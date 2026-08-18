Sangria dnes patří k symbolům španělského léta. Její historie je ale mnohem méně jednoznačná, než by se mohlo zdát. Přesný původ nápoje totiž není doložený a kolem jeho vzniku se objevuje hned několik teorií.
Jedna z nich sahá až do období římské říše. „Nejstarší teorie sahá až k Římanům, kteří po obsazení Pyrenejského poloostrova přinesli vinnou révu a se zvykem ředit víno vodou a kořením, tehdejší voda totiž často nebyla bezpečná k pití a alkohol pomáhal zneškodnit bakterie,“ vysvětluje Jaroslava Šnejdarová, majitelka obchodu se španělskými delikatesami eDelikatesy.cz. Podobné nápoje z vína, bylin a koření se ve středověku objevovaly po celé Evropě, a to pod různými názvy.
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Samotné označení sangria se podle dostupných pramenů objevuje až v 18. století. Nejčastěji se jeho původ spojuje se španělským slovem sangre, tedy krev, které odkazuje na sytě červenou barvu nápoje. Existuje ale i méně obvyklá teorie, podle níž má slovo původ v sanskrtu a do španělštiny se dostalo přes urdské označení pro sladké víno.
„Ať je pravda kdekoliv, jedno se nemění - sangria byla od počátku nápojem lidu, receptem, který si každá rodina a každý region přizpůsobovali podle toho, co zrovna měli po ruce,“ doplňuje Šnejdarová.
Za oceán ji dostala světová výstava
Zatímco ve Španělsku měla sangria své místo už dávno, do širšího povědomí ve světě se dostala překvapivě pozdě. Výrazný zlom přišel v roce 1964 během Světové výstavy v New Yorku. Španělský pavilon tehdy nápoj představil jako jednu z podob své národní kuchyně a sangria si získala americké návštěvníky.
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Od té doby se začala šířit i mimo Evropu a postupně se z ní stal jeden ze symbolů španělského léta. Dnes ji najdete na nápojových lístcích v mnoha zemích a pro řadu turistů patří k dovolené ve Španělsku stejně jako tapas nebo pozdní večeře.
Každý recept může být trochu jiný
Sangria má navíc jednu vlastnost, která ji odlišuje od řady klasických koktejlů. Není určená primárně pro jednoho člověka a jednu sklenici. Tradičně se připravuje ve větším džbánu, který putuje po stole a ze kterého si hosté sami nalévají.
Hodí se k tapas, k dlouhému obědu i k posezení s přáteli nebo rodinou. A zatímco u řady koktejlů existuje poměrně přesně daný recept, u sangrie je situace jiná. Ve Španělsku se její podoba liší podle regionu, podniku i rodiny.
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Nejznámější je sangria roja připravená z červeného vína, ovoce, trochy brandy a cukru. Lehčí variantou je sangria z bílého vína, která se kombinuje například s broskvemi, melounem nebo mátou. Pro slavnostnější příležitosti lze použít také šumivou cavu.
Se sangrií se někdy zaměňuje tinto de verano. Jde ale o jednodušší letní nápoj, který se připravuje z červeného vína a limonády nebo perlivé vody s ledem. Existují také nealkoholické varianty sangrie, ve kterých víno nahrazuje například hroznová šťáva nebo čaj.
Název sangria má v Evropě ochranu
Sangria přitom není jen obecné označení pro jakýkoli nápoj z vína a ovoce. „Málokdo ví, že název ‚sangria‘ je na úrovni Evropské unie chráněný. Nápoj takto smí být oficiálně označen pouze tehdy, pochází-li ze Španělska nebo Portugalska, jinde vyrobené obdoby se musí prodávat pod jiným názvem, i když použijí stejný postup,“ vysvětluje odbornice.
Ochrana názvu řadí sangrii mezi produkty, u nichž Evropská unie chrání nejen samotný výrobek, ale také jeho spojení s konkrétním místem původu. Pro Španělsko tak nejde jen o oblíbený letní nápoj, ale také o součást gastronomické tradice.
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