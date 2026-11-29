Tokio není jedno město, ale spíš několik desítek různých světů slepených dohromady. Administrativně se skládá mimo jiné z 23 zvláštních městských obvodů, ale pro návštěvníka je důležitější orientovat se podle čtvrtí. Každá má vlastní charakter, tempo i architekturu.
Chcete anime, mangu, herny, elektroniku a neonové nápisy, které vám vypálí sítnici? Vyrazte do Akihabary. Tady mají pokémoni, roboti a kreslené postavičky skoro stejnou důležitost jako skuteční lidé. Ještě divočejší noční Tokio najdete v Šindžuku, především v Kabukičó. Obří obrazovky, světelné reklamy, karaoke, bary a úzké uličky Golden Gai, kde se do některých podniků vejde sotva šest lidí.
Na opačném konci časové osy leží Asakusa. Tady se můžete procházet kolem chrámu Sensódži, nejstaršího buddhistického chrámu v Tokiu, projít pod obří červenou lucernou brány Kaminarimon a nakoupit tradiční suvenýry v ulici Nakamise. Historickou atmosféru najdete také v Janace, kde se zachovaly staré uličky, malé obchody a chrámy.
Za byznysem a luxusním nakupováním zamiřte do Marunouči, Ótemači a Ginzy. Mrakodrapy, centrály bank, luxusní butiky, obchodní domy a restaurace, kde se za oběd platí jako za letenku. Kulturní Tokio zase reprezentují muzea v Uenu nebo galerie a architektura v Roppongi.
|
Špindl za 1,2 miliardy propojí dvě údolí. Lyžaři poprvé přejedou z Medvědína do Svatého Petra
A právě architektura je na Tokiu fascinující. Vedle sebe tu stojí drobné dřevěné domky, miniaturní restaurace schované v uličkách širokých sotva na jedno auto, nízké rodinné domy a vedle nich obří věže ze skla a oceli. Někde máte pocit, že se sousedé znají přes plot, o pár ulic dál zase zakláníte hlavu tak dlouho, až vás začne bolet za krkem. A nad tím vším vedou železniční tratě, podzemní chodby a nekonečné proudy lidí.
Tokio na stojáka
Často stačí malá díra ve zdi, pár stoliček u pultu a kuchař, který před vámi během pár minut připraví fantastické jídlo. Malá bistra najdete na každém rohu, pod nádražími i v uličkách. Objednává se často přes automat u vchodu: vyberete jídlo, zaplatíte, dostanete lístek a předáte ho kuchaři.
Zkuste ramen, nudlovou polévku, soba z pohankových nudlí, silnější udon nebo gyudon, hovězí maso na rýži. Výborný je také katsudon, smažený vepřový řízek s vejcem na rýži, nebo japonské kari. Ramen stojí přibližně 140–210 korun, gyudon 70–140 korun a soba kolem 50–85 korun. A dokonce i luxusní wagyu steak, proslulé japonské hovězí prorostlé tukem, si můžete dát v malém podniku s několika místy u pultu. Menší porce vyjde zhruba na 400–850 korun.
Tradiční japonská snídaně? Rýže, miso polévka, grilovaný losos, omeleta tamagoyaki, nakládaná zelenina a někdy také natto, fermentované sójové boby s velmi osobitou vůní. Ranní set pořídíte přibližně za 50 až 100 korun.
Když není čas ani na bistro, zachrání vás konbini: 7-Eleven, FamilyMart nebo Lawson. Tyhle večerky mají teplé snacky přímo u pokladny. Zkuste smažené kuře FamiChiki, karaage, pařené bochánky nikuman nebo onigiri, rýžové trojúhelníky s náplní. Většina stojí jen 20–45 korun.
A pozor na jednu věc: v Tokiu téměř nenajdete veřejné odpadkové koše. Souvisí to s důrazem na čistotu veřejného prostoru a zvykem odnášet si vlastní odpad. Koše bývají u automatů nebo v konbini, ale někdy jen pro obaly zakoupené přímo tam. Takže když si koupíte kuře do ruky, možná s jeho obalem projdete ještě půl města. Tokio vás naučí nejen dobře jíst, ale také uklízet po sobě.
Železniční porno za 23 korun
Milovníci vlaků, zbystřete. Na tokijském hlavním nádraží Tokyo Station můžete obdivovat japonské rychlovlaky z bezprostřední blízkosti, aniž byste si kupovali několikatisícovou jízdenku do Kjóta nebo Ósaky. Stačí vstupenka na nástupiště za 160 jenů, tedy přibližně 23 korun. Pozor, aktuální cenu a podmínky vstupu si raději ověřte u pokladny.
|
Nocoval tu Edison i indičtí princové. Hotel nad Mariánskými Lázněmi má své kouzlo
Nám nakonec zamotal hlavu spíš automat u vstupu než rychlost vlaků. Chvíli jsme totiž vůbec netušili, kam máme vstupenku strčit, aby nás turniket pustil dovnitř. Japonci to mají dokonale vymyšlené, jen člověk z Evropy občas potřebuje malý kurz ovládání technologie.
A pak už začíná železniční divadlo. Šinkansenů je totiž několik druhů. Nozomi je nejrychlejší spoj na trase Tokio–Ósaka a dosahuje až 300 km/h. Hikari je o něco pomalejší, Kodama zastavuje ve všech stanicích. Na sever Japonska vyráží Hayabusa, který umí uhánět rychlostí až 320 km/h. Pozor, nejde o soupravy na jedné trase, jednotlivé typy obsluhují různé železniční koridory.
První šinkansen vyjel v roce 1964, krátce před tokijskou olympiádou. Japonsko tím odstartovalo novou éru vysokorychlostní železnice. Na návštěvu si vyhraďte alespoň půl hodiny. A pokud chcete pokračovat v japonské popkultuře, v okolí nádraží najdete obchody s plyšáky a dalšími suvenýry. Třeba Pikachu jako nádražák? Dokonalé. Protože i vedle technologického zázraku se v Japonsku najde místo pro pořádnou dávku roztomilosti.
Papír, který přežil digitál i cestu metrem
Kdo chce z Japonska přivézt něco osobnějšího než magnetku na lednici, měl by zamířit do obchodu Ozu Washi ve čtvrti Nihonbaši. Papír se tu prodává už od roku 1653 a rozhodně nejde o obyčejné papírnictví. Najdete tu tradiční japonský ručně vyráběný papír washi v nejrůznějších barvách, strukturách a vzorech. Hodí se na origami, kreslení, malování, kaligrafii i další výtvarné experimenty.
My jsme původně vyrazili pro pár balíčků origami pro kamarády a také pro kvalitní papír pro umělecky založenou rodinu. Nakonec jsem odcházel s pořádnou rolí papíru, kterou mi v obchodě pečlivě zabalili. A pak začala druhá disciplína: přeprava tokijským metrem. V japonských vlacích bývá slušně plno, takže jsem roli hlídal jako novorozeně, aby ji někdo v tlačenici nezlomil nebo nepomačkal.
|
Slovinsko obytným autem mimo sezonu. Čekají vás prázdné hory, vodopády i skvělé kempy
Ceny? Záleží na materiálu a rozměru. Pro představu: menší role pořídíte zhruba za 150 korun, běžné role vyjdou na 200‒650 korun. Za větší nebo speciální umělecké papíry zaplatíte i přes 1 300 korun.
Dostanete se sem metrem Hibiya Line na stanici Kodemmacho (výstup 3, pět minut pěšky), případně linkami Ginza nebo Hanzomon na Mitsukoshimae (výstup A5, asi sedm minut). Nejblíž je stanice Shin-Nihombashi, odkud je to jen dvě minuty.
A neodjíždějte hned. V okolí stojí za návštěvu svatyně Fukutoku Jinja, zasazená mezi moderními budovami, nebo slavný most Nihonbashi. Právě od něj se historicky měřily vzdálenosti na japonských silnicích. V okolí najdete také muzeum japonských peněz. Ozu Washi navíc nabízí vlastní malé muzeum papíru a za zhruba 1 000 jenů si můžete vyzkoušet vyrobit vlastní arch washi. Otevřeno mají od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin.
Tokio chodí do hospody
„Ještě jednu tuhle ipu,“ objednáváme si čtvrté pivo. V Česku normálka, v Tokiu na nás koukají už trochu divně. Japonci totiž mají k pivu zvláštní vztah. Přestože značná část populace nemá geneticky příliš dobře vybavené tělo na odbourávání alkoholu, hospodská kultura tu přesto kvete. Přibližně 40 procent Japonců má sníženou aktivitu enzymu ALDH2, který pomáhá odbourávat acetaldehyd, látku vznikající při zpracování alkoholu. Proto se mnozí po několika doušcích červenají, buší jim srdce a alkohol snášejí podstatně hůř než Evropané. Přesto se po práci vyráží na pivo. Ideálně s kolegy a šéfem.
Tradice společného popíjení se nazývá nomikai. Odmítnout pozvání nadřízeného nemusí být úplně jednoduché. Pracovní den tak často pokračuje v izakaye, malé japonské hospodě, kde se u piva probírají pracovní záležitosti i soukromý život. A protože bydlení v centru Tokia je drahé, spousta zaměstnanců dojíždí z předměstí. Kdo nestihne poslední vlak, má problém. Není proto úplně neobvyklé potkat ráno na chodníku muže v obleku a kravatě, kteří po náročném večeru usnuli přímo na ulici.
|
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Zajímavou kapitolou je kouření. Tokio rozhodně není bezkouřové město, jenže zapálit si nelze všude. Na ulicích jsou v řadě čtvrtí vyhrazená kuřácká místa a za kouření mimo ně mohou hrozit pokuty. V hospodách je situace pestřejší. Celostátní pravidla kouření uvnitř výrazně omezila, ale některé malé starší podniky a zvlášť vyhrazené prostory mají výjimku.
„V Japonsku je kouření v některých hospodách pořád jako za starých dob. Člověk ale musí sledovat, jestli je v konkrétním podniku povolené,“ vysvětluje nám v jednom malém tokijském baru Stephen Coyle, Kanaďan pracující v Japonsku pro velkou stavební společnost. Vedle klasických cigaret jsou všudypřítomná také zařízení na zahřívaný tabák. Japan Tobacco, společnost, v níž má podíl japonský stát, tu prodává například vlastní značku Ploom. A právě tady jsme zažili zajímavé generační setkání. Starší muž si vychutnával klasickou Camelku, zatímco mladý muž v kravatě držel moderní zařízení Aura. Oba přitom spojovala krabička s logem Camel. Dvě generace, dva způsoby kouření, jedna značka, jeden společný stůl. Na rostoucí oblibě zahřívaného tabáku se podle Charlieho Chena z Japan Tobacco podílí také japonská kultura ohleduplnosti. Lidé oceňují, že si mohou dopřát svůj tabákový rituál, aniž by okolí vystavovali kouři a typickému zápachu klasických cigaret.
A pak je tu pivo. Japonsko už dávno není jen zemí velkých značek Asahi, Kirin nebo Sapporo. Rozvíjí se tu také velmi zajímavá řemeslná pivní scéna. My jsme vyrazili přímo za místními výčepy. Uchu Brewing nás přivítal v prostředí tokijských mrakodrapů a high-tech architektury, Craftrock Brewing zase v trochu zapadlejších uličkách a zastavili jsme se také v Tokyo Beer Lab. Právě v těchto podnicích je vidět, že Japonci si oblíbili i experimentální piva, nové styly a malé pivovary.
Další město pod chodníkem
V Tokiu se dá strávit celý den, aniž by člověk pořádně zahlédl oblohu. Pod velkými nádražími se totiž rozkládají další města: spletité chodby, několik úrovní podchodů, nákupní pasáže, restaurace, kavárny i bary. Pod Tokyo Station můžete sejít dolů a ztratit se mezi stovkami obchodů, ramenárnami, stánky s bento krabičkami a obchody s pokémony nebo Ghibli. V Šindžuku je podzemí skoro stejně rušné jako ulice nahoře. A pozor, přestup mezi jednotlivými linkami se může změnit v malou expedici. Některé stanice jsou tak obrovské, že člověk chvíli přemýšlí, jestli ještě pořád cestuje metrem, nebo už se ocitl v jiném městě.
|
150 kilometrů, pět zastávek a žádný itinerář. Kefalonie se nejlépe poznává bez plánu
Tokio je také královstvím automatů. Nestojí jen u stanic, ale i v bočních uličkách, pod mosty nebo na úplně nečekaných místech. Koupíte v nich studený čaj, horkou kávu v plechovce, limonády, energetické nápoje, zmrzlinu, instantní nudle, hotová jídla, rýži nebo třeba vývarový základ na vaření. Ale také použité kalhotky. Většina automatů bere mince a bankovky, řada také dopravní čipové karty Suica nebo PASMO. Žádnou speciální kartu na automaty nepotřebujete, stejné karty používáte i v metru a vlacích.
Až budete chtít zažít další dimenzi Tokia, zamiřte do teamLab Borderless v komplexu Azabudai Hills. Tohle není klasická galerie, kde se chodí od obrazu k obrazu. Digitální projekce se přelévají přes stěny, podlahy i mezi jednotlivými místnostmi, květiny rozkvétají a mizí a světelné instalace reagují na návštěvníky. Nemá pevnou trasu ani mapu. Prostě bloudíte, objevujete a občas nevíte, jestli jste v galerii, nebo uvnitř počítačového snu. Není divu, že patří k nejvyhledávanějším tokijským atrakcím.
Tokio očima Čecha