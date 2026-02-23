S konečným výsledkem na olympiádě jsme spokojeni, říkají čeští curleři. Nabité mají i jaro

Marek Hýř
Veronika Reicheltová
Marek Hýř, Veronika Reicheltová
Sport   11:01
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhl od 11. do 21. února 2026. Čeští curleři při olympijské premiéře obsadili s bilancí tří výher a šesti porážek osmé místo. Zlato bere Kanada, která ve finále porazila 9:6 Velkou Británii.
Fotogalerie2

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del ghiaccio dějištěm curlingových zápasů. | foto: Michal Koubek, MAFRA

Čeští curleři získali na ZOH 2026 8. místo a po turnaji si chválí hlavně atmoféru. „Byla skvělá. A to i díky českým fanouškům, kteří nás přijeli podpořit až do Cortiny. Dorazili jsme o něco později než ostatní sportovci, takže veškeré drobné organizační problémy již byly vyřešeny,“ říká pro Metro.cz skip Lukáš Klíma a dodává: „Celkové osmé místo bychom na začátku turnaje nepovažovali za dostačující, avšak po nevydařené první polovině jsme s konečným výsledkem celkově spokojeni.“

Začátek turnaj se českému týmu moc nepovedl. Po šesti porážkách se ale nakonec karta otočila. „Určitou dobu nás svazovalo, že i přes dobré výkony nepřicházelo vítězství. Věřili jsme a doufali, že se nepříznivá série podaří prolomit, což se nakonec povedlo v utkání proti Německu. Poté z nás napětí opadlo a další zápasy jsme již odehráli s větším klidem a důvěrou v tým,“ hodnotí turnaj Klíma.

Olympiáda 2026 očima manželek: Velká hrdost, nervy na tribuně a kempování v karavanech

Sezona pokračuje

Ačkoliv jsou olympijské hry už minulostí, čeští curleři se už nyní připravují na další část sezony. „Po náročných týdnech nás čeká další intenzivní období – v březnu Mistrovství České republiky, následně přípravný kemp a poté odjezd na dubnové Mistrovství světa v americkém Ogdenu,“ upřesňuje Klíma.

Výsledky českých zápasů v curlingu (muži):

DatumČasZápasVýsledek
11. 2. 202619:05USA vs. Česko8:7
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko7:3
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko4:7
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie4:7
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko5:10
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada2:8
17. 2. 202609:05Česko – Německo9:7
18. 2. 202614:05Čína vs. Česko5:10
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko4:10

Konečné pořadí základní části

1. Švýcarsko 9 zápasů/9 výher
2. Kanada 9/7
3. Norsko 9/5
4. Velká Británie 9/5
5. USA 9/4
6. Itálie 9/4
7. Německo 9/4
8. Česko 9/3
9. Švédsko 9/2
10. Čína 9/2

Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:

  • Skip: Lukáš Klíma
  • Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
  • Druhý kámen: Martin Jurík
  • Lead: Lukáš Klípa
  • Náhradník: Radek Boháč

Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský

Datum a časZápasVýsledek
4. 2. 19:05Kanada vs. Česko10:5
5. 2. 10:05Švédsko vs. Česko7:4
5. 2. 19:05Česko vs. Velká Británie7:8
6. 2. 14:35Česko vs. USA1:8
7. 2. 14:35Česko vs. Korea9:4
7. 2. 19:05Česko vs. Švýcarsko3:10
8. 2. 10:05Norsko vs. Česko3:6
8. 2. 14:35Itálie vs. Česko8:2
9. 2. 10:05Česko vs. Estonsko8:4

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.