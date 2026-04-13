Nad Českem se v těchto dnech drží zvýšené množství saharského prachu, který ovlivňuje nejen vzhled oblohy, ale i samotné počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se jemné částice písku ze severozápadní Afriky nacházejí ve vyšších vrstvách atmosféry a nad územím zůstanou i v průběhu dalších dnů.
Prach může způsobit větší oblačnost a zároveň i nižší teploty, než jaké ukazují běžné předpovědní modely. Ty totiž s tímto jevem neumějí přesně pracovat. „Přítomnost saharského prachu nám způsobí zejména to, že obloha nebude tak modrá - pokud zrovna bude jasno - a dokonce se v dešti může dostat výjimečně i na zem. Srážek ale mnoho v následujících dnech nebude, vyskytovat se může případně jen v Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině,“ uvedl ČHMÚ.
Odložte mytí aut na příští týden
Právě pokud se navíc přidají srážky, může se prach dostat až k zemi. V takovém případě se často usazuje na autech, oknech nebo venkovním nábytku a vytváří typický zažloutlý povlak. Meteorologové proto doporučují, aby lidé v těchto dnech zbytečně nemyli svá auta – déšť by je totiž mohl během krátké chvíle znovu znečistit.
Pokud se prach ocitne na kapotě vozu, nejlepším řešením je auto opláchnout velkým množstvím vody, ideálně na samoobslužné vysokotlaké myčce. Vyhněte se mytí auta nasucho, protože saharský prach obsahuje jemné částice písku, které by při otírání mohly nenávratně poškrábat lak automobilu.
„Krvavý“ déšť
Prach, který zvedají do ovzduší bouře nad saharskou pouští, se do Česka dostává opakovaně. Jestliže v danou dobu prší či sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. Někdy se proto danému jevu přezdívá „krvavý“ déšť.
O Velikonocích před dvěma lety byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace. Prach tehdy omezil i výkon solárních elektráren. Prach také v minulosti ochromil jiné evropské státy. Například v dubnu způsobil větší komplikace také v Řecku, kde zbarvil oblohu do ruda. Tamní obyvatelé museli v ulicích nosit na obličejích ochranné masky. V kombinaci s deštěm tam písek vytvořil na ulicích i automobilech bláto.
Podle aktuální předpovědi bude během týdne převládat spíše oblačné počasí, místy se objeví přeháňky, zejména v úterý. Právě při dešti se může efekt saharského prachu projevit nejvíce. Teploty se jinak budou pohybovat přibližně mezi 18 až 20 stupni Celsia, při větší oblačnosti však mohou být o něco nižší.