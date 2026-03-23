Podle dat amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) překročila ve středu 18. března globální teplota mořské hladiny dosavadní rekord pro tento den z roku 2024. Přestože může jít o krátkodobý výkyv, celkový trend oteplování v posledních týdnech je zcela zřejmý.
Rekordy ještě před nástupem El Niña
El Niño obvykle zvyšuje průměrnou teplotu oceánů přibližně o 0,2 °C. Současná rekordní hodnota však přichází ještě v neutrální fázi klimatického systému ENSO (El Niño–Southern Oscillation), což odborníci považují za alarmující signál. S postupným nástupem El Niña se totiž očekává další růst teplot.
Směřujeme k „super El Niñu“?
Podle portálu Severe Weather Europe je téměř jisté, že se El Niño v následujících měsících plně rozvine v tropickém Pacifiku. Naznačují to změny v atmosférickém i oceánském proudění. Silné západní větry tlačí teplou vodu směrem k východnímu Pacifiku, kde teploty rychle rostou.
Dopady super El Niña:
Nejnovější prognózy navíc ukazují na rychlejší nástup a vyšší intenzitu tohoto jevu. Už během léta se mohou odchylky teplot přiblížit hodnotám +2 °C a na podzim dále zesilovat. Meteorologové proto stále častěji hovoří o možném „super El Niñu“. Takto rychlé oteplování tropického Pacifiku může výrazně narušit globální cirkulaci atmosféry a vyvolat řetězovou reakci po celém světě.
Dopady v Evropě a střední Evropě
Změny v globální cirkulaci, teplotě i vlhkosti se projeví také v Evropě, i když obvykle méně výrazně než v jiných částech světa.
Co nás čeká v dalších letech
Pro globální klima to znamená zvýšenou pravděpodobnost, že období let 2026 a 2027 může překonat dosud rekordně teplé roky 2023 a 2024. Pokud se scénář super El Niña naplní, může jít o další významný milník v probíhajících změnách klimatu. Vývoj v následujících měsících tak bude klíčový nejen pro meteorology, ale i pro celé hospodářství a každodenní život po celém světě.
