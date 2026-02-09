Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se dnes před 18. hodinou poprvé představila na ZOH 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo v závodě na 1000 metrů. Jízda se jí celkem povedla, protože se dokázala udržet v TOP 10 a obsadila desáté místo.
Jedná se o trať, na které se letos v lednu stala mistryní Evropy. Češka jela osmou rozjížďku s Japonkou Jukinou Jošidaovou, kterou porazila. Zlato si vyjela snoubenka Jake Paula Jutta Leerdamová z Nizozemska.
Zatímco forma ji v sezoně zdobí, podmínky v místní hale jí úplně nesedí. „Těžko říct, jak jsem na tom. To uvidíme až zítra. Já se na tom ledě pořád nějak hledám, nedokážu odhadnout, jak mám vlastně jet technicky. Prostě to není ideální led pro mě a každý den je to úplně jiné. A vůbec nedokážu ani odhadnout, jaké časy se tady na tom kiláku pojedou,“ uvedla včera česká rychlobruslařka. Poslední trénink jí ale dodal alespoň trochu optimismu.
Radost má Zdráhalová už z účasti na ZOH
Devětadvacetiletá reprezentantka, která startovala už na hrách v Pchjongčchangu a Pekingu, se přesto na olympijský závod těší. V hale má podporu rodičů i českých fanoušků a samotná účast je pro ni splněným snem, zvlášť po zdravotních pauzách v minulých sezonách. Na kiláku letos ve Světovém poháru zajela nejlépe osmé místo.
Zdráhalová navíc bedlivě sleduje i výkony českých kolegů. Radost jí udělalo zejména zlato snowboardistky Zuzany Maděrové a fandila také Metoději Jílkovi v rychlobruslařském závodě na pět kilometrů.
