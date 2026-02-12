Rychlobruslařka Martina Sáblíková dnes nastoupí k závodu na 5000 metrů, tedy k disciplíně, ve které stále patří i ve 38 letech k favoritkám. Právě na nejdelší olympijské trati vybojovala v minulosti největší úspěchy. Tentokrát ale půjde na start po zdravotních problémech a s jediným cílem – zvládnout závod tak, jak jí to tělo dovolí.
Závod odstartuje v 16:30 a Sáblíková pojede až poslední jízdu. Vedle ní se postaví domácí Italka a další legenda sportu Francesca Lollobrigidová, jež získala před pár dny zlatou medaili v závodě na 3000 metrů. Závod odvysílá ČT Sport a ČT Sport plus.
„Bylo to hrozné“
Trojnásobná olympijská vítězka včera absolvovala v Miláně první trénink po nemoci, která jí v sobotu znemožnila start na 3000 metrů. Po jeho skončení neskrývala, že návrat na led byl mimořádně náročný. Přesto byla ráda, že se mohla alespoň rozjezdit a nečeká ji ostrý závod bez jediné přípravy.
„Bylo to hrozné, pokud nemám být sprostá,“ přiznala Sáblíková po zhruba dvacetiminutovém tréninku. Brusle obula poprvé od pátku, poté se snažila virózu vyležet. „První kola byla horší, pak se to trochu zlepšilo. Jsem ale ráda, že jsem se mohla postavit na led a nepůjdu na start rovnou z postele,“ dodala rodačka z Nového Města na Moravě.
Očekávání a podpora fanoušků
Ještě v úterý mluvila o tom, že má z pětikilometrové trati obavy. Ve středu už působila klidněji, konkrétní očekávání ale neměla. „Nepůjdu do závodu s tím, že bych to rozjela na 35 sekund a jen to odkroužila. Pojedu na to, na co budu mít, a uvidíme, jak to tělo zvládne. Nikdo neví, jestli začnu zpomalovat po druhém, nebo až po desátém kole,“ popsala.
Sáblíková, která má jako první český sportovec šanci startovat už na šestých zimních olympijských hrách, znovu vyzdvihla obrovskou podporu fanoušků. Na sociálních sítích jí přišly tisíce zpráv, které ani nestihla přečíst. „Je to pro mě strašně emotivní. Ta podpora je neskutečná a vážím si jí možná víc než případné medaile. Člověk ví, že v tom není sám,“ řekla dojatě.
Během své kariéry získala svěřenkyně trenéra Petra Nováka desítky medailí z mistrovství světa a Evropy a sedm olympijských cenných kovů. Teoreticky už nikomu nic dokazovat nemusí, přesto ji současná situace mrzí. „Přijela jsem sem bojovat o nejvyšší příčky a svědomitě jsem se připravovala. Tohle mě hodně mrzí. Zítra to ale rozjedu, jak budu moct, a uvidíme,“ uzavřela Sáblíková, která by se pak ještě mohla zúčastnit závodu na 1 500 metrů.
