně tam, kam chtějí.