Satira na hraně korektnosti. Šteindler i TMBK zvou na Českou zabijačku

Marek Hýř
Marek Hýř
  11:44
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Politika je podle tvůrců hry Česká zabijačka stále absurdnější, a tak se rozhodli reagovat po svém – humorem. Divadlo La Fabrika v červnu uvede dvě reprízy politického kabaretu, za kterým stojí známé tváře české satiry a komedie.
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Česká zabijačka je politický kabaret plný skečů, filmů a nekorektního humoru, k němuž nás donutila politická situace. | foto: Česká zabijačka

Projekt Česká zabijačka kombinuje divadelní skeče, filmové vstupy i stand-up výstupy a s notnou dávkou ironie komentuje současné společenské a politické dění. Tvůrci si přitom neberou servítky a slibují nekorektní humor, který míří na českou politickou scénu i stav společnosti.

„Nechápeme, jak jsme se mohli dostat do této situace, ale hodláme se tomu aspoň smát,“ říká tvůrčí tým projektu. „Zatímco nahoře se hádají o koryta, my jsme jim chtěli ukázat to nejupřímnější zrcadlo,“ dodávají tvůrci.

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Realita je vtipnější

Jednou z hlavních tváří představení je herec a režisér Milan Šteindler, který v souvislosti se současnou společenskou situací poznamenal, že dělat satiru je dnes stále obtížnější. „Realita už předbíhá pointu,“ uvedl.

Na kabaretu spolupracují také Tomáš Měcháček, Filip Kaňkovský a grafik a satirik Tomáš Břínek známý pod pseudonymem TMBK.

Diváci se mohou těšit na svižný osmdesátiminutový program, který nastavuje zrcadlo české společnosti. Dvě uvedení České zabijačky se uskuteční 12. a 17. června od 19.30 hodin ve Studiu 1 divadla La Fabrika.

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