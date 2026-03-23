S podvodem se setkala téměř polovina lidí nad 65 let. Nejčastější trik vás možná překvapí

Autor: Metro.cz
  7:00
Digitální svět se stává běžnou součástí života seniorů. Spolu s rostoucí aktivitou na internetu ale přichází i vyšší riziko. Podle aktuálního průzkumu projektu Neviditelní se s online podvodem setkalo nejméně 44 procent Čechů starších 65 let. Přestože se jejich sebevědomí v digitálním prostředí mírně zvyšuje, počet těch, kteří podvodu skutečně podlehli, zůstává stejný.
foto: Projekt Neviditelní

Internet už dávno není jen doménou mladších generací. Podle průzkumu AMI Digital Index roste aktivita tzv. boomerů (narozených mezi lety 1946–1964) na sociálních sítích. Senioři více komentují, sdílejí i reagují na obsah.

Zásadní změnou je také přesun od počítačů k mobilním telefonům. Právě mobil se stává hlavním nástrojem pro přístup k internetu. Sociální sítě slouží seniorům především jako zdroj informací, teprve poté jako prostředek pro kontakt s přáteli či zábavu. Denně je využívá 54 % seniorů, nejčastěji Facebook a YouTube, kde tráví v průměru 88 minut denně.

Podle Českého statistického úřadu navíc nejrychleji roste právě podíl seniorů využívajících internet na mobilu – v roce 2025 to bylo už 58 % lidí ve věku 65 až 74 let.

Sebevědomí roste, ale limity zůstávají

Senioři si své digitální schopnosti hodnotí poměrně pozitivně. Pouze 2 až 4 % z nich se považují za úplné začátečníky.

Naopak asi 17 % se označuje za pokročilé uživatele, kteří zvládají nastavení zařízení i řešení běžných technických problémů. Největší skupinu (44–47 %) však tvoří tzv. základní uživatelé, kteří si poradí s běžnými úkony. Tato relativní jistota ale ne vždy odpovídá realitě – zejména při střetu s podvodnými praktikami.

Dobrou zprávou je, že většina seniorů ví, jak reagovat. V případě podezření na podvod by 60 % z nich nejdříve kontaktovalo banku. Přes 17 % by se obrátilo na policii.

Kyberkriminalita za miliardy

Přestože většina seniorů věří svému úsudku, jejich schopnost rozpoznat hrozby je různorodá. Necelých 14 % přiznává, že má s identifikací podvodů problém. Jistotu si naopak připisuje jen asi 8 %.

Dalších 48 % věří, že by podvod rozpoznali, ale připouští, že je může něco překvapit. Zbytek se pohybuje někde mezi – některé hrozby poznají, jiné ne. Podle Andrei Jarůškové je právě senior na internetu nejzranitelnější skupinou. „Celkový počet skutků v rámci kyberkriminality za celou ČR byl v loňském roce přes 21 tisíc v celkové hodnotě téměř 6 miliard Kč. Nejčastěji se jednalo o podvody typu Falešný policista/falešný bankéř a obětmi byli všichni napříč generacemi.“

Deepfake i falešné investice

Součástí průzkumu byl i test schopnosti rozpoznat deepfake obsah. Výsledky ukazují, že senioři si s některými typy podvodů poradí poměrně dobře – například falešné video s Michaelem Žantovským správně vyhodnotila většina respondentů.

Podobně 9 z 10 dotazovaných poznalo podvod s „rychlým zbohatnutím“ díky Bitcoinu. Horší výsledky už byly u složitějších scénářů. Nabídku práce v kryptoměnách s platem 70 tisíc Kč správně označilo jako podvod 88 % respondentů. A čtvrtina seniorů uvěřila deepfake videu s Barborou Špotákovou lákající na olympijský festival.

Dobrou zprávou je, že většina seniorů ví, jak reagovat. V případě podezření na podvod by 60 % z nich nejdříve kontaktovalo banku. Přes 17 % by se obrátilo na policii.

Příběh z praxe: dědictví z Ameriky

Konkrétní zkušenost sdílela i paní Pilařová prostřednictvím organizace ŽIVOT 90. „Paní Pilařová je naší dobrovolnicí a členkou našeho senátu. Sdílela s námi svou zkušenost s podvodem, který začal jako komunikace o údajném dědictví po prastrýci z Ameriky. Takového příbuzného měli skutečně v rodokmenu, neměl děti, proto s organizací paní Pilařová komunikovala poměrně dlouhou dobu až do chvíle, kdy chtěli peníze na právníky,“ přibližuje zkušenost Ruth Šormová, ředitelka ŽIVOTa 90.

WhatsApp: důvěryhodná past

Relativně novým typem podvodu je falešná zpráva na WhatsAppu, která přichází od známého kontaktu. Typicky žádá o hlasování v soutěži.

„Zpráva se díky tomu, že nám přijde od konkrétní osoby, tváří velmi důvěryhodně. Dokonce i u nás ve firmě ji díky důvěryhodnosti rozšířilo několik zaměstnanců s přáním pomoci dobré věci. Pokud na hlasování v dobré víře kliknete, odešle se zpráva vašim kontaktům, pracovním i soukromým. To může být velmi nepříjemné,“ vysvětluje Ondřej Hlaváček z Creditea.

Dobrou zprávou je, že většina seniorů ví, jak reagovat. V případě podezření na podvod by 60 % z nich nejdříve kontaktovalo banku. Přes 17 % by se obrátilo na policii.

Na riziko navazuje i Jarůšková. „Stejně jako fakt, že pachatel po potvrzení hlasování vaše kontakty zneužije k rozeslání falešné zprávy s žádostí o půjčení peněz.“ S tímto typem podvodu se setkalo 29 % respondentů.

Nejčastější trik: „Vyhráli jste“

Nejrozšířenější formou podvodu zůstává zpráva o údajné výhře – tu obdrželo 44 % seniorů.Podobně časté jsou falešné informace o doručení balíčku nebo podvodníci vydávající se za zájemce o zboží z online bazarů. U tohoto typu dokonce došlo k meziročnímu nárůstu (z 23 % na 33 %). Rostou i podvody spojené s investicemi do kryptoměn (z 23 % na 32 %). Cíl je vždy stejný: získat platební údaje nebo přimět oběť k platbě. A přibližně u 4 % seniorů se to podvodníkům daří.

Dobrou zprávou je, že většina seniorů ví, jak reagovat. V případě podezření na podvod by 60 % z nich nejdříve kontaktovalo banku. Přes 17 % by se obrátilo na policii. Podle Policie ČR je klíčové zachovat klid a nenechat se dostat pod tlak. Andrea Jarůšková radí: „Pokud se jedná o nákupy přes internet, vždy objednávejte jen u ověřených prodejců. V případě WhatsAppové zprávy s hlasováním v různých soutěžích a anketách nikdy neskenujte QR kódy z odkazu, mějte na telefonu dvoufázové ověření, a raději si předem telefonicky u odesílatele zprávy ověřte, zda ji zaslal skutečně on.“

