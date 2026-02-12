Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   18:37
Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší desítky.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková dnes nastoupila k poslednímu závodu na 5000 metrů, tedy k disciplíně, ve které stále patřila i ve 38 letech k favoritkám. Právě na nejdelší olympijské trati vybojovala v minulosti největší úspěchy. Tentokrát se ale na trať po zdravotních problémech vrátila a s jediným cílem – zvládnout závod tak, jak jí to tělo dovolí.

A to se jí povedlo, dojela na předposledním místě (11.) a hala po jejím finiši explodovala emocemi. Vedle ní se při poslední jízdě postavila domácí Italka a další legenda sportu Francesca Lollobrigidová, jež získala zlatém závodu na 3000 metrů opět zlatou medaili.

Svou olympijskou kariéru si může Sáblíková prodloužit do pátku 20. února, kdy může startovat na trati 1500 metrů. To ale po rozhovoru pro ČT Sport spíše vyloučila. „Nedokážu si v této chvíli, že bych tady jela ještě další závod,“ přiznala.

V mimořádně vyrovnaném závodě zvítězila Lollobrigidaová o pouhou desetinu sekundy před Nizozemkou Merel Conijnovou. Třetí Norka Ragne Wiklundová ztratila 17 setin. Medaile nezbyla na Belgičanku Sandrine Tasovou, která na distanci, na níž obvykle bývají i mezi nejlepšími několikasekundové rozdíly, zaostala jen o 30 setin.

Pocity před jízdou: „Bylo to hrozné“

Trojnásobná olympijská vítězka včera absolvovala v Miláně první a možná i poslední trénink po nemoci, která jí v sobotu znemožnila start na 3000 metrů. Po jeho skončení neskrývala, že návrat na led byl mimořádně náročný. Přesto byla ráda, že se mohla alespoň rozjezdit a nečeká ji ostrý závod bez jediné přípravy.

Spor Ukrajinců na hrách sílí. Olympijský výbor mluví o propagandě, Zelenskyj o pravdě

„Bylo to hrozné, pokud nemám být sprostá,“ přiznala Sáblíková po zhruba dvacetiminutovém tréninku. Brusle obula poprvé od pátku, poté se snažila virózu vyležet. „První kola byla horší, pak se to trochu zlepšilo. Jsem ale ráda, že jsem se mohla postavit na led a nepůjdu na start rovnou z postele,“ dodala rodačka z Nového Města na Moravě.

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů. (11. února 2026)

Očekávání a podpora fanoušků

Ještě v úterý mluvila o tom, že má z pětikilometrové trati obavy. Ve středu už působila klidněji, konkrétní očekávání ale neměla. „Nepůjdu do závodu s tím, že bych to rozjela na 35 sekund a jen to odkroužila. Pojedu na to, na co budu mít, a uvidíme, jak to tělo zvládne. Nikdo neví, jestli začnu zpomalovat po druhém, nebo až po desátém kole,“ popsala.

Sáblíková, která má jako první český sportovec šanci startovat už na šestých zimních olympijských hrách, znovu vyzdvihla obrovskou podporu fanoušků. Na sociálních sítích jí přišly tisíce zpráv, které ani nestihla přečíst. „Je to pro mě strašně emotivní. Ta podpora je neskutečná a vážím si jí možná víc než případné medaile. Člověk ví, že v tom není sám,“ řekla dojatě.

Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Během své kariéry získala svěřenkyně trenéra Petra Nováka desítky medailí z mistrovství světa a Evropy a sedm olympijských cenných kovů. Teoreticky už nikomu nic dokazovat nemusí, přesto ji současná situace mrzí. „Přijela jsem sem bojovat o nejvyšší příčky a svědomitě jsem se připravovala. Tohle mě hodně mrzí. Zítra to ale rozjedu, jak budu moct, a uvidíme,“ uzavřela Sáblíková, která by se pak ještě mohla zúčastnit závodu na 1 500 metrů.

