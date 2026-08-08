Říká se, že politik se před volbami modlí, aby ho zvolili, a po volbách zase dává na modlení, aby nemusel plnit to, co sliboval. Jak se ale také říká, nikdo vám nemůže dát víc, než vám já mohu slíbit, či slibem nezarmoutíš.
Sáblíková se už klouzat nebude. A co Metoděj?
V roce 2010 sypala rychlobruslařka Martina Sáblíková z rukávu jednu medaili za druhou, byly čtyři a výhradně zlaté.
„Pokud sociální demokracie bude úspěšná ve volbách do Sněmovny, jsme schopni infrastrukturu potřebnou k výstavbě rychlobruslařské haly zajistit,“ prohlásil tehdy sebevědomě premiér Jiří Paroubek. Fenomenální sportovkyně mezitím ukončila kariéru a hala stále nestojí. Ke slibu se nedávno přihlásil současný premiér Andrej Babiš s tím, že ta hala bude i pro nadějného rychlobruslaře Metoděje Jílka...
Podobně se roky hovoří oN árodním fotbalovém stadionu. I ten pochází z hlavy politika Jiřího Paroubka. V roce 2006 o něm mluvil v souvislosti s přestavbou sparťanského svatostánku. Plácl si na to s tehdejším šéfem české kopané Vlastimilem Košťálem. A jako u haly pro Sáblíkovou si dal podmínku – vyhrát volby. „Pokud budu já předsedou vlády po volbách, budu prosazovat, aby vláda uvolnila potřebné infrastruktury související s výstavbou Národního fotbalového stadionu částku asi jedné miliardy korun,“ prohlásil nyní již bývalý šéf ČSSD před dvaceti lety.
Volné pole v Letňanech a Epopej jako evergreen
Hitem prvních let 21. století byla v Praze olympiáda. Už v roce 2007 zahořel primátor Pavel Bém pro olympijský oheň v hlavním městě, a to buď v roce 2016, nebo 2020. Prvním krokem bylo prodloužení metra C do Letňan, kde měl stát hlavní olympijský stadion pro 65 tisíc diváků. Utracených 15 miliard korun a výstup do polí. Mezitím ale politici vymysleli nové plány. když ne stadion, tak by v Letňanech mohla stát vládní čtvrť a v ní všechna česká ministerstva.
Zřejmě nejvousatějším slibem naší historie je výstavní prostor pro Slovanskou epopej malíře Alfonse Muchy. Ten ji pro Prahu namaloval v letech 1910 až 1928 s tím, že ji Praze daroval, ale s podmínkou, že jí město má vytvořit důstojný výstavní stánek. Epopej, až na několik let v Praze, kdy se rekonstruoval zámek v Moravském Krumlově, kde Epopej „dočasně“ skončila, ale v české metropoli žádné takové prostory nemá.
Zatím posledním slibovaným adeptem na vystavení je Palác Savarin.
„Slibotechnika“ je celosvětovou disciplínou