Ale pod kapotou se skrývá překvapení – plug-in hybridní ústrojí s celkovým výkonem 272 koní. A to už je jiný festival.

Tichý nástup, elektrický klid

Ještě než jsme dorazili do Hradce Králové, stihli jsme si užít elektrický režim – passat zvládne ujet čistě na baterii přes 100 kilometrů, a to bez jediné kapky benzinu. Ve městě, na okreskách i v ranní koloně před areálem to znamená ticho, žádné vibrace a příjemné „plachtění“ kolem zaparkovaných stanů. Pod kapotou pracuje kombinace 1.5 TSI a elektromotoru, dohromady dávají 200 kW/272 koní a 400 Nm točivého momentu. To je výkon, který se neztratí ani na dálnici. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za 7,5 sekundy, a když se rozjedete, auto pořád působí kultivovaně a sebevědomě. Žádné cukání, žádné zmatky – jen plynulý zátah.

Přehledné, čisté a praktické. Volkswagen dotáhl interiér nového vlajkového modelu k dokonalosti.

Kolik to žere?

Oficiální WLTP udává spotřebu 0,4 litru na sto kilometrů, ale realita závisí na stylu jízdy a nabíjení. My jsme nabíjeli přes noc z klasické zásuvky, během festivalu jsme chtěli využít jednu z nabíjecích stanic, ale nakonec k tomu nedošlo – nechtěli jsme přijít o parádní flek. Za celý víkend kombinovaného ježdění jsme se ale i tak drželi kolem pěti litrů benzinu na 100 kilometrů. Na dálniční přesuny si auto bere něco přes šest litrů, ve městě čistě na elektřinu jezdí za nulu. Dobití 19,7kWh baterie do plna ze zásuvky trvá asi pět hodin, z wallboxu kolem dvou a půl hodiny.

Kombi pro všechny nálady

Kufr má 510 litrů, což kvůli baterii není rekord, ale pohodlně jsme do něj naskládali stan, batohy, spacáky, výbavu na natáčení, jídlo, a dokonce i skládací postel. Navíc passat nabízí ve své zádi 12V zásuvku, ideální třeba pro ledničku na festival. A pozor – do kufru se vejde velká dvoumetrová matrace, a to aniž byste museli posouvat přední sedadla dopředu. Po sklopení zadních sedadel vznikne prostor o objemu 1 618 litrů – víc než dost na výbavu pro malou redakci i víkendové přespání v autě.

Uvnitř je ticho. A příjemně

Velkorysý prostor vzadu, kvalitní sedadla vpředu, digitální přístrojovka, infotainment s dotykovým displejem 12,9 palce, přehledné ovládání a slušné ozvučení. V letních dnech potěšila efektivní klimatizace i ambientní osvětlení. Systém umožňuje ovládat většinu funkcí přes dotyk nebo hlasem, nechybí bezdrátové CarPlay, Android Auto ani dostatek USB-C portů.

Na festival? Klidně i do Itálie

Plug-in hybridní passat zvládne být přes týden elegantním manažerským kombíkem, přes víkend pohodlným rodinným autem, a když je potřeba, klidně i základnou pro redakci na festivalu. Na Rock for People jsme ho využili naplno – jako odpočinkovou zónu s klimatizací, přenosnou powerbanku, přístřeší při lijáku a tichý úkryt před hudebním nářezem.

Základní cena začíná nad milionem korun, ale v testované výbavě se snadno přehoupnete přes 1,5 milionu. Na druhou stranu – za ty peníze dostanete velmi všestranné, silné a kultivované auto, které umí jezdit levně a v klidu. A hlavně – nebude vás omezovat. Ani na dálnici, ani ve městě, ani na polní cestě před pódiem, kde za chvilku budou hrát skvělí Linkin Park.