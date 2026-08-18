Sangria má kořeny možná až u Římanů. Jak se z ní stal symbol španělského léta?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  11:37
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Oblíbený letní nápoj má nečekaný příběh. Sangria není jen víno s ovocem. | foto: Archiv

Nejčastěji červený nápoj sangria patří k symbolům španělského léta, její příběh je ale mnohem zajímavější než kombinace vína, ovoce a ledu. Může se lišit v každém regionu i v každé rodině. Odkud se vzala, proč se jí říká právě sangria a proč její název chrání Evropská unie? Tohle všechno má překvapivou historii.

Sangria dnes patří k symbolům španělského léta. Její historie je ale mnohem méně jednoznačná, než by se mohlo zdát. Přesný původ nápoje totiž není doložený a kolem jeho vzniku se objevuje hned několik teorií.

Jedna z nich sahá až do období římské říše. „Nejstarší teorie sahá až k Římanům, kteří po obsazení Pyrenejského poloostrova přinesli vinnou révu a se zvykem ředit víno vodou a kořením, tehdejší voda totiž často nebyla bezpečná k pití a alkohol pomáhal zneškodnit bakterie,“ vysvětluje Jaroslava Šnejdarová, majitelka obchodu se španělskými delikatesami eDelikatesy.cz. Podobné nápoje z vína, bylin a koření se ve středověku objevovaly po celé Evropě, a to pod různými názvy.

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Samotné označení sangria se podle dostupných pramenů objevuje až v 18. století. Nejčastěji se jeho původ spojuje se španělským slovem sangre, tedy krev, které odkazuje na sytě červenou barvu nápoje. Existuje ale i méně obvyklá teorie, podle níž má slovo původ v sanskrtu a do španělštiny se dostalo přes urdské označení pro sladké víno.

„Ať je pravda kdekoliv, jedno se nemění - sangria byla od počátku nápojem lidu, receptem, který si každá rodina a každý region přizpůsobovali podle toho, co zrovna měli po ruce,“ doplňuje Šnejdarová.

Oblíbený letní nápoj má nečekaný příběh. Sangria není jen víno s ovocem.

Za oceán ji dostala světová výstava

Zatímco ve Španělsku měla sangria své místo už dávno, do širšího povědomí ve světě se dostala překvapivě pozdě. Výrazný zlom přišel v roce 1964 během Světové výstavy v New Yorku. Španělský pavilon tehdy nápoj představil jako jednu z podob své národní kuchyně a sangria si získala americké návštěvníky.

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Od té doby se začala šířit i mimo Evropu a postupně se z ní stal jeden ze symbolů španělského léta. Dnes ji najdete na nápojových lístcích v mnoha zemích a pro řadu turistů patří k dovolené ve Španělsku stejně jako tapas nebo pozdní večeře.

Každý recept může být trochu jiný

Sangria má navíc jednu vlastnost, která ji odlišuje od řady klasických koktejlů. Není určená primárně pro jednoho člověka a jednu sklenici. Tradičně se připravuje ve větším džbánu, který putuje po stole a ze kterého si hosté sami nalévají.

Hodí se k tapas, k dlouhému obědu i k posezení s přáteli nebo rodinou. A zatímco u řady koktejlů existuje poměrně přesně daný recept, u sangrie je situace jiná. Ve Španělsku se její podoba liší podle regionu, podniku i rodiny.

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Nejznámější je sangria roja připravená z červeného vína, ovoce, trochy brandy a cukru. Lehčí variantou je sangria z bílého vína, která se kombinuje například s broskvemi, melounem nebo mátou. Pro slavnostnější příležitosti lze použít také šumivou cavu.

Se sangrií se někdy zaměňuje tinto de verano. Jde ale o jednodušší letní nápoj, který se připravuje z červeného vína a limonády nebo perlivé vody s ledem. Existují také nealkoholické varianty sangrie, ve kterých víno nahrazuje například hroznová šťáva nebo čaj.

Název sangria má v Evropě ochranu

Sangria přitom není jen obecné označení pro jakýkoli nápoj z vína a ovoce. „Málokdo ví, že název ‚sangria‘ je na úrovni Evropské unie chráněný. Nápoj takto smí být oficiálně označen pouze tehdy, pochází-li ze Španělska nebo Portugalska, jinde vyrobené obdoby se musí prodávat pod jiným názvem, i když použijí stejný postup,“ vysvětluje odbornice.

Ochrana názvu řadí sangrii mezi produkty, u nichž Evropská unie chrání nejen samotný výrobek, ale také jeho spojení s konkrétním místem původu. Pro Španělsko tak nejde jen o oblíbený letní nápoj, ale také o součást gastronomické tradice.

Připravte si sangrii doma

  • Ingredience (na cca 1,5 l, 4-6 porcí):
  • 1 láhev (0,75 l) kvalitního španělského červeného vína, nejlépe Rioja nebo jiné plnější červené
  • 1 pomeranč nakrájený na plátky nebo kostky
  • 1 jablko nakrájené na kostky
  • 1 citron nakrájený na plátky
  • 50 ml brandy nebo španělského Cardenal Mendoza
  • 2-3 lžíce třtinového cukru nebo pomerančového sirupu (dle chuti)
  • 200 ml perlivé vody nebo limonády (přidává se až před podáváním)
  • hodně ledu
  • volitelně: hrst borůvek nebo kousky broskve, snítka máty

  • Postup:
  • Ovoce omyjte a nakrájejte na menší kousky. Dejte do velkého skleněného džbánu.
  • Přidejte brandy a cukr, jemně promíchejte a nechte ovoce alespoň 15 minut macerovat, uvolní tak více šťávy a chuti.
  • Zalijte červeným vínem, znovu promíchejte a džbán uložte na nejméně 2 hodiny (ideálně přes noc) do lednice. Čím déle sangria odpočívá, tím lépe se chutě propojí.
  • Těsně před podáváním přidejte led a dolijte perlivou vodou nebo limonádou, aby si nápoj zachoval svěžest a bublinky.
  • Podávejte ihned, ozdobené snítkou máty a plátkem pomeranče.

  • Tip: Kvalita sangrie stojí a padá na víně. Nemusí být drahé, ale mělo by být takové, které vám chutná i samo o sobě. Levné víno se za ovocem a ledem neschová, spíš naopak.
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Témata: sangria, nápoj, víno

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