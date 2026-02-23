Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026: Jílek je kometou her, Sáblíková se loučila s kariérou

Autor: iDNES.cz
Sport   13:09
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou u konce. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu bylo rychlobruslení. Martina Sáblíková se rozloučila s kariérou. Metoděj Jílek získal na 10 kilometrech zlato a stříbro na trati 5000 metrů. V přehledném textu najdete výsledky všech závodů, českou účast i vizitky reprezentantů.
Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)

Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)
Martina Sáblíková a trenér Petr Novák. (12. února 2026)
Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)
Martina Sáblíková na její poslední olympiádě v Miláně. (12. února 2026)
10 fotografií

Metoděj Jílek získal stříbro na pětikilometrové trati a zlato na dvojnásobné distanci. Martina Sáblíková se s kariérou rozloučila v závodě na své oblíbené pětikilometrové trati jedenáctým místem. Do dalších klání už nezasáhla.

Program rychlobruslení na ZOH 2026:

DisciplínaDatumZačátek (CET)Česká účast🏁 Výsledek
1Ženy – 3000 mSobota 7. 2. 202616:001. Lollobrigidaová
2Muži – 5000 mNeděle 8. 2. 202616:00Metoděj JílekSTŘÍBRO
3Ženy – 1000 mPondělí 9. 2. 202617:30Nikola Zdráhalová10. místo
4Muži – 1000 mStředa 11. 2. 202612:301. Stolz
5Ženy – 5000 mČtvrtek 12. 2. 202616:30Martina Sáblíková11. místo
6Muži – 10 000 mPátek 13. 2. 202616:00Metoděj JílekZLATO
7Muži – 500 mSobota 14. 2. 202616:001. Stolz
8Ženy – 500 mNeděle 15. 2. 202616:00Nikola Zdráhalová26. Zdráhalová
9Muži – Stíhací závod družstevÚterý 17. 2. 202614:30Itálie
10Ženy – Stíhací závod družstevÚterý 17. 2. 202614:30Kanada
11Muži – 1500 mČtvrtek 19. 2. 202616:30Metoděj Jílek16. místo
12Ženy – 1500 mPátek 20. 2. 202616:30Nikola Zdráhalová14. místo
13Muži – Hromadný startSobota 21. 2. 202615:00Metoděj Jílek14. místo
14Ženy – Hromadný startSobota 21. 2. 202615:001. Groenewoudová

Vizitky českých reprezentantů:

Martina Sáblíková

Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák

🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:

  • Olympijské hry:
    • 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
    • 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
    • 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
  • Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
    • 21× zlato
    • 9× stříbro
    • 5× bronz
    • Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
    • Mistrovství Evropy ve víceboji:
    • 5× zlato
    • 3× stříbro
    • 3× bronz
  • Světový pohár:
    • 13× celková vítězka

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
  • 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
  • 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)

Metoděj Jílek

Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin

🏅 Úspěchy Metoděje Jílka

  • Olympijské hry:
  • Zatím bez účasti (žádné olympijské medaile)
  • Mistrovství světa (senioři):
  • Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
    (První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
  • Mistrovství světa juniorů:
  • 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
  • Rekordy:
  • Juniorské světové rekordy na 5000 m a 10 000 m
    – České seniorské rekordy na 1500 m, 3000 m, 5000 m a 10 000 m

Inline bruslení:
– 5× zlato na Inline Speed Skating World Championships 2024 (junioři)

Světový pohár:

  • 1. místo na 10 000 m v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru, když ovládl závod na 10 000 m s časem 12:29,63 – což je zároveň čtvrtý nejlepší čas v historii závodu
  • 2. místo na 10 000 m v Calgary (2025) – v závodě Světového poháru skončil druhý a připsal si osobní rekord v této disciplíně (12:37,81)

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m 37,60 (18.10.2024, Inzell)
  • 1000 m 1:11,36 (18.10.2024, Inzell)
  • 1500 m: 1:43,91 (15.11.2025, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:32,52 (26.10.2025, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:01,98 (24.1..2026, Inzell)
  • 10 000 m: 12:29,63 (06.12.2025, Heerenveen)

Nikola Zdráhalová

Datum narození: 1. dubna 1996
Místo narození: Dvůr Králové nad Labem, ČR
Trenér: Petr Novák

🏅 Úspěchy Nikoly Zdráhalové

Zimní olympijské hry:
– Účast na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu a 2022 v Pekingu
– V Pchjongčchangu byla osmá ve finále závodu s hromadným startem.

Nikola Zdráhalová

Mistrovství světa:
– 9. místo na trati 1000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar) – nejlepší výsledek kariéry

Světový pohár:
– 9. místo na 1500 m ve Světovém poháru v Milwaukee (2025)
– Pravidelná účast v divizi A na tratích 1000 m a 1500 m

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 38,10 s (11. 12. 2021, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,47 (5. 12. 2021, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:59,66 (10. 12. 2021, Calgary)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Ústecká univerzita bude připravovat odborníky na energetickou proměnu průmyslu

ilustrační snímek

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem otvírá bakalářský obor, který má připravit odborníky na energetickou proměnu průmyslu. Do vzdělávání se zapojí...

23. února 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Provoz na trati v Libici n. Cidlinou je zastavený kvůli poruše trakčního vedení

ilustrační snímek

Provoz na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený kvůli poruše trakčního vedení. Některé rychlíky jezdí odklonem. Vlaky nejezdí mezi Velkým...

23. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, potvrdilo letošní sčítání ochranářů

ilustrační snímek

Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení...

23. února 2026,  aktualizováno 

Praha koupí nedokončený most v Komořanech, potřebuje ho kvůli napojení na okruh

Nedokončený most v Komořanech, kterým se má Praha 12 napojit přes dva kilometry...

Hlavní město koupí od společnosti Skanska za zhruba 93 milionů korun bez DPH nevyužívaný most v Komořanech v Praze 12, který je nutný pro plánované napojení Komořanské ulice na Pražský okruh. V...

23. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začala likvidace 236 tisíc nosnic, ptačí chřipka chov zasáhla podruhé za pět let

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...

23. února 2026  10:12,  aktualizováno  13:42

ISOTRA sjednotila konfiguraci a zrychlila B2B procesy

23. února 2026  13:35

Letňanské předjaří. I když je ještě měsíc únor, na paloučku v Křivoklátské ulici vyrašily první poslové jara – bledule.

vydáno 23. února 2026  13:28

Dnes přechází přes Prahu studená fronta a na obloze se to projevilo jednak sluncem ale posléze putujícími mraky, které ho zastínily.

vydáno 23. února 2026  13:27

Lidé jsou kácením šedesátiletých solitérní pajasanů zděšeni. „Pražský magistrát pajasany označil za zavlečené druhy, místo nich bude vysazovat další zavlečené druhy především z Asie,“ píše nám čtenář...

vydáno 23. února 2026  13:24

Na lince číslo 12 z Lehovce na Sídliště Barrandov nyní se lze dopravit v rámci MHD nejnovější tramvají.

vydáno 23. února 2026  13:19

Bohumín dotacemi podpoří výměnu plynových kotlů i čistírny odpadních vod

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku letos majitelům nemovitostí znovu přispěje na výměnu starého plynového kotle. Peníze mohou lidé od města získat i na stavbu čistírny...

23. února 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Centrum v Pardubicích pomůže lidem pečujícím o seniory a nemocné

Centrum v PardubicĂ­ch pomĹŻĹľe lidem peÄŤujĂ­cĂ­m o seniory a nemocnĂ©

V Pardubicích vzniklo Centrum pro pečující, které bude pomáhat lidem starajícím se o své blízké, o seniory, lidi se zdravotním postižením nebo s duševním...

23. února 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.