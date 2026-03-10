Hlavní oporou českého týmu byl na stadionu Tokyo Dome nadhazovač Ondřej Satoria. Devětatřicetiletý borec korunoval reprezentační derniéru v páté směně, kdy dál držel čisté konto, a poté, co musel kvůli dosaženému limitu nadhozů střídat, ho vyprovodil ze hřiště bouřlivý aplaus. Webové stránky MLB.com jeho výkony v živě psaném přenose označily za „triky rytíře Jediů“.
Znovu do kvalifikace
Češi zakončili druhou účast na WBC s bilancí 0-4. Prohráli také s Tchaj-wanem (0:14), Austrálií (1:5) a Jižní Koreou (4:11). Japonci na turnaji počtvrté vyhráli a spolu s Koreou postoupili do vyřazovací fáze.
Čeští baseballová reprezentace bude muset o účast v dalším ročníku WBC bojovat v kvalifikaci.