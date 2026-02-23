Čeští curleři získali na ZOH 2026 8. místo a po turnaji si chválí hlavně atmoféru. „Byla skvělá. A to i díky českým fanouškům, kteří nás přijeli podpořit až do Cortiny. Dorazili jsme o něco později než ostatní sportovci, takže veškeré drobné organizační problémy již byly vyřešeny,“ říká pro Metro.cz skip Lukáš Klíma a dodává: „Celkové osmé místo bychom na začátku turnaje nepovažovali za dostačující, avšak po nevydařené první polovině jsme s konečným výsledkem celkově spokojeni.“
Začátek turnaj se českému týmu moc nepovedl. Po šesti porážkách se ale nakonec karta otočila. „Určitou dobu nás svazovalo, že i přes dobré výkony nepřicházelo vítězství. Věřili jsme a doufali, že se nepříznivá série podaří prolomit, což se nakonec povedlo v utkání proti Německu. Poté z nás napětí opadlo a další zápasy jsme již odehráli s větším klidem a důvěrou v tým,“ hodnotí turnaj Klíma.
Sezona pokračuje
Ačkoliv jsou olympijské hry už minulostí, čeští curleři se už nyní připravují na další část sezony. „Po náročných týdnech nás čeká další intenzivní období – v březnu Mistrovství České republiky, následně přípravný kemp a poté odjezd na dubnové Mistrovství světa v americkém Ogdenu,“ upřesňuje Klíma.
Výsledky českých zápasů v curlingu (muži):
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|11. 2. 2026
|19:05
|USA vs. Česko
|8:7
|13. 2. 2026
|09:05
|Švýcarsko vs. Česko
|7:3
|13. 2. 2026
|19:05
|Česko vs. Norsko
|4:7
|14. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Velká Británie
|4:7
|15. 2. 2026
|19:05
|Itálie vs. Česko
|5:10
|16. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Kanada
|2:8
|17. 2. 2026
|09:05
|Česko – Německo
|9:7
|18. 2. 2026
|14:05
|Čína vs. Česko
|5:10
|19. 2. 2026
|09:05
|Švédsko vs. Česko
|4:10
Konečné pořadí základní části
1. Švýcarsko 9 zápasů/9 výher
Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:
- Skip: Lukáš Klíma
- Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
- Druhý kámen: Martin Jurík
- Lead: Lukáš Klípa
- Náhradník: Radek Boháč
Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|4. 2. 19:05
|Kanada vs. Česko
|10:5
|5. 2. 10:05
|Švédsko vs. Česko
|7:4
|5. 2. 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|7:8
|6. 2. 14:35
|Česko vs. USA
|1:8
|7. 2. 14:35
|Česko vs. Korea
|9:4
|7. 2. 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|3:10
|8. 2. 10:05
|Norsko vs. Česko
|3:6
|8. 2. 14:35
|Itálie vs. Česko
|8:2
|9. 2. 10:05
|Česko vs. Estonsko
|8:4