Rýma a kašel jsou zpět. Nepodceňujte podzimní virózy, nachlazení může zkomplikovat život

Autor: Kamila Hudečková
  11:00
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Období nemocí je už tady | foto: Profimedia.cz

Virové infekce trápí dospělé i děti. Zpravidla trvá jejich vyléčení pár dní, ale pozor na „přecházení“, ne vždy se vyplatí. I běžné nachlazení se může změnit v zánět nosních dutin, zánět středního ucha nebo bronchitidu či zápal plic.

Nejčastějším projevem nemoci je kašel, který je přirozeným obranným mechanismem. Snaží se z těla odstranit hlen, nečistoty nebo dráždivé látky z dýchacích cest. U běžné infekce obvykle během několika týdnů odezní. „Kašel je jedním z nejčastějších příznaků, se kterými lidé přicházejí do ordinace. U běžné virové infekce může přetrvávat i několik týdnů, přestože ostatní příznaky už ustoupily. Pokud se ale postupně zhoršuje, vrací se nebo se přidají další obtíže, je vhodné příčinu konzultovat s lékařem,“ řekla Barbora Drobňáková, praktická lékařka kliniky Venova.

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Rozhoduje počet dní

Podle délky trvání se rozlišuje akutní kašel do tří týdnů, subakutní v délce tří až osmi týdnů a chronický, který trvá déle než osm týdnů. „Důležitý je také typ kašle. U suchého a dráždivého lze krátkodobě, zejména na noc, využít léky tlumící kašel. U vlhkého kašle je naopak vhodné podpořit vykašlávání. Častou chybou je současné užívání léků, které kašel tlumí, s přípravky podporujícími vykašlávání. Tyto přístupy mají opačný účinek a bez doporučení lékaře nebo lékárníka není vhodné je kombinovat,“ upozorňuje lékařka.

Typická bývá také rýma, bolest v krku a zvýšená teplota nebo horečka. Za zvýšenou teplotu se obvykle považuje 37 až 38 °C, horečka je nad 38 °C.

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Při horečce lze podle potřeby použít paracetamol nebo ibuprofen, vždy v souladu s doporučeným dávkováním. Pozor je třeba dát především na kombinované přípravky proti nachlazení, které mohou obsahovat stejnou účinnou látku.

„U paracetamolu je důležité hlídat celkovou denní dávku. Lidé někdy užijí tabletu proti horečce a zároveň sáhnou po kombinovaném přípravku na nachlazení, aniž si uvědomí, že obsahuje stejnou účinnou látku,“ varuje lékařka Drobňáková.

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Chřipka to ještě není, ale jak to poznám?

I když spousta lidí pojmenovává nachlazení či podzimní respirační nemoci chřipkou, zpravidla to tak není. Chřipka je specifické onemocnění způsobené chřipkovými viry a většinou má i jiný (i když podobný) průběh a může mít velni vážné následky, především pro starší nebo chronicky nemocné lidi. Proto odborníci každoročně doporučují očkování, které ochrání především před těžkým průběhem chřipky. A právě podzim je tou nejlepší dobou, aby se do chřipkové epidemie, která zpravidla přichází do Česka během zimy, stihly vytvořit v těle protilátky.

Očkování proti chřipce

  • V Česku je proti chřipce očkováno méně než devět procent populace a ani u seniorů se proočkovanost nedostává na 30 procent, přestože Světová zdravotnická organizace doporučuje alespoň 75 procent. Pro srovnání, Dánsko dosahuje přibližně 75 procent a Irsko kolem 70 procent.
  • Hlavním důvodem je podceňování chřipky, kdy ji lidé vnímají jako běžné nachlazení. Přitom během poslední sezony vyžadovalo hospitalizaci pro těžký průběh chřipky přes 4 700 pacientů a několik stovek lidí na její následky zemřelo, více než 91 procent z nich tvořili senioři nad 65 let.
  • Nejvhodnější období je právě nyní, aby měl organismus dostatek času vytvořit protilátky ještě před začátkem hlavní sezony a ochrana vydržela po celý její průběh. Ochrana se vytváří přibližně dva týdny po očkování.
  • I když se účinnost vakcíny podle sezony pohybuje mezi 30 až 54 procenty proti samotné infekci, hlavní přínos spočívá v prevenci těžkého průběhu, hospitalizace a úmrtí.

Protože se chřipkové viry průběžně mění, složení vakcíny se každý rok přizpůsobuje variantám, jejichž výskyt v nadcházející sezoně očekávají. Vakcína pro sezonu 2026/2027 cílí na dvě varianty typu A a jednu typu B. Oproti loňsku se tak obměnily všechny tři zahrnuté kmeny. Neznamená to, že chřipka letos musí být závažnější, je to ale důvod nespoléhat jen na loňské očkování.

„Viry se průběžně mění a ochrana po očkování časem slábne, proto se doporučuje očkovat se proti chřipce každý rok. Optimálním obdobím bývá říjen až prosinec. Chřipková aktivita totiž často vrcholí až v lednu nebo únoru, epidemie však může začít i dříve,“ popisuje Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.

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