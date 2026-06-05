Projekt Česká zabijačka kombinuje divadelní skeče, filmové vstupy i stand-up výstupy a s notnou dávkou ironie komentuje současné společenské a politické dění. Tvůrci si přitom neberou servítky a slibují nekorektní humor, který míří na českou politickou scénu i stav společnosti.
„Nechápeme, jak jsme se mohli dostat do této situace, ale hodláme se tomu aspoň smát,“ říká tvůrčí tým projektu. „Zatímco nahoře se hádají o koryta, my jsme jim chtěli ukázat to nejupřímnější zrcadlo,“ dodávají tvůrci.
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Realita je vtipnější
Jednou z hlavních tváří představení je herec a režisér Milan Šteindler, který v souvislosti se současnou společenskou situací poznamenal, že dělat satiru je dnes stále obtížnější. „Realita už předbíhá pointu,“ uvedl.
Na kabaretu spolupracují také Tomáš Měcháček, Filip Kaňkovský a grafik a satirik Tomáš Břínek známý pod pseudonymem TMBK.
Diváci se mohou těšit na svižný osmdesátiminutový program, který nastavuje zrcadlo české společnosti. Dvě uvedení České zabijačky se uskuteční 12. a 17. června od 19.30 hodin ve Studiu 1 divadla La Fabrika.