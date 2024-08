S handicapem na seznamkový Tinder? To sotva. Musí to jít ještě jinak

Odbornice na seznamování Kristýna Mertlová v rozhovoru pro Metro prozradila, co jí k založení projektu přivedlo, jak vznikl název Mingly či proč je téma handicapu v Česku stále tabu.

Co vás s manželem přivedlo k založení projektu?

Na původní myšlenku vzniku této seznamky nás přivedl tehdejší klient v seznamovací agentuře Michal Sněhota, který byl přes své vzdělání, profesní úspěch, ale i neuvěřitelně akční život odmítán ze strany žen právě kvůli svému handicapu. Michal se narodil s mozkovou obrnou, a tak pro pohyb potřebuje vozík nebo francouzské berle. Protože nás to hodně zaskočilo, že v 21. století může být někdo takhle skvělý odmítaný jen pro svůj handicap, rozhodli jsme se využít všechny svoje odborné zkušenosti z profesionálního seznamování a vytvořit on-line seznamku zdarma s individuálním přístupem a podporou koučů, zaměřenou primárně právě na osoby s handicapem.

Nejdříve se platforma jmenovala TvojeLáska, prošla však rebrandingem. Proč?

TvojeLáska fungovala, celkově se na ní seznamovalo několik tisíc lidí, měla veřejnou, mediální i odbornou podporu, nicméně jsme vnímali, že je graficky, ale i uživatelsky zastaralá a že je nutné ji posunout dál, pokud chceme, aby lidem skutečně pomáhala. Proto jsme začali koncem roku 2022 řešit otázku investora, který by nám pomohl ji posunout. Úplnou náhodou jsme v lednu 2023 dostali doporučení na Česko.digital a jejich komunitu expertních dobrovolníků, kteří by nám mohli s redesignem a úpravou pomoci. A ono to vyšlo.

Z čeho vznikl název Mingly?

Mingly vychází z anglického slova to mingle – míchat se, promíchat ve smyslu seznamovat, poznávat, socializovat, bavit se. Nový název a celý nový brand včetně barev, designu a loga prošel velmi dlouhým a náročným procesem pod odborným vedením, a hlavně následným testováním na cílové skupině. Do posledního kola šly tři varianty názvu vystihující podstatu naší služby, a právě osoby s handicapem byly těmi, kdo rozhodli, jak se nakonec celá platforma bude jmenovat. Osobně jsem měla jiného favorita, ale v současnosti jsem absolutně přesvědčena, že Mingly je perfektní. Nakonec i s ohledem na případnou expanzi do zahraničí.

Mingly startuje v září. Jak vůbec bude fungovat?

Aplikace je zcela unikátní hned v několika aspektech, ať už zaměřením nejen na hledání lásky, ale i jenom na hledání přátel, nebo na možnosti konzultací s odborníky a jejich neustálou podporu. V Mingly naleznete odborné kurzy, které vám pomohou, jak zlepšit svoje seznamovací dovednosti, poradí, jak si například správně vyplnit profil, jak vybrat vhodnou fotku nebo jak komunikovat s vybraným protějškem nebo se vůbec seznamovat bezpečně, je tam sekce s podcasty plných tipů a triků, světově unikátní analýza seznamovacího potenciálu LoveReport. Ale tou absolutní „bombou“ je e-kouč, který vás celým procesem seznamování provází a pomáhá vám úspěšně se seznámit. A pokud náhodou nedokáže pomoci ani on a potřebujete ještě mnohem specializovanější a konkrétnější podporu, jsou tam naši skuteční seznamovací kouči, psychologové a další odborníci, se kterými si domluvíte konzultaci a kteří vám pomohou.

Jaké ambice Mingly má?

Velké. Podobný koncept zaměřený na znevýhodněné osoby chybí v celé Evropě a je to velká chyba. Rádi bychom proto přinesli Mingly i za hranice Česka.

Proč podle vás právě známé seznamky, jako je Tinder nebo Badoo, nejsou lidem s handicapem otevřené?

Upřímně? Nestojí jim to za investici. Osoby s handicapem logicky nejsou nejbonitnější klienti, kteří vám budou platit tisíce, navíc mají specifické potřeby. Něco úplně jiného potřebuje člověk s postižením rukou, nějak jinak ovládá telefon nevidomý, něco zcela odlišného bude potřebovat člověk se sluchovým handicapem a úplně odlišné potřeby má od seznamky člověk s psychickými problémy. Tak proč „ztrácet čas“? Pro velké seznamovací giganty, ať už je to Tinder, Badoo, nebo i Bumble, je výrazně jednodušší se zaměřovat na velkou skupinu uživatelů a logicky je jejich cílem uživatele udržet na platformě co nejdéle, aby jim platil každý měsíc poplatek.

Proč je podle vás téma handicapu stále v Česku tabu?

Přiznám se, že sama nevím. Když jsem před těmi osmi lety zažívala odmítání Michala ze strany klientek z důvodu handicapu, nerozuměla jsem tomu a nerozumím dodnes. Je proto absolutně zásadní o tématu mluvit a ukazovat, že lidé s handikcapem mají úplně stejné potřeby, přání, pocity a touhy jako my „zdraví“. Tvrdě řečeno, opravdu nestačí jim koupit nový vozíček, přispět na nové vzdělání, ale je potřeba aktivně řešit i jejich další základní potřeby. A právě potřeba socializace, kamarádů, lásky, nebo prostě jen možnosti s někým blízkým sdílet svoje pocity, je základní potřeba a musíme jim pomoci ji naplnit. A považovat to za úplně normální a běžné. To je minimum.