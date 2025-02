Deník Metro zapátral v nabídkách tuzemských i zahraničních módních značek. Zjistil, že letošním králem barev bude mocha trend. Oslovil proto také ty, které se odstín hřejivé hnědé barvy rozhodly využít marketingově.

Zkouška kafem

Pro účely tohoto článku jsem si zhruba před týdnem pořídil mikinu ve výše zmiňovaném trendy odstínu a vyrazil v ní do práce. A pak s kamarády na pivo. Dopadlo to přesně podle očekávání. Ten den mi zařazení odstínu kávové pěny do šatníku samy od sebe pochválily hned tři ženy včetně dvou kolegyň z redakce. Z chlapů si nevšiml de facto vůbec nikdo.

Jednou z největších výhod barvy mocha mousse je přitom fakt, že ji díky její všestrannosti snadno zařadí do šatníku i (oproti ženám částečně barvoslepý) chlap. Na tento fakt sází například tuzemská modní značka pro dlouhány – TallGuys. „Tento rok je plný teplých, zemitých tónů a mocca se stává hlavní barvou, která ovládne svět módy. A co je nejlepší? My jsme připraveni, abyste si tuto barvu užili v plné parádě. Mocca barvu jsme zařadili již loni do nabídky s myšlenkou, abychom přinesli na trh i více neutrální a jemnější barvy, které nebudou pastelové – jako nabízí spousta ostatních značek. Dnes jsou tepláky v tomto odstínu náš druhý nejprodávanější produkt,“ říká pro deník Metro zakladatel módní značky TallGuys Radek Pilař.

Hnědá je dobrá

Na zařazení moccha barvy do šatníků jsou připraveni, a mají o produkty v tomto odstínu zájem, nejen tuzemští muži, ale i české ženy. Tento fakt deníku Metro potvrdila i Daniela Hannová z agentury Friendly Friends, jež má v tuzemsku na starosti propagaci dvou oblíbených značek, takzvaných lovebrandů – Levi’s a Converse.

„Prvně jmenovaná značka se dlouhodobě orientuje na zemité odstíny. Mezi novinkami má mimo jiné hnědé lněné kalhoty, přímo mocca mousse kousky ale v její nabídce nenajdete,“ popisuje pro deník Metro Hannová a dodává, že na rozdíl od konzervativního Levi’s u stihla na trend již zareagovat druhá jmenovaná značka tenisek s hvězdou ve znaku. „Converse má pro tuto sezonu spoustu hnědých modelů včetně těch v barvě roku 2025,“ dodává pro Metro Hannová.

Rychlá kávová móda

Hnědé a béžové modely, které se odstínu kávové pěny velice přibližují, nabízí v posledních měsících také kupříkladu české obuvnické značky Botas, Vasky či Dophams. Jde ale spíše o souhru náhod než o honění se za trendem. Zemité neutrální barevné odstíny jsou přece jen v kurzu již několik let.

Co se týče oblečení, zejména pleteninu v odstínu mocha mousse ve velkém naskladnily řetězce s rychlou módou jako Reserved, Lindex, Zara či H&M.

Posledně jmenovaná síť obchodů dokonce v odstínu roku 2025, nebo v opravdu hodně podobném, nabízí i outfity určené k bazénu. V půlce února jde podle mnohých o poněkud originální volbu.