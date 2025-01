Rychlý Brad Pitt, velké finále Toma Cruise, postapokalyptický horor. Je tu akční filmový rok

Captain America: Nový svět

V únoru v kinech začne novou kapitolu Captain America. Titulní postavou tentokrát není Steve Rogers, ale Sam Wilson aka Falcon. Čtvrtý díl je zároveň pokračováním televizní minisérie The Falcon and the Winter Soldier. Zajímavostí je i obsazení Harrisona Forda. Ten si ve filmu zahraje amerického prezidenta, kterého ztvárnil už před 28 lety ve snímku Air Force One.

Karate Kid: Legendy

Velkým návratem do kinosálů je i Karate Kid. Roli Daniela LaRussa si opět střihne Ralph Macchio, který svou legendární postavu hraje i v úspěšném netflixovském seriálu Cobra Kai.

Mission: Impossible

Finále čeká akční sérii s Tomem Cruisem v hlavní roli. Když ztvárnil poprvé agenta Ethana Hunta, bylo Cruisovi 34 let. Letos v létě herec oslaví 63. narozeniny. Mission: Impossible – Poslední zúčtování dorazí do kin v květnu.

Balerína

Keanu Reeves role drsňáků, kteří kosí tucty nepřátel, prostě umí. Série John Wick byla kasovním trhákem. V červnu na plátno vtrhne pro změnu Balerína. Snímek se odehrává mezi událostmi ve filmech John Wick: Kapitola 3 a John Wick: Kapitola 4 a sleduje příběh Evy, která podstoupila výcvik u zabijáckých Romů. V hlavní roli se představí Ana de Armas, tedy dáma, která už zkušenosti z akčních snímků má. Objevila se například v poslední bondovce Není čas zemřít.

28 let poté

Postapokalyptický horor 28 dní poté vznikl v roce 2002 a odehrával se necelý měsíc po propuknutí zombie epidemie Letos v červnu se do kin příběh vrátí. Ač to bude teprve 23 let od původního snímku, dostalo pokračování název 28 let poté. Děj sleduje osud skupiny, která se před nakaženými ukryla do karantény malého ostrova. Technickou zajímavostí filmu je fakt, že jej štáb z větší části točil na iPhone, aby dosáhl autentické atmosféry.

F1

Autentickou podívanou slibuje i sportovní drama F1. Film se natáčel na skutečných okruzích během závodních víkendů. V hlavní roli se představí Brad Pitt, který hraje závodního veterána. S mladým kolegou budou hájit barvy smyšleného týmu APXGP. Na filmu se jako konzultant podílel i několikanásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Superman

Do kin se letos chystá i nový Superman. Tentokrát s tváří Davida Corensweta. Režisér a scenárista James Gunn avizoval, že inspirací mu byly spíše komiksy než předchozí filmy. Na nového Supermana se diváci nejspíš těší hodně. První trailer, který vyšel v polovině prosince, totiž za dva dny získal 250 milionů zhlédnutí na YouTube, což z něj dělá nejsledovanější trailer společnosti DC Comics.

Fantastická čtyřka

Velká očekávání jsou i kolem snímku Fantastická čtyřka: První kroky. Předchozí zfilmovaná verze komiksu u diváků pohořela, proto teď fanoušci hledí s nadějemi k snímku, který do kin dorazí v létě. V hlavních rolích se objeví Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn a Ebon Moss-Bachrach.